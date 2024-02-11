Зло, замаскированное под добро: чем опасна скрытая агрессия?

Основная опасность скрытой агрессии заключается в том, что ее очень непросто распознать. Деструктивное взаимодействие может длиться месяцами, годами или всю жизнь. Зло, замаскированное под добро не только лишает того на кого оно направлено возможности защищаться, но и нагружает тяжелейшим чувством вины.

Отличительной чертой агрессивной личности является стремление к победе любой ценой. Ее не страшит борьба, если победителю достанется контроль над ситуацией. Она охотно принимает любой вызов внешнего мира и верит в свои силы. Ее не беспокоит реакция окружающих, она уверенна, что достойна своего триумфа. Эта черта и не хорошая и не плохая, все дело в степени. Если уровень агрессии приближен к нулю, то человек не способен ничего достигнуть, если этот уровень зашкаливает, то агрессор становится разрушительным для этого мира. Если при достаточном уровне агрессии, человек обладает высокими моральными качествами, то мы получаем мудрого и справедливого лидера, если нет – психопата.

Что такое и чем опасна скрытая агрессия

Наиболее опасным подтипом агрессивной личности является скрыто-агрессивная. Она использует специфические методы борьбы с этим миром, никогда не идет на открытую конфронтацию и достигает своих целей окольными путями. Ей хорошо известно, что явная агрессия не всегда эффективна, поскольку встречает на своем пути сопротивление. А значит нужно изобрести способ для того чтобы его обойти и получить гарантированный результат. Ее тайным оружием становится манипуляция. Истинные мотивы бывает непросто распознать под маской «благих намерений». Она может быть вежливой и обаятельной, но стоит только расслабиться и можно получить нож в спину. Она застанет врасплох в самый неподходящий момент, когда ее оппонент будет наиболее беззащитен.

С остальными агрессивными личностями ее объединяют следующие качества:

Стремление обернуть в свою пользу любую ситуацию;

Потребность во власти и подчинение окружающих своей воле;

Желание контролировать людей и ситуации;

Потребительская позиция в отношении других людей.

Скрыто-агрессивная личность, как и все другие, родом из своего детства. Ее ранние отношения были настолько деструктивными и запутанными, что у нее просто не было шанса стать другой. Ее характер формировался в атмосфере чрезмерной враждебности и противоречий. Но эта враждебность была завуалирована, критерии добра и зла размыты. Семья, в которой воспитывался ребенок, могла представлять образец заботы и уважения, но внешний фасад лишь скрывал за собой двойные стандарты, и скрыто-агрессивная стратегия стала единственной приемлемой моделью адаптации к окружающей среде.

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Скрыто-агрессивная личность обладает следующими характеристиками:

У нее нет понимания, когда борьба действительно необходима и оправдана. Она готова смести любое препятствие, если ей покажется, что оно стоит на ее пути. Она хочет сражаться и принимает любые вызовы, даже когда дело можно решить миром.

Она не принимает отсроченного удовольствия. Победа должна достаться ей здесь и сейчас. Ей сложно смириться с тем, что достигая цели нужно отступать и начинать сначала, проявлять гибкость и идти на уступки. Она готова пойти на сделку с совестью, чтобы ускорить процесс.

Она не способна взаимодействовать честно и конструктивно. У нее нет уверенности в том, что она победит в открытой борьбе. В глубине души она считает, что это невозможно так же как было невозможно открыто попросить о помощи в детстве.

Она неспособна учиться на собственном опыте , поскольку обучение предполагает подчинение авторитету. Подчинение неприемлемо как таковое для скрыто-агрессивной личности. Когда она в силу возраста находилась в подчиненном положении, жизнь преподала ей слишком жесткий урок. Потому она невероятно сложно поддается коррекции – такие изменения тоже субъективно воспринимаются ею как подчинение.

Она находится в плену своей эгоистичности и эгоцентричности и полагает, что весь мир является ее собственностью. Осознав однажды, что ее манипуляции работают, она и вовсе начала считать себя неуязвимой. Каждая победа повышает ее самооценку.

Она не способна сопереживать. Слабые места другого человека привлекают ее лишь как место для укуса. На фоне его уязвимости, она ощущает свое превосходство. С годами она оттачивает мастерство обнаруживать у окружающих наиболее болезненные «рычаги давления» и нажимает именно на них.

Основная опасность скрытой агрессии заключается в том, что ее очень непросто распознать. Деструктивное взаимодействие может длиться месяцами, годами или всю жизнь. Зло, замаскированное под добро не только лишает того на кого оно направлено возможности защищаться, но и нагружает тяжелейшим чувством вины.

Человек сам не может понять, за что обидел собеседника, супруга, родственника, коллегу и т.д. и почему вообще это общение вызывает у него столько обид и раздражения. Ведь по отношению к нему не было проявлено агрессии, а значит, это он сам виноват в том, что его реакции таковы. Происходит подмена ролей агрессора и жертвы.

В итоге чувство вины открывает манипулятору неограниченный доступ к ресурсам жертвы, а саму ее разрушает, заставляет искать причины в себе и выходы из ситуации. Такое деструктивное взаимодействие способно привести к глубочайшей деформации психики, оно переворачивает картину происходящего с ног на голову, и восстанавливаться после таких историй приходится очень долго.опубликовано econet

Автор Ирина Никнютьева

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