1 упражнение, которое исправит искажение таза и укрепит плечи

Введя это упражнение в регулярную привычку, очень скоро вы почувствуете положительные изменения в теле.

Чтобы тело обрело красивую форму, необходимо работать над мышцами. Особое внимание следует уделить тазобедренному суставу, поскольку именно от его состояния зависит правильная работа внутренних органов. Если положение таза относительно центра тела неровное, это может провоцировать боль в области поясницы, зажатость плеч, нарушение процесса кровообращения, появление отеков и прочие проблемы в организме. Специалист из Японии Kaori предлагает уникальную методику, позволяющую выровнять положение таза и избавиться от многих проблем со здоровьем.

Как восстановить положение тазобедренного сустава

1. Из положения лежа на спине с прямыми и немного раздвинутыми ногами необходимо опереться пятками о поверхность пола, а руки положить вдоль тела.

2. Затем следует медленно оторвать талию от поверхности пола и задержаться в таком положении на 5 секунд, не сдвигая при этом пятки.

3. Вернуться в первоначальное положение, сомкнуть ноги, поднять колени и охватить их руками, удерживая на протяжении 5 секунд. В процессе выполнения нужно следить за плечами, они должны быть прижаты к полу.

4. Далее необходимо подтянуть к коленям голову и удерживать ее на протяжении 5 секунд.

5. После этого нужно вернуться в первоначальное положение и повторить заново все действия от 2 до 5 раз. Изначально могут возникнуть сложности, особенно в процессе подъема бедра и головы, но регулярные занятия помогут укрепить и растянуть мышцы.

Регулярно выполняя это простое упражнение, в скором времени вы почувствуете положительные изменения в организме, а ваше тело обретет красивую форму.опубликовано econet

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