10 фактов, которые нужно знать о группе крови

Наша ГРУППА КРОВИ оказывает большое влияние на наш организм вместе с питанием и образом жизни. В этой статье вы узнаете несколько интересных фактов о вашей группе крови.

Как известно, существует 4 типа группы крови: I (О), II (А), III (B), IV (AB). Группа крови человека определяется при рождении и обладает уникальными характеристиками.

Важные факты о группе крови

У всех групп крови есть несколько особенностей, которые взаимодействуя друг с другом, определяют то, как внешние воздействия влияют на наше тело.

Вот, несколько фактов которые было бы интересно узнать о группе крови.

1. Питание по группе крови

В течение всего дня в нашем теле происходят химические реакции, и потому группа крови играет важную роль в питании и похудении.

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Людям с разным типом крови стоит потреблять разный тип пищи. Например, люди с I (О) группой крови стоит включить в питание продукты богатые белком, такие как мясо и рыба. Люди со II (А) группой крови стоит избегать мяса, так как им больше подходит вегетарианская пища.

Тем, у кого III (B) группа крови, стоит избегать куриного мяса и потреблять больше красного мяса, а люди с IV (AB) группой получат больше пользу от морепродуктов и нежирного мяса.

2. Группа крови и болезни

Из-за того, что у каждого типа крови разные характеристики, каждая группа крови устойчива к определенному типу болезней, но более подвержена другим заболеваниям.

I (О) группа крови

Сильные стороны: стойкий пищеварительный тракт, сильная иммунная система, естественная защита от инфекций, хороший обмен веществ и сохранение питательных веществ

Слабые стороны: нарушения свертываемости крови, воспалительные заболевания (артрит), заболевания щитовидной железы, аллергии, язвы

II (А) группа крови

Сильные стороны: хорошо адаптируется к пищевому и внешнему разнообразию, хорошо сохраняют и метаболизируют питательные вещества

Слабые стороны: болезни сердца, диабет 1 и 2 типа, рак, заболевания печени и желчного пузыря

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III (B) группа крови

Сильные стороны: сильная иммунная система, хорошая приспособляемость к пищевым и внешним изменениям, сбалансированная нервная система

Слабые стороны: диабет 1 типа,хроническая усталость, аутоиммунные заболевания (болезнь Лу Герига, волчанка, рассеянный склероз)

IV (AB) группа крови

Сильные стороны: хорошо приспособлен к современным условиям, устойчивая иммунная система.

Слабые стороны: болезни сердца, рак

3. Группа крови и характер

Как было упомянуто раньше, наша группа крови влияет и на личность.

I (О) группа крови: общительные, уверенные в себе, творческие и экстраверты

II (А) группа крови: серьезные, аккуратные, миролюбивые, надежные и артистичные.

III (B) группа крови: преданы своему делу, независимые и сильные.

IV (AB) группа крови: надежные, застенчивые, ответственные и заботливые.

4. Группа крови и беременность

Группа крови также влияет на беременность. Так, например, женщины с IV (AB) группой крови производят меньше фолликулостимулирующего гормона, который помогает женщинам легче забеременеть.

Гемолитическая болезнь новорожденных возникает при несовместимости крови матери и плода по резус-фактору, иногда по другим антигенам. Если у Rh-отрицательной женщины плод имеет Rh-положительную кровь, возникает резус-конфликт.

5. Группа крови и подверженность стрессу

Люди с разным типом крови по-разному реагируют на стресс. Те, кто легко выходят из себя, скорее всего, являются обладателями I (О) группы крови. У них более высокий уровень адреналина, и им нужно больше времени, чтобы оправиться от стрессовой ситуации.

В то же время у людей со II (А) группой крови более высокий уровень кортизола, и они производят его больше в стрессовых ситуациях.

6. Антигены группы крови

Антигены присутствуют не только в крови, но и в пищеварительном тракте, во рту и кишечнике, и даже в ноздрях и легких.

7. Группа крови и похудение

У некоторых людей есть склонность накапливать жир в области живота, в то время как другие могут не беспокоиться об этом благодаря своей группе крови. Так, например, люди с I (О) группой крови больше склонны к жиру в области живота, чем те, у кого II (А) группа крови, у которых редко встречается эта проблема.

8. Какая группа крови будет у ребенка

Группу крови у ребенка можно с большой долей вероятности предсказать, зная группу крови и резус-фактор родителей.

9. Группа крови и спорт

Как известно стресс является одним из главных врагов здоровья, но некоторые люди больше склонны к стрессу. Физическая активность является одним из самых эффективных способов в борьбе со стрессом.

I (О) группа крови: интенсивная физическая активность (аэробика, бег, восточные единоборства)

II (А) группа крови: спокойные физические занятия (йога и тайцзы)

III (B) группа крови: умеренная физическая активность (альпинизм, велоспорт, теннис, плавание)

IV (AB) группа крови: спокойная и умеренная физическая активность (йога, велоспорт, теннис)

10. Группа крови и неотложные состояния

Куда бы вы ни шли и ни отправлялись, лучше всего иметь с собой личную информацию, такую как адрес, телефон, имя и фамилию, а также группу крови. Эта информация нужна на случай несчастного случая, когда может потребоваться переливание крови.опубликовано econet

Перевод: Филипенко Л. В.

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