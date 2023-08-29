ЗРЕЛАЯ ЛЮБОВЬ: Отдалиться, чтобы стать ближе

Как сделать гармоничными ✅ ОТНОШЕНИЯ В БРАКЕ и надолго сохранить близость, в чём различия между слиянием в паре и настоящей близостью.

Понимание того, что отдаление супругов, их желание самоутвердиться, достичь большей автономии в паре - нормально, может резко снизить тревогу у каждого из них, добавит терпения в трудные минуты, поможет избежать расставания. Спрятаться от себя и от жизни в браке - можно, но противоестественно. Естественно стремление человека к развитию, поиску своей самости, ведь зрелая любовь - это единение, при сохранении индивидуальности.

Зрелая любовь в супружеской паре

Взаимоотношения в любой паре проходят определенные стадии развития. Эти стадии напоминают то, как развиваются отношения между ребенком и его мамой. Каждая стадия супружеской жизни сложнее предыдущей и требует от партнеров личностного роста, обретения новых социальных навыков и прежде всего навыка конструктивного поведения при разрешении противоречий в конфликте. Сложности в отношениях возникают тогда, когда люди хотят соответствовать идеальному "мармеладному" образу пары, отказываются от естественного стремления к развитию, застревают на одной из стадий (один или оба партнера).

Если пара хочет глубоких, устойчивых отношений, им необходимо научиться диагностировать состояние своих взаимоотношений, разбираться, кто из партнеров на какой стадии находится, овладеть навыками общения, облегчающими им переход от одной стадии к другой.

Этап 1. Симбиоз

Слитная модель общения «Мы». Девиз для одних пар: «Мы – единое целое», для других: «Я не могу жить с тобой, но и без тебя не могу»

Слияние двух личностей и слияние жизненного пространства. У партнеров одно «Я» на двоих, размыты границы. Этот этап характеризуется крепкими связи между влюбленными. Партнеры поглощены друг другом. Им нравится схожесть между собой. Есть большое количество страсти и самоотдачи. Характер отношений в паре можно подчас назвать «сумасшедшей влюбленностью». Такое состояние выстроено из чувства эйфории и навязчивого желания быть постоянно около предмета своей любви. Поскольку высокий уровень удовольствия и возбуждения, то ни одна из сторон не хочет рисковать этим замечательным положением дел, выдвигая к-л требования, показывая эгоистичность, жадность или бесчувствие. Партнерам почти не хочется что-либо менять друг в друге.

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Проявления гнева и различий во мнениях или чувствах рассматривается как максимальная опасность. Различия прячутся. Поведение пары направлено на избежание конфликта. Социальная жизнь пары на этом этапе замирает. Быть и оставаться в блаженном симбиозе – вот что очаровывает и притягивает.

Однако, есть риск для пары, что чудесное слияние может превратится в патологический мучительный симбиоз. Это происходит тогда, когда один или оба партнера теряют способность быть отдельными, становятся беспомощны и зависимы от другого либо даже «инвалидизируются» от чрезмерной заботы другого, когда перестают понимать СВОИ чувства и потребности, и от этого страдают и болеют. Итак, в симбиозе однажды становится слишком тесно, а эмоциональная стимуляция партнера – избыточной.

Этап 2. Дифференциация. Модель «Я» - «Мы» (модель чередования конфликтов и примирений)

По мере возникшей потребности в сепарации и растущей дифференциации (лучшего понимания границ "ты" - "я"), партнеры неизбежно взрослеют. Они узнают о различии в чувствах, мыслях и о своем желании бороться за свою индивидуальность. Идет освобождение от иллюзий. Каждый из партнеров «снимается с пьедестала» и подвергается более тщательному изучению.

Эта стадия редко бывает легкой, поскольку из-за различий, которые партнеры теперь не прячут, они часто ссорятся. Им трудно примириться с реальностью. Начинает доминировать модель чередования конфликтов и примирений. С течением времени один из партнеров или оба задумываются об увеличении жизненного пространства, отдельного от партнера, возникает интерес к жизни вне пары.

Влюбленные чувствуют, что они уже не хотят проводить так много времени вместе. Они хотят больше уединения и могут чувствовать за это вину и тревогу и спрашивать себя: «Что случилось? Почему я не испытываю былых чувств? Что не так в нашей паре? В чем проблема?».

Между тем, знание того, что это лишь естественный и абсолютно нормальный этап развития пары, добавляет партнерам принятия, учит честному, не искаженному взгляду на жизнь, уменьшает тревогу. Партнеры выходят из симбиоза, постепенно восстанавливая свои границы. Теперь они развиваются через контакты с внешним миром, и несмотря на различия, делают выбор остаться вместе.

Процесс сепарации партнеров в паре происходит подобно тому, как происходит сепарация ребенка от родителя, когда ребенок перестаёт быть беспомощным и зависимым от матери, отделяется от нее, самостоятельно исследует многообразный мир, но сохраняет межличностную связь с ней, возвращается к ней и… находит либо не находит теплый прием.

Этап 3. Отдаление. Обучение. Автономия. Модель «Я и мир вокруг» – самоопределение и автономность партнеров. Девиз: «Я хочу быть самим собой»

На этапе обучения каждый партнер в паре выстраивает свою деятельность и отношения отдельно от другого, и эта отдельность приносит партнерам много удовлетворения. Они более не связаны эмпатией друг с другом, напротив, они могут стать абсолютно эгоцентричны. Внимание каждого направлено на внешний мир. Автономность и индивидуальность превыше всего. На этом этапе партнеры воссоздают себя, как личность. Развитие собственного «Я» более важно, чем развитие отношений. Первостепенными становятся вопросы самооценки, собственной значимости, понимании собственного «Я». Партнеры открывают себя как личность, концентрируются на себе. У каждого супруга растет уровень самосознания и самоуважения, ему не нужно оглядываться на партнера как на источник первичной самооценки.

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На этом этапе угрозы разрыва и ссоры могут стать обычным делом. Партнеры могут на время потерять чувственную привязанность друг к другу либо начать состязаться друг с другом. Пары, прошедшие к этому моменту долгий путь в становлении отношений, могут опереться на имеющийся опыт, чтобы поддержать друг друга, уменьшить стресс и помочь друг другу не отдалиться от семейных отношений настолько, чтобы нельзя было вернуться в семью. На этом этапе случается большое количество разводов. Однако, многие партнеры выбирают быть вместе, в случае, если ни один из партнеров не препятствует самосознанию другого, если партнеры уважают и поддерживают личностную автономию другого. Семья не становится «тюрьмой народов», в семье удовлетворяются самые разнообразные потребности.

После фазы дифференциации с её восторженным исследованием мира и отделяющимся поведением, у ребенка, продолжая нашу параллель, наступает фаза воссоединения. Теперь отделение от матери перемежается с прилипанием к ней. Постоянная озабоченность по поводу местонахождения матери сопровождается колебаниями настроения и вспышками капризности. Ближе к двум годам у ребенка возникает характерная жадность, зависть и негативизм, которые описывались в профессиональной литературе как "упрямство анальной фазы". Ребёнок хочет быть независимым и пытается диктовать свои условия окружающему миру. Он овладевает языком, фантазирует и играет в символические игры. Он всё лучше отличает представления о себе от представлений о других людях. Вместе с тем ребёнок осознаёт, что его желания не всегда совпадают с желаниями его матери, он не всегда может повелевать ею. На этой фазе возникает борьба за власть ибо ребенок хочет, чтобы все делалось как он пожелает.

Этап 4. Установление близости. Поиск баланса между «Я» и «Мы» (чередование комфортной близости с попытками восстановить независимость)

После того, как каждый партнер определился со своей личностью, можно снова спокойно вернуться к вопросу о близости в отношениях и об эмоциональной поддержке. Теперь, когда каждый партнер обрел уверенность в своей индивидуальности, происходит процесс установления отношений. Вновь появляется уязвимость. Теперь партнеры ждут друг от друга комфорта и поддержки. Они чередуют периоды большей близости с попытками восстановить независимость.

Хотя партнеры на этой стадии могут считать и близость, и независимость временами опасной, их тревоги рассеиваются быстрее, поскольку переговоры проходят не так тяжело, как раньше. Теперь они меньше боятся быть поглощенными первоначальным симбиозом. В результате развития чувства индивидуальности хрупкий баланс между «я» и «мы» становится более прочным, поэтому теперь партнерам легче избавляться от детских комплексов, стоящих на пути счастливой семейной жизни.

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Этап 5. Прочная связь (удовлетворяющая обоих). Фаза постоянства объекта

Побуждаемые к развитию через контакты с внешним миром и укрепляемые сознанием того, что они любят друг друга, партнеры могут войти в последующую фазу постоянства, в которой совершенство (представляемый идеал отношений в паре) примирится с реальностью и наступает стадия ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ, партнерских отношения (в противовес созависимости, контрзависимости и независимости). То есть при этом два хорошо интегрированных индивидуума успешно нашли себя в жизни, установили между собой прочную связь, надежная привязанность, удовлетворяющую обоих. Именно на этой стадии партнерам очень важно научиться отдавать, ибо сейчас это самое главное.

На этой стадии пары редко обращаются к психотерапевту, а если все же они приходят к специалисту, как правило это обусловлено внешними факторами, такими как повышение на службе, переезд на новое место, проблемы, связанные с болезнью или переживаниям, связанные с возрастом одного из супругов. Большинство пар рассматривают эту стадию как период развития и обновления отношений.

Если продолжить аналогию мать и ребенок, то на этом этапе (по М.Малер) ребёнок обретает уверенность в том, что его любящие взаимоотношения с матерью будут продолжаться, несмотря на краткие разлуки или временные вспышки гнева.

Проблемы во взаимоотношениях возникают тогда, когда пары «застревают» на одной и той же или разных стадиях, препятствуя естественному стремлению к развитию. Так, когда человек живет с партнером, прошедшим одну или две стадии, в то время как сам эти стадии еще не прошел, не повзрослел, все еще инфантилен, риск развода резко возрастает.

Для того чтобы определить, что лежит в основе текущей проблемы пары, необходимо диагностировать, какую стадию развития каждая личность хочет сохранить или преодолеть.

Бывает, что поведение пары или поведение одного из супругов трудно изменить. Именно в этот период времени или в период, когда отношения партнеров задержались слишком долго на одной из стадий и становятся деструктивными, необходима индивидуальная или групповая терапия, терапевтическое вмешательство подбирается специалистом к конкретной стадии развития.

Даже если пара не участвует в терапии, она может использовать идеи, описанные в статье, для гармонизации своих отношений.

Слияние и Близость. 5 главных отличий

Итак, после слияния/симбиоза следует этап «дифференциация», когда партнеры настолько изучили друг друга, что обнаруживают и сходство, и то, чем они друг от друга Отличаются. Формирование близости возможно лишь тогда, когда этап дифференциации пройден, и отличия партнеров приняты.

Подводя итоги, перечислим основные отличия "слияния" от "близости":

1. В слиянии есть только «мы», в близости – есть и «я», и «ты». В слиянии трудно заметить, кто из участников что на самом деле хочет, и кому что важно. Доминирует "мы": «Мы хотим в горы», «нам нужна машина». Желания и потребности, конечно, могут и совпадать, но достоверно разобраться, кто именно хочет в горы, а кому реальна нужна машина, можно лишь проясняя и открываясь

2. В слиянии отношения построены на взаимных манипуляциях. В близости - на взаимных договоренностях. В отношениях слияния каждый в паре пытается добиться своего через нелегальные действия, через манипуляцию. «Не сделаешь этого - я уеду к маме, заболею, повешусь, умру», «как ты можешь уйти сейчас на футбол, разве ты не видишь, как мне плохо». В результате игры на чувствах одним партнером, у второго возникает чувство вины, страха или стыда, и он «покоряется» манипулятору, игнорируя свои потребности. Он делает то, о чем его просят, но в ущерб своим потребностям. В близости партнеры замечают и открыто предъявляют друг другу свои потребности, и в этом нет угрозы разрыва отношений (по типу «как, ты не любишь ходить на выставки/по горам?! Тогда о чем с тобой говорить!»). В близости удовлетворение потребности одного партнера происходит через договоренность с другим. «Ты можешь сейчас это сделать для меня, пожалуйста, тебе не сложно?». В данном случае отказ второго партнера (допустим, он уже опаздывает) не будет рассматриваться как неуважение или тотальная нелюбовь, а принимается с пониманием. В близости также есть уважение к системам ценностей друг друга. Партнеры сообщают друг другу о собственных системах ценностей, но не требуют, чтобы эта система заменила систему ценностей или мировозрение другого.

3. В слиянии отличия, индивидуальные особенности – угроза для отношений. В близости отличия партнеров приняты, они – ценность и ресурс. «Да, она не любит готовить, но она прекрасна в постели». «Да, он не может стать руководителем и много зарабатывать, но когда я смотрю, как он играет с детьми, я просто счастлива!».

4. Слияние – это страх потери зависимость и ужас одиночества. Близость – свобода выбора. Люди, привыкшие все время находиться в слиянии, быть оставленным, ненужными, боятся одиночества. Сохранение отношений становится важнее удовлетворения своих личных потребностей. Им кажется, что если они сделают что-то хорошее для партнера, партнер сделает хорошее им. Они отказываются сделать что-то хорошее для себя самостоятельно, обкрадывают себя, теряют навыки, регрессируют, «инвалидизируются»

5. В близости партнеры вполне самодостаточны и в состоянии жить одни. Они умеют заботиться о себе и удовлетворять свои самые значимые потребности самостоятельно, но их личный выбор - оставаться в парных отношениях, построенных на равенстве прав и ответственности. Если отношения прекратятся, потеря партнера станем печальным и все же переносимым событием, оно не станет угрозой для их выживания.

Знание того, что каждый партнер в паре проходит определенные этапы взросления, в т.ч. фазу автономии, что изменения отношений в паре естественно и нормально, и это само по себе может резко снизить тревогу у каждого из супругов, добавить им терпения в трудные минуты, открыть партнерам их "слепые зоны", поможет избежать разводов, замотивировать на более зрелые отношения. Ведь зрелая любовь - это единение при сохранении индивидуальности, и быть с другим полноценно, можно лишь обретя себя.опубликовано econet

В статье использованы материалы Э.Бейдера и П.Пирсона – основателя и директора Института Пар в Калифорнии, авторов книги «В поисках мифической пары»

Автор Ольга Дулепина

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