10 гормонов, влияющих на красоту

Мы решили выяснить, что именно делает каждый из этих ГОРМОНОВ, и как гормональный дисбаланс отражается на внешности.

Наш организм – это сложная система, в которой все процессы взаимосвязаны и отлажены природой. Малейшие сбои в его работе отражаются на функционировании всей системы, в том числе и нашей внешности. Изначальные данные, такие как цвет волос и тип телосложения, записаны в ДНК-коде и не меняются в течение жизни, а то, насколько упругой выглядит наша кожа и стройным тело, во многом зависит от уровня гормонов. Главных гормонов, которые влияют на нашу красоту, десять.

Главные гормоны, которые влияют на нашу красоту

Эстроген

Эстрогены – это целая группа женских половых гормонов, к которым относятся эстрон, эстриол и эстрадиол. Все они вырабатываются в яичниках, отвечают за формирование фигуры по женскому типу, развитие половых органов и регулируют менструальный цикл.

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«Если эстроген вырабатывается в нормальном количестве, он очень положительно влияет на внешний вид женщины, – рассказывает Ирина Вяткина, врач гинеколог-эндокринолог «Клиники Марины Рябус». – Этот гормон участвует в процессе обновления клеток всего организма, в том числе и кожи. Эстроген положительно влияет и на красоту волос: придает им блеск, сохраняет молодость и здоровье. Эстрогены поднимают настроение, располагают к флирту и кокетству, препятствуют отложению холестерина в стенках сосудов, заставляют блестеть глаза, разглаживают морщинки, делают кожу эластичной и упругой, тем самым делая женщину красивой. Кроме того, эстрогены поднимают настроение и располагают к флирту и кокетству – они способствует развитию влечения у женщин к лицам мужского пола. На фоне увеличения выработки эстрогенов улучшается координация движений и тем самым походка, меняется качество речи. Она становится более приятной для восприятия».

Эстроген по праву считается главным женским гормоном красоты. Его дефицит сказывается не только на самочувствии, но и на внешности: волосы становятся тусклыми и могут расти в ненужных местах (например, на подбородке или груди), а кожа выглядит бледной и начинает рано увядать. Именно с уровнем эстрогена связывают такой феномен, как «осеннее выпадение волос». Весной и летом уровень гормонов естественным образом повышается, а к осени – снижается.

Сезонное выпадение волос в разумных пределах – это нормальное состояние организма, и нет повода переживать из-за этого.

Бывают ситуации, когда уровень эстрогена у женщины повышен. Это сопровождается нарушением половой функции (пропадают месячные или овуляция), образованием жира именно на животе и бедрах, а также предменструальным синдромом.

Прогестерон

Основная задача прогестерона – это развитие яйцеклетки и ее размещение в матке, поэтому его часто называют гормоном беременности. У небеременных женщин прогестерон также присутствует и повышается во второй фазе менструального цикла, что, увы, негативно сказывается на внешности.

«Прогестерон способствует задержке жидкости в организме, повышает проницаемость сосудистой стенки, кожа становится растяжимой, повышается выделение кожного сала и появляются угревые высыпания. Может появляться одутловатость лица за счет задержки жидкости», – говорит Ирина Вяткина.

Прогестерон также активно способствует запасанию жира, подготавливая нас к беременности, даже если мы ее не планируем. Поэтому во второй фазе цикла многие набирают один-два лишних килограмма. Кроме того, прогестерон снижает сопротивляемость организма инфекциям, что благотворно влияет на патогенную микрофлору кожи из-за ослабления иммунитета и зачастую приводит к образованию прыщей.

ДГЭА (дегидроэпиандростерон)

«ДГЭА – гормон, выделяемый надпочечниками. Он является предшественником половых гормонов, отвечает за половое влечение, ясный ум, твердую память, мышечную силу и физическую выносливость и улучшает настроение – все это является неотъемлемой частью молодости и красоты», – говорит Елена Шаткарь, эндокринолог резиденции красоты и долголетия GLMED.

Пониженное содержание дегидроэпиандростерона негативно сказывается как на всем гормональном фоне, так и непосредственно на внешности и самочувствии. В первую очередь дефицит ДГЭА проявляется ломкостью ногтей и выпадением волос, плохим настроением и изменением продолжительности менструального цикла.

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Мелатонин

Мелатонин, известный как гормон сна, влияет и на многие другие функции организма. Он участвует в работе желудочно-кишечного тракта, эндокринной и иммунной систем, отвечает за нормальное функционирование клеток мозга и защиту от свободных радикалов.

Да, мелатонин – это мощный антиоксидант, уровень которого влияет на то, как кожа и остальные органы могут самостоятельно противостоять свободным радикалам, разрушающим клетки. И это еще не все.

«Действие мелатонина затрагивает сжигание жира во время сна, – рассказывает Елена Шаткарь. – Выработка гормона происходит во время сна в его наиболее глубокой фазе – примерно с 12 часов ночи до 4 часов утра. Главное существенное условие для его выработки – человек должен спать в темном помещении. Критерием темноты может служить факт невозможности рассмотреть свою вытянутую руку. Любой свет – это враг мелатонина, в том числе циферблат электронного будильника, не говоря уже об экране смартфона, компьютера, телевизора или фонаре на улице. Уменьшение уровня мелатонина – это сигнал другим органам и железам, что настало время для отдыха. Яичники у женщин прекращают работу, сильно снижается уровень эстрогена, приходит менопауза. У мужчин значительно снижается количество гормона тестостерона».

Таким образом, ночной образ жизни напрямую связан не только с ухудшением работы всего организма, но и с лишним весом и быстрым увяданием кожи.

Кортизол

Мелатонин влияет на выработку кортизола – гормона стресса, который синтезируется надпочечниками и помогает выжить в экстренных ситуациях.

«При изменении выработки кортизола меняются углеводный обмен и выработка инсулина, что приводит к изменению внешнего вида и качества кожи. При высоком уровне инсулина происходит нарушение работы сальных и потовых желез, кожа теряет свои естественные защитные свойства, легко поражается бактериальной и грибковой инфекцией, теряет свою упругость, эластичность, снижается синтез коллагена. При повышении уровня кортизола кожа истончается и становится склонной к появлению пигментации. При нормальной выработке кортизола кожа упругая, ровная и красивая», – рассказывает Ирина Вяткина.

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Повышенный кортизол способствует накоплению жира в области лица и живота, поэтому справедливо выражение, что стресс мешает похудеть.

Тестостерон

Тестостерон, хоть и считается условно мужским гормоном, у женщин также вырабатывается при помощи надпочечников и половых желез. Тестостерон имеет непосредственное влияние на красоту кожи.

«Он повышает скорость обновления клеток эпидермиса и увеличивает выработку коллагена за счет стимуляции соединительной ткани, производящей протеины, необходимые для синтеза коллагена, – говорит Ирина Вяткина. – С возрастом наблюдается снижение синтеза тестостерона. В результате замедляется регенерация кожи, снижаются ее защитные функции и упругость».

Такие же симптомы могут наблюдаться и в молодом возрасте из-за гормональных нарушений. Повышение уровня тестостерона в норме происходит во второй фазе цикла, что вместе с прогестероном провоцирует образование прыщей.

Сейчас набирает популярность тестостероновая терапия, которая улучшает качество кожи при возрастном снижении синтеза гормона. Врачи предупреждают, что самостоятельным приемом тестостерона можно сильно навредить своему здоровью – такая терапия проводится только по показаниям под наблюдением эндокринолога.

Соматотропин

Соматотропин известен как гормон роста. Его влияние на красоту и молодость сложно переоценить.

«Соматотропин отвечает за рост и восстановление костей, помогает нормализовать обменные процессы, усиливает сжигание жира и помогает печени вырабатывать энергию для всего организма, – рассказывает Елена Шаткарь. – С возрастом выработка гормона роста замедляется, в связи с этим начинаются процессы старения. Повысить уровень соматотропина помогают регулярные физические нагрузки, правильное питание и полноценный ночной сон».

Выработка гормона роста начинает снижаться уже после 25 лет, а к 45 годам его синтез в два раза меньше, чем в детстве. Это сопровождается снижением качества сна, нарушением аппетита и увеличением массы тела.

Тиреотропный гормон, тироксин и трийодтиронин

Тиреотропный гормон, тироксин и трийодтиронин – это все гормоны щитовидной железы, которые работают сообща. Они участвуют практически во всех обменных процессах организма, регулируют метаболизм, скорость синтеза витаминов и поддерживают нормальную функцию дыхания.

«При нехватке гормонов щитовидной железы (гипотиреозе) кожа становится сухой, ногти – ломкими, выпадают волосы. А при избытке гормонов щитовидной железы (гипертиреозе) кожа становится влажной, повышается потливость, а, несмотря на здоровый аппетит и достаточный прием пищи, человек теряет в весе. Однако сброшенные килограммы совсем не радуют, так как при этом серьезно нарушается работа сердца, – говорит Юрий Потешкин, к. м. н., врач-эндокринолог клиники «Атлас». – При первых симптомах, указывающих на неполадки с функционированием щитовидной железы, следует сделать анализ крови на тиреотропный гормон. Именно он регулирует функции тироксина и трийодтиронина и отражает их уровень в организме».

Имейте в виду, что любая попытка самостоятельно исправить гормональный дисбаланс может повлечь за собой еще большие проблемы со здоровьем. Грамотный врач-эндокринолог может вам подобрать нужный тип и дозировку гормонозаместительной терапии. Порой можно обойтись и вовсе без нее: на нарушение работы гормональной системы может влиять любое другое заболевание и даже низкий уровень витаминов и микроэлементов. В таких случаях врач будет корректировать именно первопричину.опубликовано econet.ru.

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