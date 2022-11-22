10 омолаживающих упражнений, которые подтянут зону декольте и шеи

Ведущие косметологи утверждают, что выполняя несколько простых упражнений (причем неважно где – на работе, в пробке или пока едите в метро), удастся улучшить состояние кожи в области шеи и декольте. Нехитрые приемы позволят вам выглядеть прекрасно в любом возрасте.

Как выполнять упражнения

1. Отклоните голову назад и немного откройте рот. Тяните вверх, а затем вниз нижнюю челюсть (повторите десять раз). Движения челюстью выполняйте не спеша, чтобы шейные мышцы максимально напрягались.

2. Станьте прямо и скрестите на груди руки, положив ладони на плечи. Вдыхая воздух и придерживая руками плечи, старайтесь тянуть шею вверх, задерживаясь на десять секунд. Затем выдохните и вернитесь к первоначальному положению. Повторите все десять раз.

3. С прямой спиной и расслабленными плечами опустите голову и вращайте ей от одного плеча к другому. После десяти таких поворотов откиньте голову назад и снова сделайте десять поворотов.

4. Держа спину и плечи ровно, начинайте вращать головой, чтобы подбородок касался правого, а затем левого плеча (задерживайтесь на несколько секунд). После вращения возвращайтесь в первоначальное положение и следите, чтобы плечи не двигались. В каждую сторону нужно повернуть голову пять раз.

5. Это упражнение выполняется аналогично предыдущему, но касаться плеч следует не подбородком, а ушами, вытянув при этом шею и держа подбородок поднятым вверх.

6. Обопритесь локтями о поверхность стола, скрестите пальцы и положите на них подбородок. Ладонями поднимайте подбородок, чтобы чувствовалось напряжение шейных мышц. Затем измените положение и подбородком опускайте скрещенные пальцы вниз.

7. Опустите уголки рта, чтобы ощутимо напряглись шейные мышцы. Задержитесь на пять-десять секунд, потом расслабьтесь и повторите десять раз. Не спеша опустите на грудь подбородок, повторите десять-пятнадцать раз.

8. Максимально поднимите, а затем опустите руки, держа при этом голову прямо. Повторяйте каждый день по несколько раз, пока не будет чувствоваться усталость в области шеи.

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Еще несколько полезных рекомендаций

Существует еще один отличный вариант улучшить состояние шеи – это занятия специальной гимнастикой. Это весьма эффективные упражнения для омоложения лица и зоны декольте:

Поза кобры

Поза согнутой свечи

Поза рыбы

Поза верблюда

Заниматься лучше дважды в день – в утренние и вечерние часы. Такие упражнения стимулируют гипофиз и тимус, отвечающие за молодость и красоту нашего тела, а также способствуют улучшению процесса кровообращения, подтягивают мышцы шеи, груди и декольте. Но учтите, что упражнения имеют противопоказания, поэтому перед тем, как приступать к занятиям, рекомендуем проконсультироваться со специалистом.

Не менее эффективный способ омоложения – чаще целуйтесь с мужем! Именно при поцелуе особенно активно задействованы лицевые и шейные мышцы, а гормональная система выделяет полезные для организма вещества. опубликовано econet.ru

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