Женственность – это наш капитал

Почему женственственность так ценилась во все времена? Всё очень просто. Это то, что делает женщину неповторимой, притягательной и ресурсной. Отсутствие женственности у хранительницы домашнего очага плохо сказывается на семейных отношениях. Можно ли культивировать в себе это качество?

Женственность – это капитал. Вот главное, что я хочу донести до вас. Женственность – это потенциал женщины, ее возможности, ее самый главный капитал, ее состояние. И от того, куда и как женщина его инвестирует, зависит, что она получит в качестве прибыли и получит ли что-то взамен. Да, намного проще закопать ее в землю и думать, что что-то вырастет само. Но не вырастет.

Женственность – это потенциал женщины

Женственность как цветок, ее нельзя оставить без внимания и ожидать, что все будет в порядке. Сорняки ее просто погубят, а внутренний мужик затопчет и не заметит.

Да, мы родились с разной кармой, с разным запасом благочестия. Для многих странно, что я пишу такие «очевидные» вещи. Для них нет и не было в этом проблемы. Но есть те, у кого ситуация намного сложнее, и для них даже самое простое невыполнимо. Но я придерживаюсь убеждения, что закон кармы – это не высший закон. Есть еще свобода выбора и есть Милость Господа. Они выше кармы. И какими бы ни были наши гороскопы, родовые сценарии и опыт в этой жизни, мы можем это изменить. И пусть у нас не будет так же легко и идеально, как у других, зато у нас будет лучше, чем сейчас.

Мы столько сил, времени и денег уже вложили в то, чтобы вырастить в себе мужика. И даже сотой доли того же не инвестировали в свою женственность. Стоит ли удивляться результату? Растет то, что мы поливаем. А мы даже женственность если и поливаем, то претензиями, ожиданиями и готовым сценарием, какой она должна вырасти.

Женственность разная. У кого-то вырастает роза, у кого-то ромашка, у кого-то кактус, но цветущий. Разная женственность, но всегда – цветок. И всегда по-своему прекрасный, уникальный, неповторимый.

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И тут у нас вновь есть два пути. Первый – продолжать «переть напролом», потому что доверять никому нельзя, тащить все надо на себе, иначе мы помрем с голода. И тогда ну ее эту женственность, она только мешает и тормозит.

Второй – попробовать иначе. Сместить фокус внимания. Найти тот самый цветок и попробовать его реанимировать. Это будет непросто, это займет много времени, и сперва придется затянуть пояса – ну а как вы хотели!

Вам нужны деньги? В этом мире легко они приходят только к женственным женщинам и мужественным мужчинам. Остальным приходится очень сильно попотеть и заплатить за это очень высокую цену. Вам шашечки или ехать?

Женственность – это наш капитал. Женственность может прокормить и вас, и детей. И я не о торговле своим телом говорю – пожалуйста, поймите правильно. Женственность может давать самые прекрасные дивиденды на каждую вложенную вами улыбку и теплое слово. Когда внутри вас будет цветущий сад, вам и замуж выйти будет проще, и отношения изменить.

Размер дивидендов у всех будет разный, но их не может не быть совсем.

Проблема сегодняшних семей не только в мужчинах, а еще и в том, что с нашей стороны нам нечего им дать. У нас нет ароматного цветника внутри. Под маской привлекательной женщины их ждет лишь встреча с грубым мужиком с битой в руках. Кому это нужно? И зачем?

В самом лучшем случае мы готовы давать им свое тело, свою молодость и красоту (которые быстро заканчиваются и надоедают), какую-никакую еду и сносное ведение дома. Ребенка даже родить можем как-нибудь. И все. Но это не делает нас женщинами! Этого недостаточно для того, чтобы ради вас он был готов терпеть трудности этого мира, покорять вершины и расти.

И, как и всегда, вы можете выбирать. Если для вас путь доверия и любви слишком труден и страшен, продолжайте делать то, что вы делаете. Но тогда хотя бы не жалуйтесь на усталость и невозможность что-то изменить. Вам просто удобнее жить так. Живите!опубликовано econet

Автор Валяева Ольга

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