10 естественных методов лечения кистозных прыщей, которые действительно работают

Были ли у вас большие, красные, болезненные прыщи? Они могут быть большой проблемой как мужчин, так и женщин в возрасте от 8 до 50 лет. Лицо является наиболее подверженным данным высыпаниям, но также проблемными областями могут быть грудь, спина, плечи. Кистозные угри – это самая тяжелая форма угрей

В отличие от других более легких форм акне, кистозные прыщи заметно болезненнее и появляются, когда жир и мертвые клетки кожи скапливаются глубоко в волосяных фолликулах или порах. Кистозные прыщи чаще всего встречаются в период полового созревания у молодых мальчиков, но, к сожалению, они могут продолжаться и в зрелом возрасте, особенно при гормональном дисбалансе. Для взрослых женщин характерно испытывать кистозные прыщи в связи с менструальным циклом, особенно на линии челюсти и подбородке.

Обычное лечение кистозных угрей, такое как Аккутан, может сработать, но оно связано с очень серьезными побочными эффектами, включая врожденные дефекты и даже болезнь Крона! Вот почему мы всегда рекомендуем сначала попробовать свои собственные домашние средства от прыщей. Мы уверенны, что вы будете довольны результатами.

Одним из самых надежных и лучших средств для борьбы с кистозными угрями является налаживание работы кишечника. Именно кишечник напрямую влияет на состояние нашей кожи. Правильный уход за кожей, пробиотики и правильное питание- залог успеха. Еще в 1961 году в отчете было показано, что из 300 пациентов с угревой сыпью, получавших пробиотик, у 80 процентов наблюдалось клиническое улучшение. Идея пробиотиков для здоровья кожи не нова, но мы рады сообщить, что в последние годы ей уделяется все больше внимания. Поэтому, прежде чем вы начнете ковырять свою кожу или использовать опасные местные или пероральные средства, читайте дальше, чтобы узнать, как вы можете естественным образом вылечить свои кистозные прыщи и снова стать обладателем чистой кожи.

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Acne vulgaris - это медицинское название распространенных угрей. Конглобатные угри или кистозные угри, является более серьезной и более редкой формой угрей, которая встречается в основном у молодых мужчин, но она может повлиять на людей обоих полов и разного возраста. Когда у вас есть кистозные прыщи, поры вашей кожи забиваются маслом и мертвыми клетками кожи и воспаляются. Это становится кистозными прыщами, когда поры разрываются под кожей, что заставляет воспаление распространяться в окружающую ткань кожи. Эта цепная реакция может продолжаться в коже, вызывая более широкое воспаление, распространяя больше бактерий прыщей и больше прорывов. Затем ваше тело образует кисту вокруг области, чтобы воспаление не распространялось дальше. Кистозные прыщи легко диагностируются дерматологом и не требуют специальных анализов.

Причины появления кистозных угрей

Генетика

Гормональные изменения, в том числе синдром поликистозных яичников

Высокий уровень потоотделения

Средства для ухода за кожей лица и тела, закупоривающие поры

Некоторые лекарства и химические вещества (например, кортикостероиды, литий, фенитоин, изониазид), которые могут ухудшать или вызывать высыпания.

Наследственность. Если у одного или обоих ваших родителей были тяжелые кистозные прыщи, то у вас больше шансов заболеть ими.

Чаще всего прыщам подвержены подростки и юноши. Считается, что гормоны, называемые андрогенами, могут играть роль в развитии кистозных прыщей у подростков, когда наблюдается увеличение уровня андрогенов. Это увеличение приводит к изменениям в вашей коже, что может привести к закупорке пор и появлению прыщей.

Кистозные прыщи влияют не только на мужчин. Для женщин гормональные изменения, которые вызывают кистозные прыщи, могут быть вызваны менструальным циклом, беременностью и менопаузой. Кистозные прыщи также чаще встречаются у женщин, страдающих поликистозом яичников.

Естественное лечение кистозных угрей

Можете ли вы избавиться от кистозных прыщей естественно? К счастью, ответ да. Есть много естественных способов лечения и быстрого избавления от кистозных угрей. Вот 10 самых эффективных:

1. Не трогайте лицо руками

Как бы вам не хотелось, пожалуйста, не пытайтесь выдавить ваши кистозные прыщи или прибегать к любому механическому воздействию на них самостоятельно. Кистозные прыщи, в отличие от обычных прыщей, обычно не могут просто «выдавиться». Из-за глубины кистозных поражений прыщей, прокалывание или сдавливание могут быть совершенно неэффективными и, вероятно, увеличат время заживления с нескольких дней до нескольких недель. Чем больше вы дотрагиваетесь до зараженного прыщика, тем злее и непригляднее он становится. Если вы попытаетесь избавиться от кистозных прыщей, вы просто распространите нарыв под кожу. Кроме того, вы можете легко получить рубцы, которые остаются после прыщей, возможно, даже навсегда. Также таким методом вы скорее всего наоборот увеличите количество прыщей на вашем лице.

Два слова, которые необходимо запомнить главное правило поведения в подобной ситуации: Руки прочь!

2. Лед

Вы можете нанести кубик льда непосредственно на нарыв на несколько секунд, чтобы сузить маленькие кровеносные сосуды, питающие болезненную кисту. Лед помогает быстро уменьшить размер и покраснение прыщей.

3. Правильный уход за кожей

Соблюдайте простой, успокаивающий уход за кожей, избегая сильных и ароматических увлажняющих средств. Перед ежедневным нанесением увлажняющего крема всегда стоит убедиться, что ваша кожа тщательно очищена. Увлажняющий крем без отдушек отличный выбор. Для стимулирования здоровой регенерации кожи обязательно используйте эффективные, но не жесткие и абразивные эксфолианты. Некоторые хорошие варианты включают гликолевую кислоту и фруктовые ферменты. Как в рационе, так и в косметике рекомендуется наличие витамина С. Без этого витамина в организме невозможен синтез коллагена.

4. Не смотрите в зеркало слишком часто

Это хорошая идея, чтобы не зацикливаться на недостатках кожи. Чем больше вы смотрите на прыщ в зеркале, тем больше вероятность, что вы захотите попытаться его выдавить. А мы помним главное правило: не трогать лицо руками!

Остановите себя от визуальной и умственной одержимости своими прыщами и убедитесь, что вы думаете только о позитивных вещах.

5. Ваши полотенца и наволочки

То, о чем вы можете не думать и не придавать особого значения, является важным пунктом в борьбе за чистую кожу! Именно полотенца и наволочки каждый день касаются вашего лица. Чтобы уменьшить вероятность раздражения и чрезмерной чувствительности, разумно часто менять и проглаживать утюгом эти предметы. Так вы не дадите бактериям шанса недавно влиять на вашу кожу. Но не используйте сильные химические моющие средства и отбеливатели. Вместо этого, выбирайте натуральные и неароматизированные продукты для стирки.



6. Рацион

Продукты, которых следует избегать:

Обычные молочные продукты: даже если у вас нет непереносимости лактозы, обычные молочные продукты могут быть вредными для пищеварительной системы. Многие люди видят улучшение своего состояния, когда сокращают или и вовсе отказываются от молочных продуктов, таких как молоко, сыр, мороженое и т.д. Если вы хотите проверить, не является ли молочный продукт виновником, попробуйте исключить его из своего рациона на две недели и посмотреть, улучшится ли состояние вашей кожи и пройдут ли высыпания. Если это так, то теперь вы знаете, что молочные продукты вам не подходят. Либо стоит обратить внимание на качество молочной продукции, которую вы выбираете.

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Сахар и другие продукты с высоким гликемическим индексом (например, хлеб и макароны) могут усугубить воспаление в организме. Чем больше у вас воспалений, тем хуже будет ваша кистозная угревая сыпь. Попробуйте вместо этого натуральные подсластители. Сахар, зерновые продукты, изделия с дрожжами питают кандиду в организме, увеличивая количество прыщей на коже.

Кофеин и шоколад: многим экспертам нравится говорить, что нет никакой связи между потреблением кофеина и шоколада и угрями. Тем не менее, нет никаких сомнений в том, что потребление кофеина напрямую влияет на ваш гормональный баланс. В частности, передозировка кофеина может поднять гормон стресса, известный как кортизол. Сокращая или устраняя различные источники кофеина, такие как кофе, чай и шоколад, вы можете помочь сохранить ваши гормоны в нужном балансе и очистить лицо от кистозных прыщей.

Продукты с низким содержанием клетчатки и высокой степенью переработки.

Потребление продуктов с низким содержанием клетчатки и высокой степенью переработки оказывает прямое негативное влияние на здоровье кишечника, а это в свою очередь отрицательно влияет на здоровье кожи. Когда вы потребляете обработанные мясные продукты, такие как сосиски, хлопья для завтрака и пищу, приготовленную в микроволновке, в ваших внутренних микробных колониях происходит нездоровые изменения. Это вызывает воспаление по всему телу, которое может привести к обострению кистозных угрей или еще более усугубить текущее состояние.

Жареные продукты и фаст-фуд

Эти продукты также обработаны и содержат мало клетчатки. Кроме того, они содержат ряд ингредиентов, вызывающих воспаление, в том числе гидрогенизированные масла, натрий, химические вещества, ароматизаторы и сахар.

Продукты, которые необходимы

Продукты, богатые пробиотиками: чем здоровее кишечник, тем лучше баланс между вредными и полезными бактериями. Одно корейское исследование 56 пациентов с угревой сыпью показало, что употребление кисломолочных напитков, ферментированных Lactobacillus, эффективно снижает общее количество поражений кожи угрями и снижает выработку кожного сала в течение 12 недель.

Продукты с высоким содержанием цинка. Определенно необходимо увеличить количество элемента в организме при помощи таких продуктов, как говядина, нут, тыквенные семечки и кешью. Цинк также поддерживает здоровый пищеварительный тракт, который, как мы уже знаем, напрямую влияет на кожу.

Продукты, богатые витамином А

Продукты с высоким содержанием витамина А (капуста, шпинат, сладкий картофель и морковь) борются с инфекцией и ускоряют заживление.

Продукты с высоким содержанием клетчатки. Потребление продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как овощи, фрукты, орехи, семена способствует очищению кишечника, а также росту полезных бактерий в кишечнике, которые могут помочь устранить кистозные прыщи.

Высококачественные белковые продукты: говядина, домашняя курица, рыба, пойманная в дикой природе, и яйца (курицы, которая была в свободном выгуле) богаты белком и питательными веществами и помогают сбалансировать уровень сахара в крови, ключевого компонента в борьбе с кистозными угрями.

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Продукты, поддерживающие печень

Поскольку гормоны перерабатываются в печени, употребление продуктов, поддерживающих печень, может помочь избавиться от прыщей. Ешьте больше овощей семейства крестоцветных, таких как брокколи и цветная капуста, а также листовую зелень, сельдерей и фрукты с высоким содержанием клетчатки, такие как груши и яблоки, для улучшения функции печени.

Дополнения к потреблению:

Пробиотики (от 10000 до 50000 МЕ в день, обычно от двух до трех капсул два раза в день). Прием пробиотиков может повысить ваш иммунитет и помочь внутренней борьбе с кистозными угрями. Вы также можете использовать пробиотические средства по уходу за кожей, которые могут обеспечить защитный внешний щит.

Омега-3 жирные кислоты (1000 мг рыбьего жира / масла печени трески в день или 3000 мг льняного масла или масла семян чиа). Омега-3 помогает уменьшить воспаление и поддерживает гормональный баланс. Вы также можете рассмотреть гамма-линоленовую кислоту (ГЛК), содержащуюся в масле примулы и масла огуречника, для гормонального баланса. Одно научное исследование обнаружило, что после 10 недель приема омега-3 жирных кислот или добавок GLA воспалительные и невоспалительные поражения угрей значительно уменьшились.

Цинк (25–30 мг два раза в день). Исследования показывают, что люди с прыщами имеют более низкий уровень цинка в крови и коже. Приём цинка внутрь помогает лечить и уменьшить прыщи.

Витекс (160 мг Витекса / Черешня). Это растительное лекарственное средство особенно рекомендуется при угревой сыпи.

Гуггул или гуггулстерон (25 мг два раза в день). Гуггул сделан из сока дерева, произрастающего в Индии. Для людей, страдающих кистозными угрями, контролируемое клиническое исследование показало, что добавки с гуггулом превосходят по действию 500 мг тетрациклина.

7. Расслабьтесь

Стресс усугубляет любую ситуацию, внешность не исключение. Найдите способы уменьшить стресс в вашей жизни, потому что стресс может заставить ваш организм выделять гормоны, которые ухудшают состояние прыщей. Чем больше вы расслабляетесь, тем лучше будет ваша кожа, как ни парадоксально это не звучит.

8. Сон

Правильный сон ночью может помочь улучшить ваше общее состояние здоровья, в том числе сбалансировать уровень гормонов и уменьшить воспаление, связанное с кистозными угрями.

9. Упражнения

Регулярная физическая активность отлично подходит для разгона лимфатической системы, что в свою очередь помогает организму активнее выводить токсины из организма. Физические нагрузки также являются залогом хорошего настроения и самочувствия.

10. Эфирные масла чайного дерева и лаванды.

Лучший способ использовать эфирные масла для прыщей – нанести две-три капли местно на проблемную область. Эфирные масла чайного дерева и лаванды безопасны для аккуратного (прямого) применения, но их также можно комбинировать с другими, не такими активными маслами, таким как жожоба или кокосовое масло, если у вас чувствительная кожа.

В научном обзоре эффективности, переносимости и потенциальных способов воздействия при лечении угрей маслом чайного дерева утверждается, что продукты из чайного дерева снижают количество поражений у пациентов с угрями, имеют уровни переносимости, аналогичные другим местным методам лечения, и имеют противомикробные и противовоспалительные действия, которые связаны с лечением прыщей.

Избегайте воздействия прямых солнечных лучей при лечении прыщей эфирными маслами. Ультрафиолетовые лучи могут сделать вашу кожу более чувствительной и могут вызвать раздражение кожи или покраснение. Если использование какого-либо из этих эфирных масел вызывает раздражение кожи, прекратите использование этого масла. опубликовано econet

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