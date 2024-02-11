Зло, замаскированное под добро: чем опасна скрытая агрессия?

Основная опасность скрытой агрессии заключается в том, что ее очень непросто распознать. Деструктивное взаимодействие может длиться месяцами, годами или всю жизнь. Зло, замаскированное под добро не только лишает того на кого оно направлено возможности защищаться, но и нагружает тяжелейшим чувством вины.
Отличительной чертой агрессивной личности является стремление к победе любой ценой. Ее не страшит борьба, если победителю достанется контроль над ситуацией. Она охотно принимает любой вызов внешнего мира и верит в свои силы. Ее не беспокоит реакция окружающих, она уверенна, что достойна своего триумфа. Эта черта и не хорошая и не плохая, все дело в степени. Если уровень агрессии приближен к нулю, то человек не способен ничего достигнуть, если этот уровень зашкаливает, то агрессор становится разрушительным для этого мира. Если при достаточном уровне агрессии, человек обладает высокими моральными качествами, то мы получаем мудрого и справедливого лидера, если нет – психопата.
Наиболее опасным подтипом агрессивной личности является скрыто-агрессивная. Она использует специфические методы борьбы с этим миром, никогда не идет на открытую конфронтацию и достигает своих целей окольными путями. Ей хорошо известно, что явная агрессия не всегда эффективна, поскольку встречает на своем пути сопротивление. А значит нужно изобрести способ для того чтобы его обойти и получить гарантированный результат. Ее тайным оружием становится манипуляция. Истинные мотивы бывает непросто распознать под маской «благих намерений». Она может быть вежливой и обаятельной, но стоит только расслабиться и можно получить нож в спину. Она застанет врасплох в самый неподходящий момент, когда ее оппонент будет наиболее беззащитен.
С остальными агрессивными личностями ее объединяют следующие качества:
Скрыто-агрессивная личность, как и все другие, родом из своего детства. Ее ранние отношения были настолько деструктивными и запутанными, что у нее просто не было шанса стать другой. Ее характер формировался в атмосфере чрезмерной враждебности и противоречий. Но эта враждебность была завуалирована, критерии добра и зла размыты. Семья, в которой воспитывался ребенок, могла представлять образец заботы и уважения, но внешний фасад лишь скрывал за собой двойные стандарты, и скрыто-агрессивная стратегия стала единственной приемлемой моделью адаптации к окружающей среде.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Скрыто-агрессивная личность обладает следующими характеристиками:
У нее нет понимания, когда борьба действительно необходима и оправдана. Она готова смести любое препятствие, если ей покажется, что оно стоит на ее пути. Она хочет сражаться и принимает любые вызовы, даже когда дело можно решить миром.
Она не принимает отсроченного удовольствия. Победа должна достаться ей здесь и сейчас. Ей сложно смириться с тем, что достигая цели нужно отступать и начинать сначала, проявлять гибкость и идти на уступки. Она готова пойти на сделку с совестью, чтобы ускорить процесс.
Она не способна взаимодействовать честно и конструктивно. У нее нет уверенности в том, что она победит в открытой борьбе. В глубине души она считает, что это невозможно так же как было невозможно открыто попросить о помощи в детстве.
Она неспособна учиться на собственном опыте, поскольку обучение предполагает подчинение авторитету. Подчинение неприемлемо как таковое для скрыто-агрессивной личности. Когда она в силу возраста находилась в подчиненном положении, жизнь преподала ей слишком жесткий урок. Потому она невероятно сложно поддается коррекции – такие изменения тоже субъективно воспринимаются ею как подчинение.
Она находится в плену своей эгоистичности и эгоцентричности и полагает, что весь мир является ее собственностью. Осознав однажды, что ее манипуляции работают, она и вовсе начала считать себя неуязвимой. Каждая победа повышает ее самооценку.
Основная опасность скрытой агрессии заключается в том, что ее очень непросто распознать. Деструктивное взаимодействие может длиться месяцами, годами или всю жизнь. Зло, замаскированное под добро не только лишает того на кого оно направлено возможности защищаться, но и нагружает тяжелейшим чувством вины.
Человек сам не может понять, за что обидел собеседника, супруга, родственника, коллегу и т.д. и почему вообще это общение вызывает у него столько обид и раздражения. Ведь по отношению к нему не было проявлено агрессии, а значит, это он сам виноват в том, что его реакции таковы. Происходит подмена ролей агрессора и жертвы.
В итоге чувство вины открывает манипулятору неограниченный доступ к ресурсам жертвы, а саму ее разрушает, заставляет искать причины в себе и выходы из ситуации. Такое деструктивное взаимодействие способно привести к глубочайшей деформации психики, оно переворачивает картину происходящего с ног на голову, и восстанавливаться после таких историй приходится очень долго.опубликовано econet
Автор Ирина Никнютьева
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий