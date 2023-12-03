10 упражнений для тех, кому нельзя нагружать суставы

✅Выполняя комплекс спецупражнений, представленный в статье, ежедневно, человек может облегчить своё состояние. Главное не торопиться. При выполнении будьте осторожным, чтобы предотвратить развитие заболевания.

Занятия спортом позволяют сохранять здоровье на долгие годы. Но существуют случаи, когда, выполняя физические упражнения, нужно быть осторожным, так как нагрузка суставов приводит к ухудшению их состояния.

Оздоровительный комплекс спецупражнений, который рекомендуется исполнять при патологиях суставов

Нельзя заниматься спортом при патологии суставов, не проконсультировавшись с врачом. Он назначит различные процедуры. На их основе специалист подберёт наиболее подходящий комплекс.

Заниматься необходимо постепенно, начиная с 2-3 повторов и доводя до 10 раз. Чтобы не нанести вред здоровью, специалисты рекомендуют разогреть мышцы. Для этого следует походить в течение нескольких минут.

Оздоровительный комплекс

Врачами-травматологами был разработан оздоровительный комплекс спецупражнений, который рекомендуется исполнять при патологиях суставов:

Став прямо, попеременно поднимать/опускать каждую ногу. Выполнять 5 минут.

Став прямо, поднять левую ногу. Зафиксировать её в колене. В таком положении постоять 2-3 секунды. Опустить ногу. Повторить другой ногой. Рекомендуется делать 10 раз.

Опереться на одну ногу, слегка приподнять другую. Повторять 10-20 раз.

Сев на стул, выполнить попеременно махи ногами. Закончить следует одновременными махами двумя ногами.

Лечь на спину. Попеременно поднимать и опускать каждую из ступней. Повторять в течение 5 минут. Все упражнения следует делать мягко. При выполнении нельзя отрывать таз от поверхности пола.

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Взять мяч и зажать его между коленей. Сжимать и разжимать колени попеременно. Повторять в течение 5 минут.

Лёжа на спине, поднять ногу, согнув её предварительно в колене. Зафиксировать в таком положении на несколько секунд. Опустить на пол, предварительно распрямив ногу. Повторить другой ногой. Выполнять 2-3 минуты.

Лёжа на спине, выполнять упражнение ножницы. При этом слегка приподнять над поверхностью пола ноги и скрещивать их. Выполнить 6-8 раз.

Лечь на живот. Слегка приподниматься на руках, замирая на несколько секунд, и опускаться назад. Повторить 8 раз.

Перелечь на бок. Делать махи одной, потом другой ногой. В каждую сторону делать по 5-8 раз.

Выполняя комплекс спецупражнений ежедневно, человек может облегчить своё состояние. Главное не торопиться. При выполнении будьте осторожным, чтобы предотвратить развитие заболевания.опубликовано econet

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