Жизнь сама все сделает

Среди нас есть такие люди, которые буквально душат своей помощью и ценными советами. Они обожают всех спасать, выручать, помогать. Только не помнят, что у каждого человека свой жизненный путь. И пока он не будет готов к переменам, он будет глух к любым вариантам помощи.

Раньше мне казалось, что помощь надо оказывать всем и всегда, буквально оборачивать людей в счастье. Я очень расстраивалась, когда все мои гениальные умные советы и статьи, оказывались невостребованными и неиспользуемыми в жизни.

У каждого свой путь. И надо об этом помнить

В особо тяжелые периоды я начинала ненавидеть всех неблагодарных людей, непонимающих, какой дар и свет несет все то, что я делаю. Я зарекалась что-либо делать в дальнейшем и продолжала их ненавидеть. Но от этой ненависти не рождалось ничего хорошего, поэтому со временем меня попускало, и я снова продолжала писать.

Время от времени я получала слова благодарности, мне приходили теплые отзывы, и это на какой-то период давало мне успокоение.

Но меня все время волновал вопрос — почему люди не берут помощь, которая так щедро и бесплатно раздается.

Казалось бы, ешь – не хочу, чего же ты не ешь, а? Для тебя же, сволочь, стараюсь. Чтобы ты был счастлив и успешен.

И так меня глючило до тех пор, пока я не оказалась на одном семинаре, на котором мне предложили заполнить анкету, и перечислить все волнующие вопросы. Мне обещали ответить на них и дать рекомендации для жизни.

Заполнила я анкету и стала ждать. И вот ждала, ждала, а ответа все не было и не было. Я уже стала гневно возмущаться и негодовать, почему это так происходит, и как это меня так обманули. Я поделилась этими соображениями с человеком, который уже много раз был на семинаре этого мастера. И он мне сказал «Маша, в твоем голосе нет запроса о помощи». Я говорю «Как это нет? Я ведь просто вся буквально кричу о необходимости». А он мне говорит что-то на подобии, ты и есть сама свой вопрос и тебе надо быть в состоянии вопроса, а не получения ответа.

Тогда я сразу не поняла, что это значит.

Мне ведь казалось, что мне помощь необходима, а оказывается, что нет?

Но если это услышал человек, который просто присутствовал на семинарах, то мастер, уж наверняка все понял.

Я еще какое-то время повозмущалась, но приняла это как правду. Потому что что-то внутри мне подсказывало, что так оно и есть.

А еще через какое-то время мне реально стало очень тяжело, и в тот момент я поняла, что означает истинный запрос о помощи. Я написала мастеру, задала свой вопрос, и он мне ответил.

Что я вынесла из этой ситуации для себя, так это то, что пока человек не готов тебя услышать, пока он на самом деле не жаждет помощи, он никогда ее не примет настолько, насколько это возможно.

И в этом случае любая помощь будет ему как еда в уже переполненный желудок. Что-то может и войдет, но в принципе, нужно быть готовым, что его вырвет.

Приходят в голову две притчи.

Одна по ученика, который пришел к учителю за знаниями. Но перед тем, как учить его чему-то, учитель предложил выпить чаю. Только он продолжал наливать чай в чашку до тех пор, пока вода не стала выливаться на пол. Ученик вскрикнул, что он делает, разве он не видит, что вода выливается. А учитель ответил: «Как в эту полную чашку не может войти вода, так и в твою переполненную знаниями голову, не сможет войти ничего нового. Ты должен сначала освободить место от старого».

Вторая также про учителя и ученика, который пришел за советом, как ему познать мудрость жизни. В ответ на этот вопрос, учитель взял ученика и опустил его голову в ведро с водой. Держал его там, пока ученик не стал вырываться. Когда ученик спросил, что это было, учитель ответил. «Как сильно ты хотел воздуха, когда был там?». Ученик ответил, что очень хотел и это было единственное о чем он мог думать. И учитель сказал: «Когда ты захочешь познать мудрость жизни так же, как и сейчас воздуха, ты ее познаешь».

Большинство людей не ищут помощь.

Они серфят интернет на предмет советиков, идеек, поглощают тонны информации каждый день, жрут все подряд: от котиков и розовых цитат до философских размышлений на тему счастья и жизни.

И у них нет нужды НА САМОМ ДЕЛЕ решить свою проблему.

Да, какие-то проблемы, в общем-то, есть. Но они оказываются терпимыми. То есть они не настолько усложняют жизнь, чтобы быть готовыми освободить свою чашу и думать только о том, как найти решение.

Не говоря уже о том, что советы могут быть такие, которые очень неприятно выполнять. Например, взять ответственность за свою жизнь только на себя и перестать спихивать вину на окружающих.

Зачем же так сложно, лучше вон еще котиков поизучаю или найду что-то полегче. Например, как поднять женскую энергию шопингом. Просто, эффективно, радостно.

А то вот это думать о жизни, делать какие-то упражнения… Та… Надо чтобы быстро и ненапряжно.

Лучше обезболить, чем оперировать. Лучше прилепить пластырь, чем сделать промывание.

И в этом большинство людей одинаковы. И я такая же. Есть вопросы, которые вопят о решении, тогда я отдаю этому свое внимание полностью. А есть вопросы, которые висят в фоновом режиме. Конечно, хорошо бы, чтобы они как-то решились, но, в целом, сильно напрягаться для их решения я не буду.

Когда я «оказываю помощь», я исхожу из предположения, что я знаю, ЧТО нужно другим. А самое главное, думаю, что им ДЕЙСТВИТЕЛЬНО необходима эта помощь.

Но им она может быть не нужна.

Она нужна мне, чтобы я почувствовала себя умной, значимой, дающей, благородной и ваще во всех аспектах офигенным человеком.

А им она не нужна.

Они вполне могут жить, как жили, и радоваться своим способам справляться со своими трудностями.

И я поняла, что помощь другим в этом случае — это лишь мое ожидание.

Но это не только мой вопрос. Это большой вопрос всех обучающих, просвещающих, доносящих знания людей.

Реально лишь единицы готовы принять то, что их помощь не нужна другим.

Этот нарциссический вектор мессии всегда незримо присутствует.

Как это не нужна? Ведь это нечто такое крутое и значимое! Я над этим столько часов корпел, столько сил вложил! Я знаю, как надо, а вы все не знаете. И вообще непонятно, каким образом вы живете без этих светлых знаний и моих наставлений.

Дальше возможны вариации от «Ну возьмите, ну пожалуйста, ну я же для вас все делаю, ну хотите я за вас еще и поработаю?» до пренебрежительного — «Все дебилы сами не понимают, что теряют, упустили свое счастье, уйду я в горы медитировать и познавать дзен, а они пусть локти кусают».

Всем учащим, тренирующим, обучающим, просветляющим надо понять две мысли:

1. Если людям нужна помощь, они будут ее запрашивать.

2. Если вы настаиваете на помощи другим, а они от нее отказываются, то, скорее всего, эта помощь больше нужна вам.

И сейчас моя задача для самой себя принять, что я выживу и в том случае, когда другим от меня ничего не нужно.

Со своей стороны у меня одно решение — пережить свое бессилие обратить всех в счастье (благодаря мне великой) и принять несовершенство жизни.

Каждый «учитель» проходит свой путь принятия этого факта.

Мы не мессии, на которых надо молиться. Мы служители тем, кому это надо.

А это абсолютно иное мировосприятие.

Изобрести свое уникальное лекарство, чтобы люди почувствовали в нем нужду, выстроились в очереди и умоляли о помощи.

Это пример ненаевшегося «учителя», который компенсирует свою значимость за счет того, что в нем нуждаются люди.

Потому что если люди не будут нуждаться, что он него останется? Ничего! Кто он без армии фанатов и приспешников — никто. Не говоря уже о том, что без клиентов у него банально не будет денег.

Эго требует почета и восхваления.

Легко учить других. Тяжело не учить.

Легко жить, когда меняешь жизни других людей. Тяжело жить своей обычной мирской жизнью, без благодарностей и вногибросательств.

Знания надо распространять, но не обязывать к применению.

У каждого человека свой путь и своя жизнь. И пока он не окажется готовым к изменениям, он будет оставаться глух к любым вариантам помощи.

А если переживаете за то, что он так и останется бедненький непросвещенный и неграмотный, то помните, что карма у каждого своя, и если ему нужны будут уроки, жизнь сама все это сделает.

Учите, но дайте жить другим и им самим выбрать, что им нужно сейчас.

А если не можете пережить тот факт, что не нужны другим со своей помощью, то, возможно, что это самому пора за этой помощью обратиться. опубликовано econet

Автор Мария Жиган

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