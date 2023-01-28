Скорая помощь в домашних условиях при панкреатите

Лечить поджелудочную железу народными средствами можно, к примеру, всем известным..., здоров

Лечить поджелудочную железу народными средствами можно, к примеру, всем известным укропом или его семенами. Одну чайную ложку измельченной сырья (укропа или его семян) залить стаканом кипятка, настоять час, процедить. Выпить за четыре приема.



Траву полыни горькой используют в виде настоя или спиртовой настойки. 1 ст. л. травы заливают 1 стаканом горячей воды, доводят до кипения, кипятят в течение 3-4 минут, настаивают в течение 45 минут, процеживают. Настойку принимают по 1-2 ст. л. 3 раза в день за 15-20 минут до еды.

При назначении препаратов полыни больным, страдающим хроническими заболеваниями поджелудочной железы и желчевыводящих путей, уменьшаются или полностью исчезают боли, расстройство пищеварения, улучшается аппетит, нормализуется стул.



Овсяной кисель. Переберите овес, замочите его и поставьте в теплое место. На вторые сутки, когда овсяные зерна прорастут, промойте их, просушите и измельчите в кофемолке, полученную овсяную муку разведите холодной водой, залейте кипятком и кипятите 1–2 минуты. После этого снимите кисель с огня и настаивайте его в течение 20 минут. Затем процедите и пейте. Овсяный кисель должен быть всегда свежим, поэтому его надо готовить непосредственно перед употреблением.



Возьмите 2-3 средние картофелины и 1-2 морковки. Тщательно помойте. В картофеле нужно только вырезать глазки, саму кожуру срезать не надо. После чего пропустите через соковыжималку, должно получится 200 грамм сока. Сок выпивают за полчаса до еды. Курс лечения 7 дней, после - перерыв на неделю. Нужно провести 3 курса лечения.



При хроническом панкреатите народная медицина рекомендует также пить цикорий (заваривая его как кофе), пополам с молоком.



При панкреатите рекомендуется регулярно употреблять морскую капусту без острых приправ.опубликовано econet.ru

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