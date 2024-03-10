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10 сигналов недостатка витамина С в организме

Источник: infoniac.ru 10 марта 2024 6886
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Витамин С (или аскорбиновая кислота) – НЕЗАМЕНИМОЕ ДЛЯ ОРГАНИЗМА соединение, необходимое для роста тканей и регулирования восстановительных процессов. Факторы, которые могут привести к недостатку витамина С и признаки недостатка этого витамина в организме и лечение.

10 сигналов недостатка витамина С в организме

Витамин С (аскорбиновая кислота) стимулирует производство коллагена, участвующего в производстве клеток эпидермиса, кровеносных сосудов, костей и суставов, мышц и связок. Кроме того, витамин С способствует ускорению заживления ран, поддерживает здоровье костей и зубов, отвечает за усвоение железа. Являясь мощным антиоксидантом, аскорбиновая кислота помогает уменьшить негативное действие свободных радикалов, тем самым предупреждая развитие таких заболеваний, как рак и патологии сердечно-сосудистой системы.

Проблемы, вызванные дефицитом витамина С  

Вместе с тем хронический дефицит витамина С (в течение 3-х месяцев и более) может привести к развитию смертельно опасной болезни под названием цинга.

К недостатку аскорбиновой кислоты могут привести следующие факторы:

  • Неправильное питание и несбалансированные диеты, ограничивающие поступление витамина С в организм.
  • Плохая усвояемость витамина С, спровоцированная заболеваниями желудочно-кишечного тракта, гипертиреозом и злокачественными новообразованиями.
  • Ускоренное выведение аскорбиновой кислоты из организма вследствие высоких физических нагрузок, нарушения обменных процессов или заболеваний почек.
  • Курение и употребление алкоголя: вредные вещества, которые содержатся в табаке и спирте, препятствуют нормальному всасыванию всех питательных веществ, включая витамин С.
  • Постоянные стрессы и хроническое недосыпание, приводящие к тому, что аскорбиновая кислота очень быстро расходуется.
  • Длительный прием антибиотиков, гормональных препаратов и антидепрессантов также снижает всасываемость витамина С.

О том, что Ваш организм недополучает витамин С, подскажут признаки, о которых пойдет речь далее.

1. Кровоподтеки

Если кровоподтеки (или синяки) появляются вследствие травмы (например, при падении или ударе), это вполне естественно и закономерно, ведь капилляры, расположенные под поверхностью кожи, ломаются и лопаются, что приводит к кровоизлиянию.

НО! Если количество синяков на Вашем теле увеличивается день ото дня, при этом Вы даже не догадываетесь, откуда они могли появиться, это может свидетельствовать о недостатке витамина С, одной из функций которого является укрепление сосудистых стенок (капилляров).

2. Медленное заживление ран

Витамин С способствует производству коллагена, являющегося основой соединительной ткани организма и обеспечивающего его прочность и эластичность. Когда коллагена вырабатывается в недостаточном количестве, процесс ранозаживления значительно замедляется.

Кроме того, аскорбиновая кислота – отличный антиоксидант, борющийся с инфекциями, что также положительно влияет на быстрое заживление ран.

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10 сигналов недостатка витамина С в организме

3. Кровоточивость десен

Если десны стали часто кровоточить и опухать, если во рту регулярно образуются небольшие долго не заживающие язвочки, это может свидетельствовать о низкой выработке организмом коллагена, виной чему недостаток витамина С.

Данные симптомы нельзя игнорировать, поскольку их прогрессирование может указывать на развитие такого опасного заболевания, как цинга, при котором зубы гниют и выпадают.

4. Сухие и ломкие волосы и ногти

Блестящие волосы и крепкие ногти – показатель того, что Вы питаетесь правильно и сбалансировано.

Если же волосы утратили сияющий и здоровый вид, выглядят сухими и секущимися, медленно растут и выпадают в большом количестве, впору задуматься о своем рационе питания, в котором явно не хватает аскорбиновой кислоты.

Еще одним подтверждением дефицита витамина С являются ломкие ногти, испещренные бороздами.

Дело в том, что витамин С способствует выработке коллагена и улучшает усвоение организмом железа, а именно эти вещества обеспечивают красоту и здоровье волос и ногтей.

10 сигналов недостатка витамина С в организме

5. Покраснение и сухость кожи

Коллаген отвечает за упругость, эластичность и красоту кожи. Поэтому когда его не хватает, кожа становится грубой, сухой и дряблой, на ней раньше времени образуются морщины.

Введение в рацион достаточного количества витамина С поможет вернуть коже сияющий и ухоженный вид.

Обладая антиоксидантным действием, аскорбиновая кислота уменьшает негативные последствия воздействия ультрафиолетовых лучей и риск солнечного ожога, а также способствует удержанию воды в эпидермисе, тем самым предотвращая сухость кожи.

6. Носовые кровотечения

Кровеносные сосуды в носу, лопаясь, образуют носовые кровотечения. Чаще всего это происходит по причине хрупкости капилляров, для укрепления которых и необходим витамин С.

НО! Помните о том, что носовые кровотечения могут указывать на многие другие серьезные патологии, поэтому не стоит откладывать визит к врачу, если кровотечения из носа у Вас наблюдаются регулярно.

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10 сигналов недостатка витамина С в организме

7. Ослабленный иммунитет

Аскорбиновая кислота стимулирует выработку белых кровяных телец, борющихся с бактериями и вирусами и обеспечивающих полноценную работу иммунной системы. Способствует укреплению защитных сил организма и антиоксидантное действие витамина С.

Поэтому при дефиците данного витамина организм подвержен бактериальным и инфекционным заболеваниям.

Исследования последних лет говорят о том, что один лишь витамин С не может предотвратить простуду, но способен ускорить процесс выздоровления.

8. Болезненность и воспаление суставов

Суставная боль и воспаление суставов могут быть сигналами к пересмотру своего рациона.

Одно из исследований показало, что у людей с низким уровнем аскорбиновой кислоты в 3 раза чаще развивается ревматоидный артрит, чем у тех, в чей рацион включены продукты, богатые данным витамином. А виной всему недостаточная выработка организмом коллагена.

9. Усталость и депрессия

Ученые выявили взаимосвязь между психоэмоциональным состоянием человека и витамином С. Так, нормализация уровня аскорбиновой кислоты в организме привела к улучшению настроения у 34% исследуемых с диагностированной хронической усталостью, тревожностью и депрессией.

10. Набор веса

Дефицит витамина С приводит к замедлению метаболизма, вследствие чего интенсивность сжигания жира существенно уменьшается, что приводит к быстрому набору лишнего веса и увеличению объема талии.

При достаточном количестве аскорбиновой кислоты наш организм использует жир в качестве источника топлива, причем не только при физических нагрузках, а и в состоянии покоя, что помогает не только избавляться от лишних килограммов, но и поддерживать вес в пределах нормы.

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10 сигналов недостатка витамина С в организме

Лечение дефицита витамина С

Поскольку организм человека не вырабатывает и не накапливает витамин С, необходимо ежедневно пополнять его запасы. Так, взрослому человеку необходимо получать минимум 65 мг витамина С в день, чтобы поддерживать работу всех систем и органов в норме. Как это сделать?

Во-первых, следует употреблять продукты, в достаточном количестве содержащие аскорбиновую кислоту, а именно:

  • цитрусовые (апельсины, грейпфрут, лимон, лайм, помело),
  • ягоды (клубнику, малину, голубику, клюкву, черную смородину, шиповник),
  • киви,
  • зеленые яблоки,
  • брокколи,
  • томаты,
  • болгарский перец,
  • цветную капусту,
  • квашеную капусту,
  • листовую зелень,
  • щавель,
  • шпинат,
  • зеленый горошек,
  • виноград.

Важно! При термической обработке содержание витамина С в овощах и фруктах уменьшается более, чем на 50%. Разрушается аскорбиновая кислота и при нарезании продуктов.

Во-вторых, во избежание дефицита витамина С необходимо:

  • отказаться от таких вредных привычек, как курение и употребление алкоголя;
  • свести к минимуму стрессы, при которых организм работает в усиленном режиме и очень быстро расходует запасы витамина С;
  • нормализовать сон, поскольку недостаток сна многократно повышает выработку гормонов стресса, что приводит к перерасходу аскорбиновой кислоты.

Сбалансированное питание, полноценный сон не менее 7 часов в сутки, уменьшение стрессовых факторов и отказ от вредных привычек оздоровят организм и продлят молодость!опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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