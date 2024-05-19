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10 полезных свойств Гинкго Билоба

Автор: Econet 19 мая 2024 6352
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Экстракт гинкго билоба оказывает антиоксидантный эффект, помогает устранить воспаление и улучшить кровообращение. Все эти свойства растения положительно влияют на функции многих органов. В народной медицине гинкго нашел применение для нормализации функций мочеполовой системы, а именно - регуляции недержания мочи ночью, активизации сексуальной сферы, снятия воспаления мочевого пузыря.

10 полезных свойств Гинкго Билоба

Гинкго Билоба - один из древнейших древесных видов на Земле. Лечебные свойства растения обусловлены тем, что листья гинкго отличаются значительным содержанием флавоноидов и терпеноидов. Названные активные соединения – мощные антиоксиданты, оберегающие клетки организма от формирования пагубных свободных радикалов. Последние, как известно, вызывают возникновение злокачественных новообразований.  

Польза Гинкго Билоба для здоровья 

В древнем Китае дерево гинкго культивировали для использования его листвы в пищу и как лекарственного компонента в медицине. Гинкго Билоба прославился в медицине и диетологии благодаря этим его свойствам

Антиоксидант

В состав экстракта дерева входит высокий процент терпеноидов и флавоноидов, обладающих антиоксидантными возможностями.  

Устранение воспалений

Экстракт листьев дерева снимает воспаления в тканях. Поэтому его применяют в терапии артрита, онкологии, кардиопроблем.

10 полезных свойств Гинкго Билоба

Нормализация кровообращения и состояния сердечной мышцы

Растение способствует процессу циркуляции оксида азота, это влечет за собой расширение сосудов и улучшение питания сердечной мышцы и ряда органов.

Устранение депрессии

Люди, употребляющие препарат гинкго, не настолько эмоционально реагируют на стрессы.  

Улучшение здоровья глаз

Прием гинкго билоба пациентами с макулярной дегенерацией и глаукомой способствует улучшению остроты зрения. 

Снятие симптомов мигрени и головных болей

Когда фактором головных болей / мигрени выступает стресс, сужение сосудов, - прием гинкго поможет устранить соответствующие симптомы.  

10 полезных свойств Гинкго Билоба

Устранение признаков ХОБЛ и астмы

Гинкго Билоба дает возможность устранить проявления астмы и хронической обструктивной легочной болезни. Это происходит за счет снятия воспаления в дыхательных путях и свойств продукта увеличивать объем легких.

Устранение симптоматики ПМС

Противовоспалительные возможности гинкго дают снизить интенсивность болевых ощущений и психонагрузки в период ПМС.

Терапия половой дисфункции

Улучшая кровообращение, экстракт гинкго оказывает позитивное действие на половую функцию.

Гинкго Билоба противостоит слабоумию

У людей преклонного возраста, страдающих деменцией, которым назначали экстракт растения гинкго, наблюдалась явная позитивная динамика некоторых показателей здоровья, например, процесса мышления, памяти и социальных привычек. 

Экстракт гинкго имеет свойство снижать выраженность деменции и в общем позитивно действует на лиц, страдающих болезнью Альцгеймера.  Кроме, того, этот экстракт благотворно влияет на когнитивные функции и социальное поведение больных деменцией. 

Активные соединения, содержащиеся в гинкго, могут стимулировать циркуляцию крови в мозге, таким образом нормализуя когнитивные функции.

Специалисты выявили уменьшение ощущения тревоги у лиц, страдающих генерализованными тревожными расстройствами и употребляющих экстракт растения.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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