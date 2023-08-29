Воздействуя на эти точки Вы избавитесь от боли без медикаментов!

Воздействуя на те или иные точки на теле человека, можно снимать боль (зубную, головную, желудочную или т.д.), стимулировать работу внутренних органов и лечить болезни. Чтобы добиться желаемого эффекта нужно массировать нужную точку 2-5 мин. В древном Китае было обнаружено, что воздействуя на те или иные точки на теле человека, можно снимать боль (зубную, головную, желудочную или т.д.), стимулировать работу внутренних органов и лечить болезни. Чтобы добиться желаемого эффекта нужно массировать нужную точку 2-5 мин.опубликовано econet Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь! P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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