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1 минута, чтобы избавиться от отеков

Источник: facewellness.ru 21 апреля 2023 6056
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Как избавиться от отеков не более чем за одну минуту в день.

1 минута, чтобы избавиться от отеков

Сегодня расскажу о простом упражнении, которое благотворно действует на лимфатическую систему и прекрасно помогает избавляться от отеков (не только на лице, но и во всём теле!).

Простое упражнение от отеков

Понадобится: 1 минута свободного времени.

Что делать: встаньте, ноги слегка согните в коленях. Выполняйте быстрые пружинистые удары по полу пятками: для этого слегка приподнимайтесь на носочках и тут же опускайтесь на пол, на пятки, как бы «роняя» вес тела вниз.

Со стороны будет казаться, что вы мелко подпрыгиваете, как мячик, но на самом деле ноги не должны полностью отрываться от земли. Если всё сделаете правильно, от сотрясения возникнет ощущение мелкой вибрации во всем теле, как дрожащее желе.

Сделайте 100-200 таких ударов пятками.

Обязательно держите колени чуть согнутыми!

Что дает упражнение:

  • Уменьшение имеющихся отеков и профилактика образования новых.
  • Подтяжка лица за счет оттока лишней жидкости из основных «карманов» (области «второго подрободка», «носогубок», «мешков» под глазами…).
  • Также, поскольку мы активно задействуем икроножные мышцы – наш основной «насос», который качает кровь от ног вверх, мы избавляемся от чувства тяжести и отеков в ногах и занимаемся профилактикой варикоза!

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1 минута, чтобы избавиться от отеков

Залог успеха: регулярность! Делайте это нехитрое, но очень полезное упражнение каждое утро на протяжении хотя бы одного месяца. Не стоит делать это упражнение: при заболеваниях суставов, тромбозах, при общем плохом самочувствии и в момент обострения любого заболевания. Будьте красивы и здоровы!опубликовано econet

Автор Лина Эрман

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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здоровье красота отеки лимфатическая система упражнение пятки полезно

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