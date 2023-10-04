10 советов, которые помогут потерять вес

Когда речь заходит о борьбе с лишним весом, возникает проблема: как не только похудеть, но и закрепить успех. Ведь ненавистные килограммы без труда возвращаются назад. Предлагаем стратегию из 10 пунктов, которая направит ваши усилия в правильное русло и поможет сохранить желаемый вес.
Ожирение связано с большим перечнем хронических недугов. Это кадиологические заболевания, диабет, гипертония, остеоартроз, депрессия и определенные виды онкологии. Интернет пестрит рекомендациями для потери избыточного веса. Однако нет быстрого решения в этой проблеме. Потеря веса требует серьезных усилий, чтобы суметь корректировать привычки и образ жизни.
Любая диета может первоначально помочь с потерей веса, но как только вы отходите от нее, прежний вес восстанавливается или набирается еще больше. Стратегия потери веса должна быть разумной и устойчивой продолжительное время. И здесь не обойтись без изменения образа жизни.
Визит к доктору необходим. Вы обсудите ваш план снижения веса, получите «добро» на начало тренировок и пройдете диагностику на ряд заболеваний. Например, анализ крови необходим для проверки диабета и дисфункций щитовидной железы. Важно убедиться, что вы здоровы, чтобы начать худеть.
Также полезно показать доктору список лекарств, которые вы принимаете, так как ряд медикаментов способствует увеличению веса.
ИМТ = масса тела в кг, поделенная на квадрат роста в метрах.
ИМТ от 25 до 29 - это «избыточный вес», 30 и выше - «ожирение», а 40 и выше - «патологическое ожирение».
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Сколько веса мы хотим потерять? Установим минимальную и промежуточные цели по весу. Краткосрочные цели должны быть выполнимыми, так как ожидание значительной потери ведет к разочарованию.
Даже после 5% потери веса у вас наметятся позитивные сдвиги. Реально можно стремиться к снижению веса на 0,5-1 кг в неделю.
При запуске долгосрочного плана по снижению веса важны малые изменения. Разумные цели и постепенное их достижение дает больше шансов на успех в перспективе. К примеру, если вы пьете газировку или сок, откажитесь от этих напитков в течение 1-й или двух недель. Далее переключитесь с крахмалистой пищи на цельнозерновые продукты.
Если пытаться сделать сразу слишком много, вы можете не выдержать и забросить свой план. Напишите список малых шагов и изменений, которые хотите сделать.
Порции должны быть правильного объема. 1/2 тарелки овощей, 1/4 тарелки - постный источник белка (курица без кожи, индейка, рыба), 1/4 – зерновые/крахмалистые продукты.
Если есть медленнее, это дает хороший эффект. Так ваш мозг получит ощущение сытости при минимуме съеденного.
Значительный ущерб наносят газировки, соки и спиртное: в них много калорий. Следующая «углеводная» группа - хлеб, рис, бобовые, картофель и макаронные изделия. Соблюдайте разумное потребление углеводов (не более ¼ порции). Диеты с малой концентрацией углеводов (менее 60 г в день) помогают бороться с лишними килограммами. Но они не устойчивы в перспективе. Если вы практикуете диету с малым содержанием углеводов, полезно выбрать адекватные источники белка и жиров.
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Жиры и источники белка должны быть полезны для сердца ( орехи, семечки, авокадо). При приготовлении еды применяйте оливковое масло вместо жирных масел. Минимизируйте употребление жареной пищи. Ограничьте содержание в рационе красного мяса (альтернатива - индейка, рыба).
Клетчатка создает объем и чувство сытости. У тех, чье меню богато пищей с высоким процентом клетчатки, минимизируется риск ожирения.
Для взрослых норма - 25–35 г клетчатки в день. Обеспечьте себе 5 порций овощей и фруктов в день. Вводите цельные зерна (хлеб, коричневый рис) вместо рафинированных (белый хлеб, белый рис).
Управление весом требует, чтобы потреблялось меньше энергии, чем сжигалось. В схеме похудения физическую активность играет ключевую роль. Упражнения полезны для сердечно-сосудистой системы помогают поддерживать вес в перспективе.
Периодически награждайте себя за ваши усилия и достижения той едой, которая приносит удовольствие - не чаще 1 раза в неделю. После напряженной работы и самоотверженности вы этого заслуживаете.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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