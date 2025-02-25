11 лучших способов очистить лимфу

Лимфатическая система – один из ключевых элементов организма. Она включает ткани и органы, функцией которых выступает вывод токсичных веществ и отходов жизнедеятельности. В лимфе присутствуют белые кровяные клетки, борящиеся с инфекциями. Поэтому здоровье лимфатической системы – это очень важный вопрос.
Не можете сбросить лишний вес? Отмечаете отечность лица и тела, целлюлит? Указанные проявления, скорее всего, говорят о том, что лимфатическая система функционирует с трудом. Последнюю сравнивают с насосом, который беспрестанно находится в движении: когда он работает хуже и лимфоток затрудняется, в организме аккумулируются токсичные вещества, а органы выдерживают чрезмерную нагрузку. Что можно предпринять в этом случае?
Лимфатическая система организма – важная составляющая. Она включает в себя различные ткани и органы, функцией которых является вывод из организма токсичных соединений и отходов жизнедеятельности.
В лимфе присутствуют так называемые белые кровяные клетки, задачей которых выступает борьба со всяческими инфекциями. Теперь ясно, что здоровье лимфатической системы – это необычайно важный вопрос.
Симптомы застоя в лимфатической системе:
Безусловно, перегрузка лимфатической системы часто спровоцирована многими причинами, однако их можно объединить в 4 главных:
Если вы наблюдаете у себя как минимум 3 симптома из указанных, имеет смысл провести лимфатический детокс.
На данную процедуру у вас уйдет 3 дня.
В период детоксикации следует пить чай из трав, брать ванну, осуществлять сухую чистку кожных покровов, пить воду в больших количествах и быстро ходить.
Лимфа где-то на 95% состоит из воды, а это значит: чтобы не допустить застоя, важно выпивать значительный объем жидкости.
Это может быть не обязательно вода. Прекрасно подойдут свежевыжатые соки, бульоны, чаи на травах. Достаточное количество жидкости в организме оптимизирует лимфоток и насыщает лимфу минералами. В данном случае большую пользу принесут зеленые овощные соки. Последние хорошо очищают органы и лимфатическую систему - тоже.
Существует широкий спектр трав, оздоравливающих лимфатическую систему, способствующих выводу токсинов или улучшающих лимфодренаж.
Какие травы подойдут для этой цели:
Прыжки - оптимальное упражнение с целью детокса лимфатической системы.
Рекомендуется выполнять прыжки на батуте, в процессе чего открываются лимфатические клапаны и оптимизируется движение лимфы. Полезно каждый день выполнять указанное упражнение в продолжение 15-20 мин.
Процедура благоприятствует потоотделению и выведению токсинов. В то же время выделяется тепло, что оптимизирует движение лимфы.
Довольно простой, но результативный метод стимулировать лимфоток. Достаточно ходить 45-60 мин. ежедневно, дыхание должно быть глубоким.
В положении лежа, приложив ног к стене, активируются лимфатические клапаны для удаления токсичных веществ.
Существует целый ряд методик указанного массажа. Например, ручной и аппаратный.
Ручной лимфодренажный массаж представляет собой легкие плавные надавливания и скольжения по линии лимфотока с использованием массажных смесей.
Ручной лимфодренажный массаж делится на:
Просиживание часами за письменным столом отрицательно действует на циркуляцию лимфы, а работа в положении стоя активирует лимфодренаж.
Указанная процедура предусматривает чередование горячей и холодной воды. В конце манипуляции следует резко переключить воду с горячей на холодную. Проделать несколько раз.
Активирует движение лимфы (именно легкие качают указанную жидкость).
1. Расправить руки в разные стороны, далее поднять их вверх, дыхание через нос. Проделать круговые движения руками, одновременно глубоко дыша грудью (не животом). Задержать дыхание на 3-5 сек.
2. Двигать руками вниз, выдыхая через рот и осуществляя круговые движения.
Если вы ощутили головокружение, следует прекратить упражнение.
Данная манипуляция ускоряет циркуляцию лимфы и процесс детокса, а оптимизирует работу органов, дает заряд энергии.
Техника проведения сухой чистки:
1. Использовать щетку с щетиной из природных материалов и длинной ручкой.
2. Проводить манипуляцию в душевой/ванне.
3. Начать чистку с пальцев нижних конечностей и продвигаться к сердцу длинными движениями. Потом перемещаться от пальцев верхних конечностей к сердцу.
4. После сухого массажа следует принять душ. Чередовать горячую и холодную температуру с целью активации кровотока.
5. Деликатно вытереть тело махровым полотенцем, нанести на кожу кокосовое масло.
Имеет смысл проводить подобную сухую чистку каждый день перед принятием душа.
Наладить здоровый лимфоток, похудеть и улучшить самочувствие можно посредством несложного лимфодренажного массажа и специальных упражнений.
Плюсы лимфодренажа:
Техника выполнения:
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Техника выполнения:
Техника выполнения:
Техника выполнения:
Техника выполнения:
Это следует знать!
Не стоит стимулировать лимфоток, если имеет место:
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Источник: https://econet.kz/
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