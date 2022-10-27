Кожа, как у младенца! Чудодейственная процедура для лица

Для этой маски нужна только один ингредиент, а эффект будет, как после дорогой косметической процедуры...
В чем секрет этой маски?
Вы уже знаете, что без воды не может быть красивой, упругой , бархатистой кожи.
Хотите кожу, как у младенцев? Тогда приступаем.
Для начала насыщаем организм полезной водой изнутри.
Заморозьте воду в формочках, чтобы получились небольшие кубики.
Для маски вам понадобятся, кроме льда, 2 ватных диска, полотенце и салфетка, чтобы прикрыть лицо, а также 10 минут времени и расслабляющая музыка.
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Дальше следуйте по инструкции:
1. Приготовьте лед.
2. Возьмите 2 кубика льда и переложите в небольшую миску. Дайте им слегка подтаять.
3. Протрите кубиками лицо и шею, пока лед совсем не растает.
4. Промокните лицо полотенцем.
5. Намочите ватный диск в талой воде, которая осталась в миске. Нанесите воду на лицо, шею и руки.
6. Теперь вбейте воду пальчиками в кожу - работайте подушечками пальцев.
7. Намочите второй ватный диск и обильно смочите лицо, шею и руки. Смачивайте также веки.
8. Прикройте лицо тканевой салфеткой (льняной, х/б, шелковой или просто марлевой).
9. Полежите 5-10 минут, думая о приятном.Можно включить хорошую музыку.
Для этой маски нужна только вода и ваши руки, а эффект будет, как после дорогой косметической процедуры.опубликовано econet.ru
Автор: Галина Аполонская
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Источник: https://econet.kz/
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