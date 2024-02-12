Злость – зубы личности

Злость - это способ понять себя. Способ чувствовать свои важности, себя самого. Проживать злость - значит оставаться в контакте с этим чувством, давать ему место столько, сколько нужно. Заботиться о безопасности своей и окружающей.

Очень важное чувство (не путать с озлобленностью и со злом как понятием). Там, где она долго подавляется, там теряется доступ к энергии желаний (я не знаю чего я хочу), там со временем появляется переживания "я не знаю кто я, я не знаю какой я", там появляются самые разные болячки, если ее долго и очень тщательно подавлять.

Злость - это регулятор собственных границ

Там появляются неконтролируемые вспышки чего угодно - тотальная вина (читай - злость, направленная на себя), там может образоваться депрессия, там появляется внутренний критик, который жирным троллем поселяется в голове и каждый шаг обесценивает, ставит под сомнение собственную хорошесть и что бы не разрушиться от этого всего, возникают проекции во внешний мир - все люди становятся говном, погода тоже, да вообще много чего сразу же становится говном и несправедливостью.

Там, где злость подавляется, там возникают постоянные обиды от которых можно бесконечно плакать в подушку ночами, или ходить с часто воспаленным горлом.

Злость - она бывает разной.

Она бывает как защита ценного.

А бывает как симптом того, что я в чем-то не беру на себя ответственность за свою жизнь, считая, что другие должны поступать так, как Я считаю справедливым и правильным, что другим и так должно быть понятно что я имею ввиду, даже когда я этого не проговариваю прямо.

Но в любом случае злость - это регулятор собственных границ.

Там, где подавлена злость, там нет ясности в переживании собственных границ. Швыряет то в нарушение чужих, то в чрезмерном прогибании своих.

Часто злость называют "негативным чувством", часто считают, что злиться - плохо, глупо, бессмысленно, неправильно, неправедно.

А мне кажется, что все дело в том, что выражать злость - это целый навык, которому мало где учат. Часто злость считается опасной - опасной для отношений, опасной для оценки окружающих (что обо мне люди подумают? Я же хочу быть "хорошим" в чужих глазах...да вообще там целый паровоз всего может за этим тянуться.

Злость - это зубы личности.

Ими можно пережевывать то, что полезно.

Ими можно защищать себя.

Ими можно выражать себя.

Вопрос не в том - злиться или подавлять свою злость. Вопрос в том КАК выражать свою злость.

Когда я работала с детьми, для многих из них было целым открытием, что свою злость можно выражать словами "Я сейчас злюсь", "Когда ты отнимаешь у меня игрушку или рушишь мои строения, портишь мои рисунки, я злюсь, мне это неприятно, пожалуйста, не делай так, иначе я от тебя отстранюсь/буду с тобой ругаться/не буду тебе доверять".

До этого единственным способом защитить себя и выразить злость, было отнять игрушку, испортить рисунок в ответ, ударить, обозвать, закатить истерику, а один раз, мальчик терпел-терпел, а потом взял нож и кинулся на своего обидчика.

Родители, которых так же никто никогда не учил выражать свою злость, хватались за сердце, испытывали стыд, кричали на своих детей, заставляли прекратить это = подавить свою злость. Ведь что люди подумают-то?

Мало кто учил нас распознавать свою злость: "Ты сейчас злишься, потому что Ваня отнял твою игрушку. Ты имеешь право злиться и говорить об этом: "Я злюсь и не хочу, что бы ты забирал игрушку, верни ее". "Бить Ваню не надо, это больно. Но ты можешь о себе заботится обозначением себя и предупреждениями о том, что ты будешь делать, если Ваня тебя не услышит и будет продолжать".

Или "Ты сейчас злишься, потому ты хочешь продолжать играть, но настало время заканчивать игру. Я замечаю тебя в твоей злости. Но бить меня за это не надо, мне больно и я не позволю себя бить. Ты можешь говорить о своей злости и переживать ее. Я вижу, что ты не хочешь заканчивать игру. Но таковы правила, тут уж ничего не поделаешь. Мы должны уходить, как бы это ни было тяжело".

Злость - это способ понять себя. Способ чувствовать свои важности, себя самого.

Злость - она всегда маркер чего-то важного. И как правило является оберткой для более глубоких чувств и переживаний. Но не осознавая злость, мы будто выкидываем коробочки с этой оберткой под названием "злость", не зная что внутри этих коробочек. А там нередко бывают драгоценности, называемые "мои ценности".

Давая себе возможность чувствовать злость, проживая ее, мы снимаем эти оберточки, исследуя чего же в них обернуто.

Проживать злость не равно бить в морду, оскорблять, рушить все вокруг себя.

Проживать злость - значит оставаться в контакте с этим чувством, давать ему место столько, сколько нужно. Заботиться о безопасности своей и окружающей.

Оскорблять человека и обозначать себя "Я злюсь, когда ты делаешь так-то" или "Я сейчас на тебя злюсь и готов продолжать разговор, когда успокоюсь" - это совершенно разные вещи.

Ибо в первом случае (в оскорблениях) захлестывает возбуждение, на котором совершаются действия, о которых можно пожалеть "протрезвев" от злости.

Во втором случае, есть ясное обозначение себя и отведение себе пространства для вызревания злости в какое-либо другое качество.

Например, в осознание ценности не позволения оскорблять себя.

Или в переживание сожаления о том, что очень горестно от того, что все случилось не так, как хотелось.

Или в переживание ценности отношений с этим человеком.

Или в осознание того, что вообще-то под этой злостью живет собственный страх или уязвимость.

Злость - верный пес, который всегда на страже безопасности и ценностей своего хозяина. Важно только приручить подружиться с этим псом.

P. S. И да, кстати, там, где подавлена злость, там благодатная почва для зависимых отношений.опубликовано econet

Автор Ксения Аляева

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