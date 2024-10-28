Женственность по-взрослому

Какая она - истинная женственность? Ее можно обрести только с годами. Это квинтэссенция опыта, красоты, самоуважения и всего того, что девушка обретает на своем жизненном пути. Встретить такую женщину - настоящее счастье.
Розовые бантики, "держите меня семеро " и "всех люблю" - это не о женственности. Если вы мало что знаете и почти ничего не умеете - это не о женственности.
Зрелая женственность это о том, что женщина:
Знает саму себя - свой темперамент, свои особенности
Знает свои желания и умеет желать
Не держит зла, обид за прошлое
Строит свою жизнь так, как ей нравится, а не так, как у соседей или в романе
Благодарна миру за то, что уже имеет
Умеет просить и благодарить за помощь
Умеет отказывать и говорить «нет» тому, что ей не подходит
Умеет быть мудрой и видеть перспективу своих действий
Умеет прощать ошибки близких
Умеет прощать самой себе свои ошибки
Умеет извиняться, если причинила кому-то боль
Умеет выражать все свои чувства - и хорошие, и плохие - безопасным для окружающих способом
Умеет ждать и отпускать
Любит быть с собой наедине и всегда знает, чем себя занять
Не перекладывает на других ответственность за свою жизнь - в ее проблемах не виноваты муж, дети, родители или общество
Не берет на себя вину и ответственность за чужие жизни, не пытается стать для других Богом
Когда ей что-то не нравится - она меняется сама, зная, что так эффективнее
Умеет делать выбор в своей жизни, каждый раз выделяя главное и отметая лишнее
Делится с миром любовью из своей полноты, а не из дефицита и не чтобы добиться своего
Принимает себя полностью - такой как есть
Знает, что жизнь - не конфетка. Поэтому умеет проходить кризисы достойно
Знает о смысле жизни и о том, зачем эта жизнь ей нужна. Это дает ей силы проходить через трудности?
Быть рядом с такой женщиной - удовольствие. И не только для мужчины. Но и в первую очередь для нее самой.
Такой целостный образ не сложится по щучьему веленью. Потому что это глубокая работа и это длинный путь. Волшебной таблетки нет.
Зрелость невозможно перенять, ее невозможно купить. Зрелость приходит с проживанием и осознанием своего женского опыта, принятием своей уникальности с ее плюсами и минусами.
Зрелая женственность удел тех, кто сумел включить здравый смысл и готов к бесконечной работе над собой.опубликовано econet
Автор Виктория Танайлова
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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