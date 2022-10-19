1 простейшее упражнение, которое нормализует давление и работу головного мозга!

Невзирая на кажущуюся простоту, регулярная долговременная практика этого упражнения излечивает повышенное артериальное давление, исцеляет болезни нервной системы, сердца и печени!

Анатомически руки очень тесно взаимосвязаны с грудной клеткой, а значит, и со всеми внутренними органами, которые в ней находятся. Ладони и пальцы рук являются окончаниями, через которые осуществляется энергообмен между грудной клеткой и внешней средой. Например: через указательный палец проходит канал толстой кишки; через большой палец - канал легких; через средний палец - канал перикарда, регулирующий сосудистый тонус; через безымянный палец - канал трех «обогревателей», регулирующий процесс теплорегуляции всего тела; через мизинец проходят каналы сердца и тонкой кишки.

«Целебные махи руками» — уникальное упражнение, способное творить чудеса!

Описанное упражнение при регулярной и в достаточной мере интенсивной практике (от 20 до 30 минут за одну тренировку) способно творить чудеса, так как оно полностью восстанавливает циркуляцию крови и энергии на всем протяжении рук - от кончиков пальцев до плеч.

Регулярная долговременная практика этого упражения излечивает повышенное артериальное давление, исцеляет болезни нервной системы, сердца и печени. А при должном усердии способно заставить отступить рак лимфы, рак легких и рак пищевода (естественно, что это - индивидуально).

Понять, что такое простое действие, как размахивание руками, может быть настолько эффективно, вы сможете, лишь если преодолеете скепсис в результате долговременной и регулярной практики.

Наши руки хранят в себе множество тайн, практически используя которые, мы можем очень эффективно восстанавливать силы, нормализовывать давление и работу головного мозга, излечиваться от различных заболеваний, входить в глубоко измененные состояния сознания и т.д.

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Кроме того, что руки теснейшим образом связаны с областью грудной клетки, они не менее тесно связаны с головным мозгом и процессами, протекающими в нем. А это дает возможность через осознанные манипуляции с руками управлять работой мозга без всякой аппаратуры и дорогостоящих таблеток.

Не зря же у всех народов мира определенным пальцевым сочетаниям и особым положениям ладоней приписывалось чудодейственная, неимоверно эффективная мощь. Наверное, в этом был резон, если японские ниндзя, индийские йоги, китайские мастера цигун, славянские жрецы и шаманы древней Америки имели в своем арсенале множество разнообразных пальцевых жестов на все случаи жизни.

Техника выполнения упражнения

1. Встаньте прямо, поставив стопы на ширину плеч параллельно друг другу.

2. Свободно опустите руки вдоль тела, слегка согнув пальцы.

3. Закройте глаза и, отпустив свое внимание в свободный полет, дождитесь расслабления.

4. Равномерно распределите свой вес между стопами.

5. Добейтесь, чтобы каждая стопа равномерно прилегала к опоре пятками, подушечками стоп и пальцами.

6. Ощутите, как стопы комфортно тянет к земле, вниз.

7. Расслабьте колени, не допуская их жесткой фиксации.

8. Подайте крестец вперед и чуть подожмите низ живота сразу над лобком.

9. Ощутите, как копчик тянет вниз.

10. Слегка подожмите область заднего прохода, промежность и половой орган.

11. Опустите плечи и расправьте их, округлив область подмышек.

12. Слегка подожмите центр грудины и лопатки, уплощая грудную клетку.

13. Не опуская головы, чуть-чуть подожмите подбородок к шее. Можете ощутить, как точку в основании черепа комфортно тянет назад, распрямляя шейный прогиб позвоночника.

14. Комфортно прижмите кончик языка к нёбу сразу же за передними зубами.

15. Ощутите, как макушку головы комфортно тянет вверх.

16. Одновременно ощутите две противоположные силы, одна из которых тянет макушку вверх, а другая - промежность (область между задним проходом и половыми органами) вниз. Макушка и промежность должна находиться на одной линии.

17. Откройте глаза и слегка расфокусируйте зрение.

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18. Сохраняя ощущение комфортного напряжения за макушку и промежность, начните размахивать расслабленными прямыми руками вперед до горизонтального положения, ладони вниз, и назад, насколько это возможно, ладони вверх. Хотя вы размахиваете прямыми руками, не допускайте их жесткой фиксации в локтевом суставе, держа локти чуть-чуть согнутыми.

19. В процессе махания все тело должно быть расслабленно, а плечи — опущены.

20. Продолжайте комфортные махи руками как минимум 10 минут, постепенно доводя их в процессе регулярной практики до 30 минут за одну тренировку.

21. В процессе размахивания основное внимание удерживайте на руках.

22. Почувствовав, что уже хватит махать руками, остановитесь и поднимите прямые руки вверх параллельно друг другу, так чтобы ладони смотрели друг на друга, а комфортно выпрямленные пальцы рук смотрели верх. Останьтесь в этом положении на 3 - 5 минут.

23. Опустите руки свободно вдоль тела и, закрыв глаза, ненавязчиво сфокусируйтесь на своих телесных ощущениях до тех пор, пока они не сольются в единый, однородный телесный фон.

24. Откройте глаза. Потянитесь. Встряхнитесь.опубликовано econet.ru.

Из книги "Искусство эффективного самовосстановления", В. Уфимцев

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