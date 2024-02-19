У взрослых детей накапливается внушительный список претензий к матери. Можно с самого детства "собирать" и лелеять обиды, запоминать материнские промахи и ошибки. Мама - первый объект привязанности. Но по мере взросления мы должны создавать дистанцию и учиться управлять своими чувствами.

Безусловно, важно прожить свою злость на мать, чтобы отделиться от нее или научиться управлять своей злостью. Но когда этот процесс затягивается, то роли могут быть спутанными.

Как научиться управлять своей злостью на мать

Например, мужчина или женщина говорит, что мать ведет себя как ребенок, злится на нее. А на самом деле, взрослый сын или дочь могут в своей злости быть сами детьми, требуя от матери невозможного.

Мама - наш первый объект привязанности, в который можно агрессировать до бесконечности, но она останется мамой. И пользуясь этой привилегией, люди просто «вызверяются» на мать. А психологическая литература и статьи психологов используются для того, чтобы делать это изящно и по поводу.

Как-то на обучении психологии нам сказали, мол злость помогает нам быть ближе с объектом, на которого мы злимся. Отношения взрослых детей и матери отражают зрелость личности, ее способность строить гармоничные отношения.

Взрослый человек может выбирать дистанцию, даже если не сразу. Это может быть целью - сменить место жительства подальше от мамы, чтобы сохранить с ней хорошие, теплые отношения.

Доброта и терпеливость матери развращают взрослых детей и позволяют им вести себя неуважительно по отношению к маме. На самом деле никто не заслуживает унижений. Каким бы человек ни был.

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Если один человек ведет себя как ребенок, то второй - тот, который это видит и осознает - имеет больше ресурса, чтобы сделать отношения более гармоничными.

Да, не всегда хочется быть умнее, взрослее и ответственнее, но это и не обязательно. Вопрос только в том, что: «устраивают ли меня отношения на данный момент с моей мамой?».

Важно замечать тот момент, когда игра «мама - ребенок, а я - взрослый» начинаются. И делать выбор, включаться в эту игру или нет.

Не включаться в игру помогает трезвый взгляд на ситуацию и свою цель. Если есть цель - выстроить гармоничные отношения с мамой, то важно сохранять эту идею в различных ситуациях.

Провокации со стороны матери - ее ответственность. Реакция взрослых детей - ответственность взрослых детей.

п.с. Есть такие отношения, где не общаться с мамой считается единственным здоровым вариантов. Обычно это касается зависимого поведения или сексуального насилия в семье. Однако выбор за человеком. И да, на эти ситуации не всегда у человека может хватить любви к людям, в данном случае, к маме. И это тоже нормально.опубликовано econet

Автор Марина Войтишина

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