Поговорим о том, что есть женщины, с которыми не знакомятся мужчины - почему так случается? Есть ли выход и как быть? Давайте разбираться!

Первое, что приходит в голову девушке, на которую "не смотрят" мужчины - это то, что она:

не привлекательная;

не интересная;

не эффектная;

не модная;

слишком простая...

Со мной не знакомятся мужчины - причины

Вы, наверное, уже поняли, что мысли у такой девушки (женщины) будут, скорее всего, о тех её "качествах", которые могут отпугивать или не привлекать внимание мужчин в ее сторону.

Однако давайте подумаем - все ли так "просто" и линейно?

Если бы мужчины знакомились и начинали ухаживать только за идеальными красавицами - то оглянувшись вокруг, мы бы не увидели пары, состоящие из разных мужчин и совершенно разных (внешне и внутренне) женщин!

Если бы мужчинам нужны были только "молодые, да ранние" - то не выходили бы замуж и не создавали бы семьи женщины, которым за 40, за 50 и даже за 60 лет, верно?

То есть мы с вами можем предположить, что дело вовсе не в том, что девушка или женщина не привлекательна внешне или не интересна, если на нее не обращают внимание мужчины или не знакомятся с ней!

То, что мы можем постараться для себя определить и принять - это понимание того, что "внешний мир" всегда выдает нам зеркально то, как мы относимся к себе, то, что мы "транслируем" в этот мир.

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Часто девушки, с которыми не знакомятся, транслируют (осознанно или подсознательно) "в мир" примерно такие посылы:

1. Мужчины обманщики, изменщики и вообще ничего хорошего от них не жди;

2. Если за мной начнут ухаживать, а потом увидят и поймут, что я не интересная и скучная - это будет ужасно, нельзя допустить, чтобы меня узнали поближе;

3. Один раз у меня уже были отношения, в которых меня обижали, больше я такого не допущу;

4. Мужчины все обленились и «измельчали», им надо, чтобы женщина все делала сама, а мне такое не подходит;

5. Мужчина непременно воспользуется мной и бросит, потому что такая у них сущность, и все они так поступают с женщинами...

Это лишь часть примеров, которые "заставляют" девушек и женщин эмоционально закрываться от мужчин, стараться не замечать их, "прятаться" от них, испытывать к ним общий негативный настрой - и именно эти (и близкие к таким) мысли и ощущения "делают" женщин незаметными для мужчин.

То есть это не девушка (женщина) не привлекательна для мужчин в силу каких-то внешних черт, а ее эмоциональный посыл, который "говорит": "Не надо ко мне подходить!".

И чтобы освобождаться от данного посыла, необходимо признаться себе самой, что он есть и начать помогать себе от него освобождаться (специалисты вам в помощь).опубликовано econet

Автор Любовь Ордина

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