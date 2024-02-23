Злые языки: Виды словесного НАСИЛИЯ

Слова используются не только для того, чтобы описывать происходящее. СЛОВА вдохновляют на поступки. С их помощью мы воодушевляем людей и причиняем им вред. Наиболее распространенные разновидности словесного насилия.

Слова могут ранить. Если человек оскорбляет вас, его слова предназначены для того, чтобы нанести вам ущерб. Реальные мотивы, которые лежат в основе намерения причинить вам боль, связаны с контролем либо стремлением помешать вам получить то, что вы заслуживаете (например, лишить вас шансов на повышение, заставив выглядеть плохо в глазах начальства).

Наиболее распространенные разновидности словесного насилия

Пассивно-агрессивные манипуляции

Газлайтинг

Неуважение

«Социальные ассассины»

Снисходительность

Дискриминация

Критика и обвинения

Угрозы

Пассивно-агрессивные манипуляции

Люди, которые используют слова в целях манипуляции, часто демонстрируют пассивно-агрессивный подход.

Их замечания и комментарии призваны заставить вас вести себя определенным образом, не заявляя об этом прямо.

Например:

«Посуда грязная»

«В машине почти закончился бензин»

«Ты все еще смотришь свое шоу. Мой сериал начнется через 10 минут»

«Если бы ты действительно любил меня, ты бы остался со мной, а не пошел тусоваться с друзьями»

«Ты больше не любишь меня? Тогда почему ты не хочешь пойти со мной в кино?»

Газлайтинг

Газлайтинг – это вид манипуляции, направленный на то, чтобы заставить жертву сомневаться в своих ощущениях, памяти или здравомыслии:

«У тебя нет никаких причин так себя чувствовать»

«Ты такая чувствительная!»

«Ты всегда изображаешь из себя жертву»

«Этого не было»

«Звуки, которые ты слышал прошлой ночью, только в твоей голове»

Неуважение

Неуважение может принимать форму гневных вспышек, оскорблений, резких выпадов или манеры грубо перебивать собеседника:

«Заткнись!»

«Мне плевать на то, что ты чувствуешь!»

«Это не твое собачье дело»

«Ты когда-нибудь перестанешь болтать?»

«Социальные ассассины»

Многие словесные абьюзеры угрожают или унижают партнера, находясь с ним глазу на глаз. Но "социальные ассассины" – воины совсем иного толка. Они разрушат вашу репутацию и авторитет, публично нападая на вас, оспаривая ваш профессионализм и надежность.

Например:

«Я удивлен, что вы больны. Вы выглядите вполне здоровым» (подразумевается, что вы притворяетесь).

«Я видела тебя вчера. Постой, где же это было? Ах да, ты заходил в винный магазин. Кажется, я уже видела тебя там на прошлой неделе» (заставляет присутствующих решить, что у вас проблемы с алкоголем).

«Вы собираетесь пожениться? Разве это не твой третий брак?» (иными словами, вы не способны поддерживать стабильные отношения).

«Ты плохо себя чувствуешь?» (вас убеждают, что вы не очень хорошо выглядите, что заставляет вас почувствовать себя неуверенно).

Снисходительность

Снисходительные абьюзеры подрывают вашу самооценку, умаляют достижения или ставят под сомнение компетентность. Они используют покровительственный тон, обращаясь к вам как к ребенку или умственно неполноценному:

«Я просто не понимаю, зачем тратить все выходные, чтобы выполнить этот заказ?»

«Ты не понимаешь, о чем говоришь»

«Теперь ты видишь, почему деньгами должен распоряжаться именно я»

«Ты слишком неопытна, чтобы понять, о чем я говорю»

«Сколько раз я должен повторять это?»

Дискриминация

Некоторые словесные выпады предназначены для того, чтобы запугивать людей на основе их расы, пола, национальности, сексуальной ориентации и т.п.:

«Никто из вас, приезжих, не может удержаться на работе!»

«Восточные люди всегда опаздывают»

«Ну, ты же женщина. Очевидно, тебе будет трудно разобраться в этом».

Критика и обвинения

Этот тип словесного насилия направлен обвинение жертвы в том, что произошло, тогда как в реальности абьюзер сам несет ответственность за свои поступки:

«Это все твоя вина»

«Теперь полюбуйся, что ты наделал!»

«Если бы ты умела одеваться, то давно получила бы повышение» (содержит установку, что ваш внешний вид является причиной неудач в карьере)

«На тебя не угодишь»

«Ты всегда найдешь из-за чего расплакаться»

Угрозы

Угрозы могут быть прямыми и завуалированными. Но в любом случае они передают, что произойдет нечто нежелательное, если вы не подчинитесь требованиям абьюзера:

«Если ты не будешь меня слушаться, я тебя брошу»

«Если ты подашь на развод, я пойду в суд и получу опеку над детьми»

«Если ты продолжишь готовить мне такую еду, мне придется поискать другую жену»

Травма, вызванная словесным оскорблением, может серьезно повлиять на психическое здоровье. Если вы подвергаетесь вербальному насилию, следует немедленно дистанцироваться или прекратить отношения с агрессором.опубликовано econet

By Psychology Today Mar

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