Если чувствуешь себя одинокой ледышкой, примёрзшей к равнодушному порогу, то ЖИВИ О ДРУГОМ...
Растеряй чужие инструкции, в которых счастье обещают только после великих страданий на предпоследней минуте дурацкого фильма...
На помойку снеси мешки со всеми, кто "был тебе послан для опыта"... Опыты жестоки даже над лягушками... А человеческий опыт боли, унижения, разрушения, жертвенного терпения, и унылого приспособления - это опыт на тот свет... не на этот точно...
Живи о другом...
Носи то, что приятно ТВОЕМУ телу, а не чужому взгляду...
Ходи не на ходулях, ешь не три росинки, выбирай любой цвет, форму, наполнение...
Тот, кто знает, какой тебе быть, что в тебе поломать, и чем поступиться - нуждается не в тебе, а в объекте отработки своих амбиций, которым не соответствует...
Ему нужен личный пудель на коротком поводке, которому он будет менять гриву под настроение...
Живи о другом... И с другим...
С тем, кто дышит с тобой, слышит тебя, верит в тебя...
Кто приносит к тебе свои победы и поражения, и не теряет от этого ценности...
Кто ночами целует в затылок...
С кем кусочек на двоих, и жизнь - точно так же...
Кто не ищет тебе ни крупных замен, ни бонусных коек на всякий случай...
И кого сама не сдашь ни за какие соблазны...
Или живи с собой...
Это не плохо, и это не страшно...
Это проще, чище, и легче, чем прислуживать самопровозглашённому барину, приносящему себя на обслуживание отовсюду, где удалось мягко прилечь...
Не видящему в тебе никого, кроме смиренной молчуньи, готовой на всё...
И легко разменивающей тебя на любые удовольствия...
Живи о другом...
Учись тому, чего не умела... Пробуй то, чего не пробовала... Ищи применение всему, что есть в твоих знаниях...
Знай, что способность заработать себе на жизнь - это лучший способ не вляпаться в бытовую виктимность, где на женщине пляшут жёсткие танцы, понимая, что деваться ей некуда...
Живи о другом...
Перестань переживать о том, что кого-то разочаровала, чьи-то ожидания не оправдала, а в чьи-то ряды не влилась...
Ты пишешь свою историю, исключительно свою, а не жалкую повесть о том, когда уже можно повеситься после того, как всем угодила, всем понравилась, и выполнила все пункты в дремучем списке общественных установок для женщин...
Живи о другом...
О том, что важно для тебя...
Ты знаешь, ЧТО для тебя важно?...
Знаешь, какая ты на самом деле, или потерялась в этом бесконечном театре чужих ролей?...
Знаешь, что делает тебя счастливой?...
Знаешь, чего просит твоя душа, и на что откликается твоё тело?...
Знаешь, с какими травмами ты не справилась, и где тебе нужна помощь?...
Знаешь, что продолжает преследовать тебя и пугать даже в те моменты, когда ты одна?...
Знаешь, где ты хочешь жить...с кем...почему?...
Знаешь, что точно необходимо менять?...
Думай...
Не один раз, и не чужими установками, в которых одни несчастные учат как быть несчастными других...
Живи о другом...
Потому что ты не правопреемница чужих несчастий...
Вот, пожалуй, и всё, что я хотела тебе сегодня сказать...
Нет, я не учу тебя...
Я предлагаю...
Нравится - твоё, не нравится - значит, нет...
А мне давно нравится ЖИТЬ О ДРУГОМ...опубликовано econet
Автор Лиля Град
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий