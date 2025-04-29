Возможно, вы перепробовали уже все способы. Уезжали за тысячи километров. Выходили замуж. И даже разводились. Рожали детей. Зарабатывали деньги. Создавали бизнес. Покупали квартиры... Короче, если вы перепробовали все, но внутри так и боретесь за свободу со своими родителями, то готовьтесь. Однажды, возможно, у вас созреет эта самая часть Я, которая вступит в бой с этими вашими внутренними предками за право собственной свободы от них...

Знаете, из чего состоит реальная сепарация? Это только в наших детских фантазиях это какой-то прекрасный и закономерный процесс. В котором добрая, благословляющая и всепонимающая мать отпускает дочь в свою собственную жизнь. Да ещё сопроводив ее правильными напутствиями, оберегами и инструкциями на все случаи жизни.

Как проходит настоящая сепарация

Это только в наших фантазиях это процесс, за который несёт ответственность все та же мать. Она же взрослая, пусть уже даст правильный вектор, то есть ласковый пинок. А мы, как дети, сложив все дары в нарядную корзиночку, потихоньку отправимся в своё путешествие, по пути влюбляясь в правильных мужчин и рожая красивых и умных деток...

Так вот.

Настоящая сепарация - это символические пот, слезы и кровь. И десять железных башмаков. Ну это если она у вас не случилась сама собой и есть поводы чувствовать себя в борьбе за свою свободу от родителей уже во взрослой жизни.

По этому поводу увидела как-то прекрасное в фб:

«Мама, я посуду помыла, уроки сделала, школу окончила, институт окончила, замуж вышла, детей родила... Можно я теперь пойду поиграю?»

Возможно, вы перепробовали уже все способы. Уезжали за тысячи километров. Выходили замуж. И даже разводились. Рожали детей. Зарабатывали деньги. Создавали бизнес. Покупали квартиры...

Короче, если вы перепробовали все, но внутри так и боретесь за свободу со своими родителями, то готовьтесь. Однажды, возможно, у вас созреет эта самая часть Я, которая вступит в бой с этими вашими внутренними предками за право собственной свободы от них...

Уже не раз я становлюсь свидетелем одного и того же процесса. С нюансами, но алгоритм практически идентичный.

Первый этап.

Дочь танцует с родителями свой бесконечный внутренний танец за право стать, наконец, свободной, самостоятельной и взрослой. Она то подходит, то, ранясь и отчаявшись, отходит. Снова и снова ищет способы что-то починить и наладить в отношениях с ними, чтобы ее поняли, увидели, зауважали. Короче, признали. Потом вновь в обиде отползает...

Второй этап.

Затем наступает момент потери надежды. Точка бессилия. Она переживается пугающим ощущением одиночества и потерянности. Это иногда затапливающая тоска и смутное ощущение разрушения всего. Очень тяжелый момент.

И тут важно увидеть, что это уже не одиночество слабости. Это не прежнее ощущение покинутости, брошенности и беспомощности. Да. Это одиночество. Но оно другое. Это точка выхода к своей сути, в которой отныне ты признаёшь себя одинокой. Больше нет убежища маленькой девочки. Это встреча с экзистенциальной данностью - отныне и навеки я буду одна. Это время нащупывания опор в себе. Это период обнажения всех каналов связи с собой: чего хочется на самом деле, за что готова биться и чем готова жертвовать. Это похоже на аккумуляцию сил перед решающим прыжком...

Акт третий, завершающий.

Потом и правда происходит решающая схватка. Дочь встречается с матерью или отцом один на один. С глазу на глаз. Хватает небольшой искры и даже формального повода. Но битва за свои права уже неизбежна. Токсическим формам обращения даётся отпор. Хамскому нарушению границ ставится заслон. Проникновение внутрь психики встречает такое сопротивление, на которое раньше не хватало смелости. Наконец-то, находятся силы защитить себя, отстоять то, что важно...

Именно так иногда обретается право отойти от родительской системы и жить своей жизнью. Иначе и не почувствовать в себе то, за что бы можно было бы считать себя взрослой...

Там обычно, кстати, все хорошо заканчивается. Война закончена. Силы присвоены. Территория защищена. Иллюзии развеяны по полям несуществующих отношений, как пепел. А родители вдруг становятся вменяемыми. Что-то там начинают замечать и даже как могут уважают границы. Ну если нет серьезной психической патологии. Это я вам точно говорю...опубликовано econet

Автор Юлия Пирумова

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