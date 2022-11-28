Женский Страх Навязчивости

Если вы мужчине нравитесь, он не будет считать вас навязчивой. А если не нравитесь, то вся эта история скоро завершится.

Регулярно сталкиваюсь с женским страхом навязчивости. Ситуации примерно одинаковы — есть некая барышня, есть некий мужчина, который нашей барышне нравится. Почему-то сам он не шибко активен, но вполне откликается на предложения нашей героини — например, сходить куда-нибудь, съездить или просто посмотреть вместе сериал. И вот у барышни дилемма — как себя вести? Ведь если она начнёт часто писать/звонить/напоминать о себе, то станет навязчивой, а этого не хочется. При этом мужчина нравится, и вот просто так забыть про него совсем не хочется. Как поступать? Что делать? Куды бечь? Что ж, давайте разбираться.

Откуда берётся навязчивость?

По-человечески очень понятно, почему не хочется выглядеть навязчивой в глазах привлекательного мужчины. Каждый из нас попадал в ситуацию, когда человек, нам не особо приятный, пытался получить наше внимание. Это, мягко говоря, не греет.

Но, боясь быть навязчивой, наша героиня ошибается в оценке ситуации — ведь она рассматривает её именно так: она не нравится мужчине и ищет его внимания, что, разумеется, неприятно.

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Однако, активное внимание к нам бывает и приятно — если человек нравится.

Наша барышня сама наверняка радовалась бы, если бы приятный ей мужчина активно бы интересовался ею — предлагал сходить куда-нибудь, съездить или просто посмотреть вместе сериал.

Так и здесь — если женщина приятна мужчине, ему будет приятна и её активность. Если же барышня ему не нравится, то скоро он ей об этом сообщит так или иначе, и всё закончится. Ситуация разрешится сама собой.

Так что вывод прост — если вам нравится мужчина, будьте активны. В любом случае вы ничего не потеряете.

Страхи навязчивости

Однако такому выводу очень часто возражают — давайте же рассмотрим обоснованность этих возражений (подборка возражений — из моей практики, научных публикаций на эту тему не встречал).

Во-первых, многим женщинам страшно, что таким активным поведением они превращают себя в, скажем мягко, блудницу. Дескать, теперь мужчина будет думать, что я такая настырная, потому что я доступная и вообще похотливая. А это плохо.

Как по мне, гораздо хуже начать встречаться, привязаться к мужчине и потом узнать, что он не терпит активности от женщин. Если же это вскроется в самом начале, когда есть только лёгкий и интерес и не более, расстаться будет гораздо легче.

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Во-вторых, некоторые женщины боятся быть ославленными. Дескать, мужчина всем расскажет, что она вешается на него, и эти все начнут её осуждать. Возможно, для каких-то не очень больших поселений это действительно серьёзная опасность. Но в современном большом городе? Решительно не согласен, что на это нужно делать поправку.

Но даже если вас и начнут осуждать, скажем, коллеги по работе — в чём проблема? Всегда можно уволиться или — внезапно! — просто забить на это осуждение. Делов-то.

В-третьих, есть страх стать «мужиком в юбке». Дескать, я своей активностью приучаю его к пассивности, он всегда будет такой вялый, как снулая рыба в ведре, а я буду эдаким «мужиком в юбке», что обидно, ведь я женщина и хочу быть слабой.

На это могу сказать вот что — если вам такое не нравится, то вполне разумным будет прекратить общение с этим мужчиной. Но как вы поймёте, что он такой, если прекратите это общение? Выходит, потенциально хорошие отношения приносятся в жертву необоснованному страху. А ведь народная мудрость не зря гласит, что если бояться волков, то в лес ходить не стоит. Вы не знаете, как будет, но уже даёте заднюю — не рановато ли? Вдобавок надо понимать, что этот мужчина и сам может опасаться быть навязчивым — такое и среди мужчин встречается. Наивно думать, что все мужчины ужасно смелые и легко демонстрируют интерес к женщинам.

В-четвёртых, есть страх непривлекательности. Женщина, поражённая этим страхом, думает так — если он не добивается меня, наверное, я плохая женщина, непривлекательная, негодная, значит, проявляя активность, я как бы подтверждаю эту оценку, я действительно совсем никчемушная.

Этот страх — совсем уж загонистый. Даже если вот этот конкретный мужчина считает вот эту конкретную женщину непривлекательной, это не значит, что она действительно такова. Вкусы у людей разные, кому-то нравятся именно такие женщины. Кому-то — именно другие. Не надо делать сверхобобщающих выводов, это вредно.

Как мы видим, возражение слабые, так что вывод остаётся тем же — если вам нравится мужчина, будьте активны. В любом случае вы ничего не потеряете. Если вы мужчине нравитесь, он не будет считать вас навязчивой. А если не нравитесь, то вся эта история скоро завершится. Причём завершится быстрее, чем если вы будете сидеть и страдать по поводу навязчивости.

Ну и ещё одно соображение — пока вы боитесь быть навязчивой, со стороны вы кажетесь равнодушной. А это не способствует активности мужчины. В общем, активность в любом случае лучше. Разрешите её себе.опубликовано econet.ru.

Павел Зыгмантович

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