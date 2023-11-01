✅Для зоркого зрения нужны здоровые глаза. Для китового слуха – здоровые уши. Для счастья – огромная солнечная душа и такое же емкое сердце. А мужчины женятся на разных: красивых и «Катях Пушкаревых», худышках и дамах с двумя подбородками, курносых и горбоносых, особах с грудью, напоминающей мамаев курган, и нулевым размером. Главное, чтобы женщина обладала даром любить.

В моем окружении много одиноких женщин. Умниц и слегка бестолковых, директоров и секретарей, чудачек и слишком серьезных, юных и тех, кому хорошо за сорок. Все они кто активно, а кто между делом, ищут спутника жизни, только воз и ныне там.

Самый легкий способ обрести женское счастье

Я частенько думаю об этом процессе. Выискиваю закономерности, «повторяющиеся числа» и прихожу к выводу, что дело не в возрасте, не в отсутствии комочков Биша и не в умении носить лоферы с носками. Не в таланте сесть на шпагат и пересказать методы изоляции активных изотопов, открытых Марией Кюри.

Любовь – некая эфемерная субстанция. Мощная энергетическая структура, имеющая свои законы. Если бы мы знали ее формулу, код, шифр, пароль – все были бы единожды и очень счастливы замужем. С легкостью определяли своего человека за версту и бежали под венец еще в выпускном классе. А так можно лишь строить догадки и сочинять новые гипотезы, разделяя женщин на типы, классы, отряды и семейства.

На мой взгляд, чтобы хоть что-то получить – нужно прежде всего отдать. Хотим хлеба – платим деньги. Грезим деньгами – часть доходов приносим в дар. Для любования пеларгонией вовремя делаем обрезку и черенкование. Для получения сертификата дайвера - жертвуем размеренностью собственного дыхания. Для обретения любви – ежеминутно делимся любовью. Не ждем пока кто-то нас облагодетельствует и исполнит под окном "Besame Mucho», а идем на упреждение. Ведь жизнь существует до тех пор, пока есть обмен.

Чтобы стать любимой – нужно сперва полюбить себя, свое тело, мысли и окружение. Дать себе все самое лучшее: книги, поездки, события. Не жить согласно установке: «Я буду играть только тогда, когда гости начнут танцевать», ведь это сродни заставить читателей купить ненаписанную книгу и только потом приступить к ее сочинительству.

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Сперва действуем мы, аккумулируя высокие чувства! Танцуем, строим голубятни, шьем родственникам скатерти и пишем под диктовку слепой соседки письма. Любим родителей, малышей в доме малютки, возрастную соседку, одевающуюся в стиле Си Си Кэтч, обезьян в зоопарке, монгольских лошадей и уличного одноглазого кота, выигравшего десяток сражений.

Любви внутри должно накопиться много. Больше, чем может поместиться. Она должна выплескиваться, как кипяток из носика чайника. Вырываться, как магма из горла вулкана. Именно в этот момент происходит чудо. Запускается тот хваленый обмен и долгожданные чувства начинают заходить из разных источников. Прежде всего со стороны представителей сильного пола.

Для зоркого зрения нужны здоровые глаза. Для китового слуха – здоровые уши. Для счастья – огромная солнечная душа и такое же емкое сердце. А мужчины женятся на разных: красивых и «Катях Пушкаревых», худышках и дамах с двумя подбородками, курносых и горбоносых, особах с грудью, напоминающей мамаев курган, и нулевым размером. Главное, чтобы женщина обладала даром любить.опубликовано econet

Автор © Ирина Говоруха

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