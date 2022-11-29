Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье и красота
  4. 10 эфирных масел, подтягивающих кожу

10 эфирных масел, подтягивающих кожу

Автор: Econet 29 ноября 2022 7562
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Эфирные масла помогут значительно замедлить процесс визуального старения. Смешивание таких масел приносит дополнительную пользу не только телу, но и душе. Как укрепить общее здоровье и избавиться от дряблости и старения кожи при помощи эфирных масел?

10 эфирных масел, подтягивающих кожу

Старение – неизбежный этап жизни. Для людей старение - это больше, чем факт существования. Это невосполнимый ущерб, который хочется предотвратить. Вот 10 эфирных масел, которые благоприятствуют подтяжке кожи и замедляют старение.

Десять лучших эфирных масел для подтяжки кожи

1. Масло ладана

Это эффективное успокаивающее масло. Оно оберегает клетки дермы и благоприятствует росту новых клеток. Масло ладана повышает эластичность кожи и прекрасно подойдет для зоны вокруг глаз. Масло насыщает кожу кислородом.

Для начала отшелушиваем кожу горячим полотенцем, раскрывая поры. Соединяем масло с маслом-носителем (на выбор). Перед сном наносим состав на лицо. 

Компоненты:

  • 1 ч. лож. кокосового масла
  • 4 капли лавандового
  • 2 капли розового
  • 2 капли ладанового.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

2. Масло мирры

Ароматическое масло мирры применяют для обогащения кислородом тканей, что помогает успокоить дерму. Масло лечит потрескавшуюся кожу, разглаживает морщины, улучшая эластичность.

Компоненты:

  • 1 ст. лож. арганового масла
  • 4 капли ладана
  • 5 капель мирры.

3. Масло пачули

Профилактикой морщин и целлюлита служит такая процедура: массируем на коже масло пачули, разбавленное носителем. Масло пачули оказывает противовоспалительный эффект, сужает поры и подтягивает кожу.

10 эфирных масел, подтягивающих кожу

Компоненты:

  • 1 ст. лож. масла виноградных косточек
  • 4 капли сандала
  • 2 капли пачули
  • 2 капли морковных семян  
  • 3 капли бергамота  

4. Лавандовое масло

Это масло оказывает антибактериальный эффект и позволяет нормализовать выработку кожного сала. Лавандовое масло лечит трещинки на коже и предотвращает ее высыхание, оно омолаживает и тонизирует дерму. Это помогает предотвратить появление растяжек.

Компоненты:

  • 1 ч. лож. масла семян шиповника
  • 3 капли лавандового.

5. Масло герани

Позволяет восстановить коллаген и улучшать эластичность дермы. Масло герани убирает растяжки. Оно питает дерму и повышает ее эластичность.

Компоненты:

  • 1 ч. лож. арганового масла
  • 3 капли герани.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

7. Масло нероли

Масло как нельзя лучше подходит для подтяжки дермы, оно имеет в составе цитраль - вещество, помогающее регенерации клеток кожи. Это свойство используется в восстановлении рубцовых тканей.

Масло нероли активирует рост новых клеток и сужает поры. Его вводят в состав косметических продуктов против старения.

Компоненты:

  • 1 ст. лож. миндального масла
  • 4 капли нероли
  • 2 капли розового.

8. Масло шиповниковых семян  

Оказывает антивозрастной и увлажняющий эффект. Имеет высокую концентрацию витаминов А, Е и жирных кислот, замедляющих старение кожи. Масло активирует синтез коллагена, делая дерму гладкой и упругой. 

9. Масло жасмина

Оказывает заживляющий и восстанавливающий эффект. Прекрасно подойдет для улучшения эластичности дермы. Жасминовое масло способствует активации кровообращения, что ускоряет формирование клеток. Это приводит к разглаживанию шрамов и морщин.

Компоненты:

  • 1 ст. лож. масла шиповниковых семян 
  • 4 капли жасминового
  • 2 капли розового.

10. Масло сандалового дерева

Сандаловое масло уменьшает тонкие морщины и шрамы, омолаживая дерму за счет восстановления сломанных мелких сосудов. Масло питает дерму и предотвращает ее дряблость. 

Компоненты:

  • 1 ст. лож. масла авокадо
  • 4 капли сандалового
  • 2 капли нероли. опубликовано econet.ru

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

здоровье красота кожа старение упругость сандал герань масло жасмин дряблость морщины

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Большая часть мужчин требует от своих жен достоинств, которых сами они не стоят. Л. Н. Толстой
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.