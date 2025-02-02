Противопоказания целебных трав — знать, чтобы не навредить здоровью

Все мы знаем что травки лечат. А почему? Да потому то в них содержатся определенные вещества, обладающие определенными свойствами и полезностью организму человека.

Соответственно травки, а точнее вещества определенны могут иметь противопоказания по индивидуальной непереносимости. Набрел я на списочек и решил поделиться с вами т.к. счел информацию полезной.

Аир болотный – не рекомендуется применять его в терапии, если вы страдаете гастритом с повышенной секрецией соляной кислоты.

Арония (черноплодная рябина): противопоказана при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гипотонии.

Барбарис – нельзя употреблять настойку барбариса при климаксе и беременности.

Береза белая – настой из березовых почек нельзя использовать при заболеваниях почек.

Бессмертник песчаный – противопоказан при гипертонии.

Виноград - нельзя употреблять при ожирении, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, сахарном диабете.

Горчица – не используется при воспалительных заболеваниях почек и туберкулезе легких.

Горец перечный – нельзя использовать при заболеваниях почек, особенно при гломерулонефрите.

Горец птичий – противопоказан при пиелонефритах и циститах, тромбофлебитах.

Горец почечуйный – нельзя использовать при беременности.

Гранат – если вы решили использовать гранатовый сок для лечения, то перед употреблением мы рекомендуем разбавить его водой.

Душица – запрещена для использования беременными женщинами.

Девясил высокий – противопоказан при беременности и при заболеваниях почек.

Донник лекарственный – при длительном употреблении вызывает тошноту и рвоту, головную боль и головокружение.

Золотой корень – противопоказан при лихорадке, высокой температуре и гипертонической болезни.

Зверобой – нельзя использовать при гипертонии, при высокой температуре. При длительном применении зверобоя у мужчин может возникнуть снижение потенции.

Ягоды лесной земляники – не рекомендуются больным, страдающим гастритом и язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки.

Клюква – не должна быть использована при обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Калина – противопоказана для длительного применения.

Козлятник лекарственный – противопоказан при любых заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а также при гипертонии.

Китовник широколистный – не используется при заболеваниях сердца, печени и почек.

Кукурузные рыльца – не следует использовать людям со склонностью к тромбозам.

Морская капуста – запрещена при воспалительных заболеваниях почек, во время беременности, а также при любых аллергических заболеваниях (ламинария является достаточно сильным аллергеном).

Маралий корень – не назначается при гипертонической болезни.

Семена льна – противопоказаны при заболеваниях ге-патобилиарной системы (особенно при холециститах и гепатитах).

Лимонник китайский – запрещен к применению при гипертонической болезни, повышенной эмоциональной возбудимости, нарушении сна.

Лук репчатый – не рекомендуется при острых заболеваниях желудка, при патологии печени и почек.

Любисток лекарственный – не рекомендуется употреблять при патологических состояниях почек.

Малина – не рекомендуется при наличии у больного таких состояний, как мочекаменная болезнь и подагра.

Мелисса лекарственная – не рекомендуется при гипертонии.

Марена – запрещена для использования людям, которые страдают гастритами с повышенной секрецией соляной кислоты, а также язвами желудка.

Морковь – очень полезный овощ, но помните о том, что ни в коем случае нельзя употреблять в пищу ту часть корнеплода, которая находится над землей и имеет зеленоватый цвет. Это связано с тем, что вещества, содержащиеся в этой части моркови, отрицательным образом влияют на деятельность сердца.

Можжевельник – строго противопоказан при острых заболеваниях почек. При хронических заболеваниях мочевыводящих путей следует тщательно следить за дозой, ведь любая передозировка может спровоцировать приступ обострения и ухудшение в самочувствии больного. Поэтому, если у вас есть альтернативный способ лечения, то воздержитесь от применения можжевельника вообще (это касается только тех людей, которые страдают хроническими заболеваниями мочевыводящих путей).

Очиток едкий – внимательно следите за дозировкой, так как превышение дозы приводит к повышению артериального давления.

Петрушка кудрявая – не используется в терапии заболеваний при беременности. Если вы страдаете острыми воспалительными заболеваниями почек и мочевого пузыря, используйте петрушку только в сборах.

Пастушья сумка – не используется теми больными, у которых наблюдается склонность к тромбозам.

Подорожник – противопоказан при гастритах с повышенной секрецией соляной кислоты.

Пастернак посевной – в терапии следует быть осторожным и помнить о том, что при контакте влажных листьев пастернака с кожей могут возникнуть ожоги.

Рута пахучая – противопоказана при беременности.

Редька черная – противопоказана при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта воспалительного характера.

Ревень – не используется при острых воспалительных заболеваниях желудка и кишечника, при кишечных кровотечениях, а также при беременности.

Солодка – не обладает явными противопоказаниями. Только при продолжительном приеме наблюдается задержка жидкости в организме, вплоть до появления отеков. Это приводит к повышению артериального давления. Могут также наблюдаться нарушения в половой системе.

Секуринега полукустарниковая – противопоказана при атеросклерозе, гипертонической болезни, а также при воспалительных заболеваниях почек.

Тимьян – противопоказан при атеросклерозе сосудов головного мозга и сосудов сердца, не используется он также в тех случаях, если у больного имеются заболевания желудка, печени и почек.

Томаты – в консервированном виде противопоказаны при заболеваниях почек.

Татарник колючий – не применяется при артериальной гипертонии.

Толокнянка обыкновенная – не используется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Фиалка (анютины глазки) – не имеет особых противопоказаний, но при длительном применении происходит накопление активных веществ в организме, что приводит к передозировке. Это проявляется в виде диспепсии – расстройства пищеварения (тошнота, рвота, понос), а также в виде аллергической сыпи по всему телу.

Хрен – не следует применять при острых и хронических заболеваниях органов пищеварения и почек.

Хвощ полевой – не рекомендуется применять при воспалительных заболеваниях почек.

Цикорий – противопоказан для применения в период обострения таких заболеваний, как язва желудка и двенадцатиперстной кишки.

Чеснок – нельзя использовать людям, страдающим эпилепсией, а также при воспалении почек и при острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Щавель кислый – не применяется при заболеваниях почек и подагре.

Щавель конский – не используется при нарушениях солевого обмена, таких как ревматизм и подагра. А также при воспалении кишечника и туберкулезе.

Элеутерококк – не применяется при гипертонической болезни.

Яблоки – не следует употреблять в пищу при гастритах с повышенной секрецией желудочного сока, а также при обострениях язвенной болезни желудка.опубликовано econet

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