Экология жизни. Дизайн интерьера: Рассказ о том, как одна розетка может сделать ваш интерьер волшебным в новогодние...100558
Экология жизни. Дизайн интерьера: Основная цель перепланировки - сделать жилье более комфортным. Как же не ошибиться,...72160
Экология жизни. Дизайн интерьера: мы очень любим счастливые истории о том, как старые или заброшенные дома становятся...15952
Экология жизни. Дизайн интерьера: Этот проект квартиры 71 кв.м. в Московской области мы разрабатывали для молодого...20150
Студия Geometrium разработала этот дизайн-проект для семьи с двумя сыновьями. Это квартира в Москве, площадью 100 м2,...17568
Экология потребления. Дизайн интерьера: В дизайне мебели для маленькой кухни может сочетаться удобство и красота. Для...25896
Экология потребления. Дизайн интерьера: Дизайн-проект Московской квартиры, площадью 87 м2, в современном...18394
Экология потребления. Дизайн интерьера: Натуральное дерево в интерьере – вечно модный тренд. Как лучше использовать...31950
Экология потребления. Дизайн интерьера: Испокон веков человек тянется к природе — в эти моменты мы отдыхаем физически...54162
Экология потребления. Дизайн интерьера: Все на свете меняется, но мода на бело-черное никогда, и в частности, в...29438
Экология потребления. Дизайн интерьера: На этот раз студия дизайна интерьера Geometrium выполняла дизайн-проект для...24620
Экология потребления. Дизайн интерьера: Более половины общей площади этой квартиры (74 кв. м) в шведском Гетеборге...19740
Экология потребления. Дизайн интерьера: Все больше владельцев квартир сегодня выбирают именно современный стиль...21786
Экология потребления. Дизайн интерьера: Уже давно люди пытаются найти идеальную формулу для красивого интерьера,...29602
Экология потребления. Дизайн интерьера: Многие идеи дизайна небольшой гостиной уделяют большое внимание созданию...24844
Экология потребления. Дизайн интерьера: Стиль поп-арт встречается в интерьере не так частом. Он идеален для молодых,...20744
Экология жизни. Дизайн интерьера: Что такое дом мечты и в чем его отличие от дома с «приличным ремонтом»? Дом мечты...36110
Экология жизни: Дизайн интерьера. во сне человек проводит 20 из 60 лет своей жизни, и позаботиться о том, чтобы эти...46628
Экология потребления. Дизайн интерьера: Все больше людей предпочитают использовать скандинавский стиль в интерьере...28098
Экология потребления. Дизайн интерьера: Можно ли в одном интерьере гармонично сочетать классическую мебель,...16606
Дизайн-проект квартиры, площадью 48,3 м2, в ЖК Белые Росы (Котельники, МО) мастерская Geometrium разрабатывала для...21442
Дизайн интерьера квартиры, площадью 96 м2, в московском жилом комплексе «Лайнер» разрабатывался мастерской Geometrium...31452
Экология потребления. Дизайн интерьера: Камин — это не роскошь, а доступное даже для жителей многоквартирных домов...17816
Экология потребления. Дизайн интерьера:Не стоит бояться ярких цветов — они делают нашу жизнь интереснее и...31008
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Экология потребления. Дизайн интерьера: Он давит на вас. Вам тесно и душно. Что делать, если вам досталась квартира...29558
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Экология потребления. Дизайн интерьера: Многие из нас знают, как это уместиться в тесной кухоньке в хрущевке. Но уж...55618