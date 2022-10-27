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Кожа, как у младенца! Чудодейственная процедура для лица

Источник: mastermolodosti.ru 27 октября 2022 7204
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Для этой маски нужна только один ингредиент, а эффект будет, как после дорогой косметической процедуры...

Кожа, как у младенца! Чудодейственная процедура для лица

В чем секрет этой маски?

Вы уже знаете, что без воды не может быть красивой, упругой , бархатистой кожи.

Хотите  кожу, как у младенцев? Тогда приступаем.

Для начала насыщаем организм полезной водой изнутри. 

Заморозьте воду в формочках, чтобы получились небольшие кубики.

Для маски вам понадобятся, кроме льда, 2 ватных диска, полотенце и салфетка, чтобы прикрыть лицо, а также 10 минут времени и расслабляющая музыка.

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Дальше следуйте по инструкции:

1. Приготовьте лед.

2. Возьмите 2 кубика льда и переложите в небольшую миску. Дайте им слегка подтаять.

3. Протрите кубиками лицо и шею, пока лед совсем не растает.

4. Промокните лицо полотенцем.

5. Намочите ватный диск в талой воде, которая осталась в миске. Нанесите воду на лицо, шею и руки.

6. Теперь вбейте воду пальчиками в кожу - работайте подушечками пальцев.

7. Намочите второй ватный диск и обильно смочите лицо, шею и руки. Смачивайте также веки.

8. Прикройте лицо тканевой салфеткой (льняной, х/б, шелковой или просто марлевой).

9. Полежите 5-10 минут, думая о приятном.Можно включить хорошую музыку.

Кожа, как у младенца! Чудодейственная процедура для лица

Что дает водяная маска красоты?

  • Передает образец идеальной структуры клеткам кожи. Вы заметите, что кожа стала просто атласной.
  • Создает защитную пленку на лице, нормализует деятельность сальных желез.
  • Улучшает кровоснабжение.
  • Поддерживает контуры лица.
  • Обновляет верхний слой кожи - вы можете почувствовать легкое жжение, покалывание или холодок.
  • Усилит выработку коллагена и эластина - вы это заметите через пару дней (кожа станет более плотной), уменьшатся морщинки.

Для этой маски нужна только вода и ваши руки, а эффект будет, как после дорогой косметической процедуры.опубликовано econet.ru

Автор: Галина Аполонская

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Источник: https://econet.kz/

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