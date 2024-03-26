Жизнь после расставания: Работа над ошибками

Травму расставания нужно проживать и переживать, чтобы она не заморозила душу человека, не сделала его «застывшей глыбой в потоке жизни».

Расставание – это смерть отношений,

а не смерть людей

Человек, который не может расстаться,

не может и встретиться.

Расставание с партнером – довольно частая тема в моей терапевтической работе. Причем, с обеих сторон: и мужской, и женской. Слушая непростые истории отношений своих клиентов, каждый раз вникая заново в их специфическую ситуацию, понимаю, что несмотря на уникальность каждой пары, все же можно говорить о типичных ошибках и сложностях, с которыми сталкиваются партнеры при расставании. Соответственно, можно предложить некоторый алгоритм работы с такого рода клиентами.

Как жить после расставания

Расставание как травма

Ошибки расставания

Задачи расставания

Расставание как травма

Расставание для партнеров всегда стресс при любом характере отношений. А во многих случаях это еще и травма. Психотравма – это значимое жизненное событие, сильное изменение жизненных обстоятельств, при котором сознанию человека оказывается сложно его принять и пережить. В ситуации же наличия сильной эмоциональной зависимости у партнеров это не только неизбежная серьезная травма, но также и кризис.

Ситуация психотравмы выбивает на пограничный уровень функционирования даже психологически здорового человека. У человека в такой ситуации присутствует сложный коктейль из эмоций-чувств, в составе которого, как правило, в разных соотношениях есть обида, гнев, ярость, страх, стыд, вина.

Кроме вышеперечисленных чувств типичным состоянием человека в ситуации расставания являются переживания разочарования, брошенности, чувство внутренней пустоты, потери смысла жизни, депрессия.

И это неудивительно. Расставание это смерть отношений. И часто «смерть отношений» бывает даже субъективно сложнее принять, чем реальную смерть партнера. В ситуации реальной смерти второй половины не остается надежд и иллюзий. В ситуации смерти отношений оказывается тяжелее расстаться с надеждой. «Хоронить» живого человека тяжелее, ведь где-то там он живет, строит планы на свою жизнь, радуется, грустит, влюбляется, строит новые отношения, но уже не с тобой.

Основная сложность расставания в том, чтобы расстаться психологически. Можно уйти от человека физически, но при этом не расстаться с ним эмоционально. Основной задачей терапии в случае расставания с партнером является задача проживания процесса расставания и выстраивания новых жизненных смыслов.

И здесь можно встретиться с рядом типичных ошибок, которые часто допускают партнеры при расставании. Опишу их.

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Ошибки расставания:

Преждевременное понимание и прощение.

Часто бывает, что поддавшись влиянию модных психологических идей «понять, простить и отпустить» в ситуации расставания человек и пытается побыстрее понять и простить своего бывшего партнера. Однако такое прощение является преждевременным и рациональным, идущим «от головы». Прощение и принятие – сложный многоступенчатый процесс, захватывающий все уровни личности. В случае же рационального понимания остается не задействована эмоциональная сторона личности. Огромный поток естественных для этой ситуации эмоций и чувств оказывается остановленным и заблокированным. В итоге истинное переживание и проживание ситуации расставания становится невозможным.

Такому человеку приходится тратить много усилий на то, чтобы избегать своих чувств, не встречаться с ними. В терапии такой клиент уже в самом начале заявляет, что он простил своего партнера. Однако такая рациональная установка «трещит по швам» каждый раз, когда «на сцене жизни» появляются эмоции. Достаточно незначительного провоцирующего фактора (к примеру, случайно увидел своего бывшего партнера с его новым партнером), как вся эта рациональная конструкция разлетается вдребезги, как картонный домик от порыва урагана.

Убегание в новые отношения.

Это довольно типичная ошибка при расставании, при которой, как и в первом случае, человек пытается избежать болезненных переживаний расставания, поспешно переключаясь на другого человека и сбегая в новые отношения. Такая тактика расставания является неблагоприятной как минимум по трем основаниям.

Во-первых, не проживаются чувства, неизбежно сопутствующие этой ситуации и реального расставания как такового не происходит. Во-вторых, не делается «работа над ошибками». У человека возникает большая вероятность повторить прежние отношения. В-третьих, можно влететь в нежелательные отношения не пройдя необходимый этап преконтакта – тестирования нового партнера. Есть еще четвертый, моральный аспект – использование другого человека как пробки для затыкания душевной раны, оставшейся после расставания.

Обесценивание бывшего партнера.

Данная бессознательная стратегия выступает при расставании как защитный механизм. Помогает правда она временно, снимая острую боль. Эта стратегия является также неэффективным способом расстаться и делает невозможным психологическое расставание. Обесценить бывшего партнера – значит перечеркнуть ту часть жизни, что прожил с ним, тот опыт, который приобрел в данный период в этих отношениях. В каком-то смысле обесценить другого – значит обесценить и себя, ту часть в себе, которой было там хорошо. Неудивительно, что эта вторая часть, будет активно сопротивляться. Если поступить с ней неэкологично, вырвав эту часть себя с корнем, медленно и тщательно «не распутывая все узелки», то в душе останется дыра.

Жизнь жизнью бывшего партнера.

При такой стратегии расставания человек не выпускает из поля зрения бывшего партнера. Большая часть времени, энергии уходит на отслеживание действий и событий его жизни. Как он живет? С кем? Как складывается его жизнь? О чем он думает? Сожалеет ли он по поводу расставания? Думает ли обо мне? – вот небольшой список вопросов из тех, которые волнуют человека.

Неудивительно, что в этом случае расставания как психологического отделения не происходит. Человек продолжает жить жизнью бывшего партнера, активно вкладываться туда эмоционально, а на свою жизнь остается не так много времени и энергии. В описываемой ситуации у человека, как правило, мало шансов встретить нового спутника жизни – это место в душе остается занятым бывшим партнером.

Жизнь прошлым.

В этом случае, человек увязает в прошлых событиях, воспоминаниях о прежних отношениях. Время для него как будто останавливается, реальная жизнь замирает. Вся энергия жизни оказывается направленной в прошлое, настоящего и будущего нет. Однако человек без настоящего лишен реальности, без будущего – возможности. Физически жизнь такого человека продолжается – он ходит на работу, общается, решает какие-то проблемы. Психологически же его жизнь останавливается.

Жизнь с девизом: «Я ему докажу»! Он еще пожалеет!».

Человек с такой установкой, в отличие от установки предыдущей, активно устремлен в будущее. Он не останавливается на достигнутом, постоянно стремится к изменениям, активно ставит новые жизненные цели и достигает их. И все бы неплохо, да вот только его жизнь остается крепко-накрепко сцеплена с бывшим партнером, смыслы его жизни выстраиваются из мотива доказать бывшему, что тот ошибся, расставшись с ним, из желания показать всей своей жизнью свою ценность для него. В итоге, такая жизнь может быть определена, как «жизнь с оглядкой на бывшего».

Жизнь для детей.

Это еще одна жизненная стратегия незавершенного расставания, при которой жизненный смысл человека оказывается жестко фиксирован на других людях, на функции родительства. Все остальные грани Я-идентичности при этом оказываются «похоронеными». Отсутствие других смыслов приводит к тому, что смысл родительства оказывается единственным и вследствие этого сильно перегруженным.

Вся энергия, которая могла бы использоваться на построение отношений с партнером, инвестируется в ребенка, что в результате приводит к зависимости в паре «родитель-ребенок» со всеми вытекающими из этого последствиями для всех участников таких отношений. Похожая ситуация разворачивается в случае фиксации жизни на работе.

Жизнь без отношений.

Иногда в результате травматичного разрыва отношений человек, встретившись с сильной душевной болью, решает, что «с него хватит», «отношения не для него», «лучше больше вообще не заводить близких отношений». Ему проще не допускать даже возможности пережить эту боль опять. Такую позицию могут поддерживать бытующие социальные стереотипы типа: «Все мужчины/женщины одинаковые». А стоит ли в таком случае рисковать? В этом случае велика вероятность прожить свою жизнь, избегая близости.

Это наиболее типичные ошибки, которые можно наблюдать при расставании. Они могут в разной степени и в разном соотношении присутствовать в отдельных жизненных историях. Возможно в момент расставания это единственно возможная стратегия выживания и облегчения душевной боли. Но печально то, что фиксация на этих защитных стратегиях может сделать человека закрытым для его собственной жизни. Каждая из этих ошибок может стать для человека ментальной ловушкой, делая зачастую процесс расставания, а, следовательно, и новых встреч невозможным.

Человек, который не может расстаться, не может и встретиться. Встретиться с другим человеком, с другим собой, с другим миром... Он увязает в прошлом и закрыт для будущего. Он все время выбирает. Выбирает прошлое.

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Задачи расставания:

Расстаться значит психологически отделиться. Чтобы расстаться, нужно признать и принять реальность прошлых отношений. А для этого необходимо провести их тщательную объективную ревизию.

Важно:

Признать то хорошее, что было в прежних отношениях и искренне поблагодарить за это бывшего партнера (хотя бы в своей душе).

за это бывшего партнера (хотя бы в своей душе). Оплакать эти отношения. С этим оказывается сложнее у мужчин. Здесь срабатывают социальные стереотипы, намертво въевшиеся в структуру личности, типа: «Мужчины не плачут».

С этим оказывается сложнее у мужчин. Здесь срабатывают социальные стереотипы, намертво въевшиеся в структуру личности, типа: «Мужчины не плачут». Попрощаться и расстаться с иллюзиями. Отказаться от ожиданий, надежд, возлагаемых на эти отношения. Это сложно.

Расстаться значит обнаружить в себе новые грани я-идентичности. Особенно это является важным в том случае, когда отношения с партнером строились по типу слияния. И в качестве единственной грани я-идентичности «шлифовалась» супружеская мы-идентичность. В этом случае придется «забирать себя». А для этого иногда необходимо встретиться с собой, вспомнить себя. Важно обнаружить, вспомнить и реанимировать другие грани своей идентичности – профессиональную, дружескую, творческую…

Расстаться значит найти новые смыслы и ценности. Расставание, помимо того, что это травма, для многих пар это еще и кризис. Этот кризис хоть и относится к кризисам ненормативным, тем не менее, глубоко затрагивает личность, вынуждая ее кардинально изменяться – радикально перестраивать базовые компоненты сознания – картину Мира и образ себя. А это неизбежно приводит к необходимости ревизии своих ценностей и рождения на их основе новых жизненных смыслов.

Важно помнить, что расставание – это смерть отношений, а не смерть людей. И в случае «смерти отношений» умирают отношения, а не люди. А люди, несмотря ни на что, должны жить дальше – строить планы, творить, любить.

Для этого травму расставания нужно проживать и переживать, чтобы она не заморозила душу человека, не сделала его «застывшей глыбой в потоке жизни».

Кризис также может по-разному протекать. Важно, чтобы он стал точкой роста для человека, в которой проклюнутся ростки новых жизненных смыслов и целей.

Ситуация расставания требует много поддержки и присутствия рядом чувствительного, принимающего человека.

Самостоятельно, без грамотной организованной поддержки, человеку зачастую оказывается сложно справится с задачей расставания. Лучше это делать в сопровождении специалиста, если есть такая возможность.

Любите себя!опубликовано econet

Автор Геннадий Малейчук

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