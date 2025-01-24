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5 средств, которые помогут вылечить нервный колит

Источник: steptohealth.ru 24 января 2025 6488
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Нервный колит, известный также как "синдром раздраженного кишечника", — часто встречающееся расстройство здоровья, особенно часто он бывает у женщин.

Нервный колит, известный также как "синдром раздраженного кишечника", — часто встречающееся расстройство здоровья, особенно часто он бывает у женщин. 

При этой болезни бывает вздутие живота, сильная боль в области живота, чередование запоров и диареи.

Человек при этом чувствует себя уставшим, страдает от газов и дискомфорта.

Хуже всего то, что, как говорят медики, нервный колит может становиться хроническим.

Медицина пока не выяснила точные причины его возникновения, но подозревают, что эта болезнь связана с висцеральной гиперчувствительностью.

Какие-то факторы провоцируют ухудшение состояния слизистой кишечника, и развивается воспаление — настолько сильное, что дело может дойти до анемии или сильной потери веса.

Следуй рекомендациям своего врача и имей в виду, что есть и натуральные средства, помогающие улучшить качество жизни при нервном колите.

5 средств, которые помогут вылечить нервный колит

1. Средство из алоэ вера и мяты

  • Алоэ с мятой уменьшают воспаление и раздражение всей слизистой кишечника, включая прямую кишку.
  • Интересно, что алоэ вера принадлежит к тем немногим продуктам, которые, вступая в контакт со слизистой кишечника, не образуют газ. Гель алоэ оказывает смягчающее и противовоспалительное действие, он снимает боль и воспаление.
  • Это средство помогает также решить проблему и диареи, и запора.
  • Оно также поможет лучше усваивать питательные вещества из пищи и противодействовать вредным бактериям.

Ингредиенты

  • Стакан воды (200 мл)
  • 1 ложка геля алоэ вера (20 г)
  • 1 ложечка мяты перечной (5 г)

Приготовление

  • Сначала доведем до кипения стакан воды. Когда вода закипит, добавь гель алоэ и мяту.
  • Хорошо все размешай, чтобы гель гомогенизировался с водой.
  • После этого сними эту смесь с огня и дай ей остыть 10 минут.

Как видишь, готовится это средство очень просто, и оно должно тебе понравиться.

Удали листки мяты и пей этот напиток, когда он достигнет температуры окружающей среды. Это средство нужно принимать 3 дня, утром и вечером. Утром — натощак, а вечером — после ужина.

5 средств, которые помогут вылечить нервный колит

2. Средство из льняного семени

  • Эти семена очень богаты диетической клетчаткой, которая помогает облегчить симптомы нервного колита.
  • Кроме того, льняное семя регулирует давление, метаболизм жиров и дает нам энергию.
  • Оно уменьшает воспаление.
  • Помогает очищать кишечник, удаляя «избыточную» слизь, накопившиеся фекальные отложения, вредные бактерии и паразитов.
  • Защищает и укрепляет кишечную микрофлору.

Ингредиенты

  • 15 г льняного семени
  • Стакан воды (200 мл)

Приготовление

  • Это очень просто. Бросаем льняное семя в воду и доводим ее до кипения.
  • Когда увидишь, что этот отвар приобрел достаточно густую консистенцию, средство для лечения нервного колита готово.
  • Пей его натощак в течение недели.

5 средств, которые помогут вылечить нервный колит

3. Морковный сок

В моркови содержатся многие вещества, помогающие уменьшать воспаление всей слизистой кишечника. Кроме того, она богата витаминами и микроэлементами, способствующими выведению токсинов и улучшению кишечной микрофлоры.

Можешь принимать этот натуральный сок постоянно, он хорошо освежает и снабжает нас необходимыми витаминами.

Ингредиенты

  • 2 моркови
  • Стакан воды (200 мл)

Приготовление

  • Помой и почисти морковь.
  • Положи ее в блендер и добавь воды.
  • Измельчай ее, пока не получится достаточно однородный сок.
  • Затем процеди его. Пьют этот сок, когда он комнатной температуры.

5 средств, которые помогут вылечить нервный колит

4. Настой ромашки

Это один из лучших настоев, который можно принимать постоянно для облегчения симптомов нервного колита.Почему? Ромашка хорошо действует на слизистую кишечника, уменьшая воспаление и вздутие живота.

Настой ромашки помогает также бороться как с диареей, так и с запорами.

Ингредиенты

  • 1 ложка ромашки (15 г)
  • 1 стакан воды (200 мл)
  • 1 ложка меда (25 г)

Приготовление

  • Вскипяти стакан воды. Когда вода закипит, брось в нее ложку ромашки.
  • Подсласти напиток ложкой меда и пей, когда он станет не слишком горячим. Твой организм и твоя воспаленная прямая кишка оценят его.

5 средств, которые помогут вылечить нервный колит

5. Папайя с отрубями и медом

Это такое простое блюдо из папайи, меда и пшеничных отрубей поможет тебе снять воспаление в кишечнике, уменьшить синдром воспаленного кишечника и даст твоему организму необходимые витамины и микроэлементы.

Ингредиенты

  • Половина папайи с семенами
  • 1 ложка меда (25 г)
  • 1 ложка пшеничных отрубей (15 г)

Приготовление

Нужно только разрезать половину папайи на две четвертинки и добавить к ней мед и отруби. Жуй, не торопясь, спокойно. Увидишь, что тебе понравится. опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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здоровье нервный колит

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