Куркумин является мощным антиоксидантом и мощным противоспалительным средством

Куркума - уникальные полифенолы для вашего здоровья. Куркума - это очень известная приправа, которая носит разные названия, от Е100 до тумерика. Также можно встретить и другие названия: экстракт куркумы, экстракт карри, диферулоилметан, Цзянь Хуан, куркума длинная, 1,7-бис-{3-метокси-4-гидроксипенил}-1,6-гептадиен-3,5-дион. В этой статье я коснусь основных лечебных моментов действия куркумы. Куркумин и не только. Куркумин — основной куркуминоид, входящий в состав корня куркумы, к куркуминоидам также относятся диметоксикуркумин и Бис-диметоксикуркумин. Именно благодаря куркуминоидам корень куркумы имеет характерный жёлтый цвет. Куркумин является диарилгептаноидом. Это главный куркуминоид популярной южноазиатской специи куркума, которая является членом семейства имбирных (Zingiberaceae). Двумя другими куркуминоидами куркумы являются дезметоксикуркумин и бис-дезметоксикуркумин. Куркуминоиды - это естественные фенолы, отвечающие за желтый цвет куркумы.



Молекула куркумина является уникальной, поскольку составляет отдельный класс полифенолов (по сравнению с другими классами флавоноидов, стильбенов и др.). Обладает потенциальным антивоспалительным действием, которое считается достаточной защитой против некоторой формы прогрессирования рака. Однако куркумин обладает дополнительным антиканцерогенным действием, которое не зависит от его антивоспалительного действия и, таким образом, является достаточно исследованным веществом в предотвращении и лечении рака.

Обращаю ваше внимание, что большинство известных исследований куркумина проводились на животных моделях и в пробирке, на людях очень мало было исследований достаточного качества. Куркумин еще не был одобрен для лечения ни одного из заболеваний человека. Обмен веществ и масса тела. Действие куркумы схоже со многими другими специями: улучшение чувствительности к инсулину и снижение аппетита. Считается, что куркумин подавляет обратный механизм, тормозящий выработку и уменьшающий активность инсулина ; также куркумин усиливает анаболический эффект инсулина засчет увеличивания чувствительности клеток к этому гормону. Также куркума снижает влечение к сладкому и жирному, что и делает ее отличным средством для похудения.



В подтверждение эффективности куркумы для похудения неоднократно проводились различные исследования, но преимущественно на животных.Так, американские ученые провели эксперимент на мышах и изучали мышей, потреблявщих корм с высоким содержанием жиров, в течение 12 недель. Одна группа исследуемых мышей получала высококалорийный корм, приправленный куркумином в пропорции 500 мг вещества на 1 кг корма, другая группа не получала куркумина. Мыши из обеих групп потребляли одинаковое количество пищи, что указывает на отсутствие влияния данного вещества на аппетит. Однако мыши, употреблявшие в пищу куркумин, набрали гораздо меньше веса по сравнению с мышами, не получавшими его. Куркумин оказал влияние на общее снижение веса у мышей, получавших это вещество с пищей. Также они зафиксировали снижение уровней холестерина в крови и жира в печени у данной группы мышей. Употребление в пищу куркумина привело к подавлению микрососудистой плотности в жировой ткани, вследствие чего наблюдалось уменьшение роста кровеносных сосудов и, соответственно, сокращение жира. В результате исследования было подтверждено, что увеличение жировой ткани происходит под влиянием процессов ангиогенеза и накопления липидов в жировых клетках.

Противовоспалительная и антиоксидантная активность Куркумин является мощным антиоксидантом и мощным противоспалительным средством, по интенсивности не уступающим такому противоспалительному препарату как ортофен. При этом куркумин, в отличие от последнего, не вызывает воспалительных процессов в желудке, не приводит к эрозиям и язвообразованию на слизистой ЖКТ. Куркумин приносит облегчение воспалённым тканям, он незаменим в качестве союзника при борьбе с артритом, с синдромом раздражимости кишечника,астмой и др. воспалительными заболеваниями. Одним из основных компонентов куркумы является куркумин, который является очень сильным антиоксидантом. Куркумин нейтрализуют свободные радикалы.Кроме того, куркума обладает противовоспалительными свойствами. В организме человека существуют два ответственных за воспаление простагландина: циклооксигеназа-1 (ЦОГ-1) и циклооксигеназа-2 (ЦОГ-2). В то время как ЦОГ-1 имеет важное значение в организме и обеспечивает свертываемость крови, ЦОГ-2 связана только с воспалением. Аспирин способен предотвратить воспаление путем блокирования производства обоих простагландинов, а куркума блокирует только производство ЦОГ-2. Куркума позволяет нам остановить воспаление без ущерба для других важных функций организма. В журнале Drug Research опубликована работа, согласно которой куркумин обладает свойствами, похожими на свойства аспирина (антитромбоцитарный и простациклин модулирующий эффект). Его действие настолько сильно, что куркумин рекомендуют не принимать совместно с другими антикоагулянтами, включая аспирин, чтобы избежать неконтролируемых кровотечений. Хотя активным компонентом куркумы является куркумин, некоторые ученые считают, что продукт следует использовать целиком, поскольку противовоспалительными свойствами могут обладать и другие его компоненты. Куркума становится все более и более популярной среди врачей, и, возможно, скоро станет одним из лекарств, используемых медициной для замены статинов и защиты сердечно-сосудистого здоровья. Не удивительно, что куркумин может помочь при воспалении, это растение может быть чрезвычайно ценным в лечении некоторых аутоиммунных заболеваний, в том числе болезни Грейвса и тиреоидита Хашимото. Одно исследование показывает, что куркумин помогает при аутоиммунных заболеваниях путем регулирования воспалительных цитокинов, таких как IL-1 бета, IL-6, IL-12, TNF-альфа и NF-kappaB. Другое исследование подтвердило, что куркумин имеет тормозящее действие на цитокины. Еще одно исследование рассматривало способность куркумина модулировать хелперные Т-клетки CD4+, опосредованного аутоиммунного заболевания, и результаты показали, что куркумин может быть использован в качестве перспективной терапии.

Противоопухолевая активность. Специи продемонстрировали свою эффективность при борьбе с раком в более чем 240 научных исследованиях только за прошлый год. Ученые продолжают представлять нам убедительные доказательства необходимости регулярного потребления куркумина, как составной части нашего обычного рациона. Куркумин интенсивно исследуется в качестве потенциального лекарственного средства, в частности, в качестве потенциального противоопухолевого препарата для терапии некоторых форм рака, в эксперименте in vitro на клеточных культурах куркумин способен вызывать апоптоз раковых клеток без цитотоксического воздействия на здоровые клетки. Проводятся клинические испытания препарата. Результаты исследований показывают, что куркумин особенно эффективен в защите от гормон-зависимых форм болезни, таких как рак молочной железы. Он способен индуцировать апоптоз (нормальную запрограммированную гибель клеток) наиболее устойчивых клеток рака молочной железы, в которых отсутствуют рецепторы эстрогена. Специи оказывают влияние только на раковые клетки, вызывая их самоуничтожение, разрушая митохондрии, являющиеся основной движущей силой быстрого роста опухоли. Результаты исследований показывают, что куркумин замедляет процесс преобразования полипов толстой кишки в раковые клетки, ослабляя действие провоспалительных цитокинов, называемых NF-KB. При этом куркумин останавливает развитие раковых клеток, прежде чем они могут образовать опухоль.



Нейропротективное действие. Конечно, это только предварительные результаты, полученные в испытаниях на животных. Но если куркумин действительно оказывает благотворное влияние на психику людей, страдающих от посттравматического стрессового расстройства или других психических расстройств, это переводит специю карри на совершенно новый уровень. В новом исследовании психологов из колледжа Хантер, обнаружилось, что куркумин может нарушить формирование драматичных воспоминаний в головном мозге, которые неизбежно возникают после травматического опыта. Американские ученые планируют внедрить куркумин в экспериментальную схему лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). «Мы показали, что у крыс, которым давали корм, обогащенный куркумином, наблюдалась отрицательная тенденция в кодировке болезненных воспоминаний» — рассказали авторы нового исследования. Исследование, опубликованное в Journal of Affective Disorders в июне 2014 г., показало, что при лечении депрессии препараты куркумина намного эффективнее, чем плацебо. Клиническое исследование 2013 г. показало, что препараты куркумина лучше помогали при депрессии, чем антидепрессанты флуоксетин и имипрамин, и не имело побочных эффектов. Предполагается, что антидепрессивный эффект куркумина реализуется через ингибирование моноаминоксидазы. Куркумин может повышать уровень нейротропного фактора мозга. Таким образом, он откладывает или даже обращает вспять течение некоторых расстройств мозга и возрастных изменений. Недавно завершившиеся исследования ученых Калифорнийского университета (2011 год) показали, что у пациентов с болезнью Альцгеймера, принимавших куркумин, наступало улучшение.





Усвоение и всасывание Самый эффективный способ повысить усвоение Куркумина (на 2000%!) — это принимать его с едой с оливковым маслом (так как куркумин - это жирорастворимое соединение) и молотым чёрным перцем (по вкусу). Содержащийся в чёрном перце пиперин блокирует сульфатирование (т.е. нейтрализацию) куркумина в эпителии кишечника и печени и выведение его обратно в кишечник и далее с калом из организма. Побочные эффекты. Во время других научных исследований испытуемым на протяжении 3 месяцев давали по 12 граммов куркумина, и никаких отклонений в их состоянии выявлено не было. Вместе с тем, учитывая проникающую способность куркумина в клетки организма, следует понимать, что употребление его ложками может нанести вред здоровью. Так, например, в одном из клинических исследований пищевой добавки e100 людям давали по 2-12 граммов куркумина, в результате чего у некоторых из них были выявлены лёгкая тошнота и диарея. Единственный известный серьезный побочный эффект куркумина — разжижение крови, поэтому его нельзя принимать, если предстоит или уже сделана операция. Только большие дозы куркумы или очищенного куркумина (несколько граммов в день) в течение длительного времени могут вызвать проблемы со здоровьем, например, тошноту, рвоту и понос. В тяжелых случаях может развиться язва желудка и ухудшится клиническая картина при заболеваниях желчного пузыря. опубликовано econet