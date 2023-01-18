Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Первые симптомы ухудшения зрения—УЗНАЙТЕ, чтобы не пропустить!

Первые симптомы ухудшения зрения—УЗНАЙТЕ, чтобы не пропустить!

Источник: fizrazvitie.ru 18 января 2023 5604
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Причины ухудшения зрения могут быть как возрастные, так и связанные с внешними факторами

Первые симптомы ухудшения зрения—УЗНАЙТЕ, чтобы не пропустить!

Ухудшение зрения может иметь множество причин —  как возрастные, так и связанные с внешними факторами. Работа за компьютером, травмы, нервные заболевания.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Признаки ухудшения зрения:

1. Невозможность нормально видеть предметы.

2. Не  удается разглядеть надписи (названия улиц, вывески, крупные тексты) К

3. Объекты становятся более тусклыми и расплывчатыми

Первые симптомы нельзя игнорировать, потому что при бездействии зрение только ухудшается. 

Как вернуть себе зрение?

Если у вас проблемы со зрением, это не значит, что Вы должны с этим смириться и носить очки. Да, очки помогут вам сегодня, но в итоге зрение будет только ухудшаться. Дело в том, что зрение зависит от работы глазо-двигателных мышц (продольных, поперечных). Как только вы наденете очки, ваши глазные мышцы перестанут работать. 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

зрение глаза здоровье возраст

Еще от fizrazvitie.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Злых людей нет на свете, есть только люди несчастливые. Михаил Булгаков
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.