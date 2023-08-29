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Воздействуя на эти точки Вы избавитесь от боли без медикаментов!

Источник: esotericblog.ru 29 августа 2023 6228
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Воздействуя на те или иные точки на теле человека, можно снимать боль (зубную, головную, желудочную или т.д.), стимулировать работу внутренних органов и лечить болезни. Чтобы добиться желаемого эффекта нужно массировать нужную точку 2-5 мин.

Воздействуя на эти точки Вы избавитесь от боли без медикаментов!

В древном Китае было обнаружено, что воздействуя на те или иные точки на теле человека, можно снимать боль (зубную, головную, желудочную или т.д.), стимулировать работу внутренних органов и лечить болезни.

Чтобы добиться желаемого эффекта нужно массировать нужную точку 2-5 мин.опубликовано econet

Воздействуя на эти точки Вы избавитесь от боли без медикаментов!

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Источник: https://econet.kz/

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