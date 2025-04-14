Женские манипуляции, или Попытка дрессировать мужчину

Как не нужно строить отношения и почему любые манипуляции в отношениях небезопасны. Последствия таких действий могут испортить любые отношения и даже больно ударить саму женщину!

Некоторые женщины в отношениях ставят одной из главных своих целей, если не переделать мужчину и его характер полностью, то хотя бы в какой-то мере заставить его делать то, что, по мнению женщины, необходимо. Это связано исключительно с той картиной мира и представлениями о реальности, которые есть у самой женщины в голове, либо она одобряет подобные вещи, когда видит их в окружающем мире. Другими словами, это ожидания того, что мужчина должен делать, в особенности по отношению к самой женщине.

Отказ мужчине в сексе - один из самых опасных приемов манипуляции

Не всегда такое давление может выражаться в форме жесткого прессинга, намного чаще женщины, используя свою природную хитрость, пытаются манипулировать мужчинами, чтобы достичь значимых, по её мнению, целей. При этом совершенно упускают из вида такой важный аспект в отношениях, как искренняя поддержка.

На мой взгляд, это происходит из-за того, что женщина может очень сильно бояться получить отказ со стороны мужчины, если выскажет какую-то просьбу прямо, и еще использовать манипуляции кажется женщине намного проще. Тем более, как пишут в различных источниках, этот способ является очень действенным.

Одним из самых опасных приемов манипуляций женщины по отношению к мужчине, на мой взгляд, является отказ мужчине в сексе. Негативные последствия таких действий могут очень скоро сказаться на самих отношениях и больно ударить саму женщину.

Секс для мужчины - это не только акт любви, но и возможность снять и избавиться от внутреннего напряжения, кроме того это действие помогает мужчине сократить количество природной агрессии, выплеснуть, которую другими способами не так уж легко.

Когда женщина, преследуя какие-то свои цели по поводу изменения отношения мужчины к себе, лишает его близости, то на первом этапе может показаться, что мужчина действительно начинает делать то, что хочет от него женщина. Однако если мужчина начинает получать нежность и близость только при условии выполнения им каких-то действий (покупка шубы, колье, планшета), то в скором времени отношения переходят на уровень натурального обмена, в котором нет чувств.

«Ты мне путёвку- я тебе секс». Это своего рода дрессировка мужчины, где секс является вкусной конфетой, но получить её можно только выполнив определённое задание. У мужчины возникает чувство, что он, не получая близости, в чём-то виноват, а это, в большинстве случаев, ему очень напоминает, как в детстве его наказывали родители, лишая сладкого. Но он уже взрослый и теперь сам может купить себе конфет.

Когда к мужчине приходит понимание того, что на самом деле стоит за попытками ограничить его в сексе, со стороны женщины, то он вполне возможно может принять для себя решение, о том, что ему секс не нужен на таких условиях. И тогда интимные отношения в такой паре заканчиваются.

Еще одним вариантом развития ситуации может быть тот факт, что мужчина заведёт себе любовницу. Если не хочет или не может, по каким-то причинам расстаться с женщиной –дрессировщиком (дети, ипотека, состояние здоровья), но именно с ней он будет получать так необходимую ему разрядку и эмоциональную поддержку, которой он был лишен в прежних отношениях.

Возможно и то, что мужчина, осознав, как к нему относятся и почему, просто уйдет от этой женщины, даже не в поиске другой, а потому, что ему не хочется быть объектом дрессировки.

В любом случае, женщина, которая использует манипуляции сексом, проигрывает, как и отношения в целом.

По моему мнению, в общении с партнёром необходимо проявлять больше честности, мужчины это ценят, и быть готовой услышать «нет» от него, при этом понимая его аргументацию. Даже если мужчина не порадовал женщину сегодня, то завтра ситуация может измениться, для этого не стоит врать, прежде всего, самой себе. Любые манипуляции в отношениях не бывают полностью безопасными.опубликовано econet

Автор Антон Черных

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet