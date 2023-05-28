Этот очищающий напиток нормализует обмен веществ и помогает сбросить вес

Избавиться от лишнего веса, очистить организм от шлаков и токсинов, почувствовать прилив свежих сил и бодрости нам поможет обычная гречневая мука.

Сегодня мы познакомим Вас с замечательным, натуральным средством для оздоровления, которое поможет существенно улучшить состояние организма, это — очищение кефиром и гречневой мукой.

Польза для здоровья:

Понижение уровня сахара в крови и очищение сосудов;

Очищение желудочно — кишечного тракта, нормализация работы кишечника;

Улучшение и нормализация обмена веществ;

Улучшение работы поджелудочной железы.

Кефир и гречневая мука рецепт

Ингредиенты для приготовления:

Гречневая крупа — 1 столовая ложка;

Кефир — 1 стакан.

Приготовление:

Готовить очищающую смесь рекомендуется вечером, чтобы утром выпить порцию целебного кефира с гречневой мукой.

1. Гречневую крупу размалываем в кофемолке, чтобы у нас получилась муку из гречки.

2. Полученную гречневую муку добавляем в кефир, хорошо перемешиваем и ставим в холодильник на одну ночь.

Как принимать:

Утром за пол часика до завтрака надо выпить целебное очищающее средство. Курс лечебного очищения — 14 дней. Потом делаем перерыв — один месяц, после перерыва курс можно повторить.

Польза гречневой муки

Гречка по содержанию белка и жира превосходит все остальные злаковые культуры. В сочетании с молоком гречневая каша способна заменить мясо. Целебные свойства гречки:

Укрепляет нервную систему и кровеносные сосуды;

Увеличивает силу организма и мышечную выносливость;

Помогает излечить заболевания желудочно — кишечного тракта;

Выводит из организма радионуклиды, шлаки и токсичные вещества;

Улучшает обмен веществ и способствует нормализации веса.

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Гречневая мука для здоровья

Гречневый кисель при атеросклерозе

При заболевании атеросклероз полезно выпивать два раза в день (завтрак и ужин) порцию — 150 грамм гречневого киселя.

Приготовление гречневого киселя:

1. В стакане холодной воды, разводим три столовых ложки гречневой муки, до однородной массы без комочков. Гречневую муку делаем из обычной гречки, для этого крупу надо смолоть в кофемолке.

2. Отдельно, в кастрюльке кипятим одни литр воды и постепенно вливаем в кипящую воду, приготовленную гречневую смесь. Варим кисель на небольшом огне течение 10 минут, при постоянном помешивании.

3. Готовый гречневый кисель снимаем с плиты, остужаем, чтобы был тепленький, и добавляем

по вкусу немного меда или орехов.

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Желчегонное средство

Обыкновенная гречневая мука является очень хорошим желчегонным средством.

Как лечится:

На ночь надо настоять одну столовую ложку гречневой муки в стакане кефира. Утром скушать целебную смесь вместо завтрака. Курс лечения две недели.

Лечение ожогов

Для лечения ожогов кожи надо поджарить гречневую муку до желтого цвета, затем развести ее водой, чтобы получилась кашица. Эту смесь накладывают на обожженные места.

Гречневая мука для лечения сахарного диабета

Разводим одну столовую ложку муки из гречки в стакане кефира и настаиваем в течение трех часов.

Пить кефир с гречневой мукой на завтрак и ужин по одному стакану в течение трех месяцев.

Как видите, польза гречневой муки для нашего организма велика и в случае необходимости простой злак может предупредить развитие и излечить от множества недугов.

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