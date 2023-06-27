Женщины, «не сдавайте себя в аренду» в надежде, что вас все же кто-то «купит»

✅Дорогие женщины, хватит уже заслуживать, выпрашивать и ждать любви там, где ее нет. Не надо соглашаться на все условия и делать все, что говорит вам мужчина , только бы он вас наконец по достоинству оценил. Это так не работает, поэтому прежде всего уважайте себя и свои желания и потребности сами.

Я заметила, что довольно часто женщины ведут себя с мужчинами так, как будто "сдают им себя в аренду" в надежде, что потом, после так скажем "тест-драйва", мужчина все же захочет "сделать покупку". Понимаю, что звучит это довольно жестко, но то, как ведут себя эти бедные женщины в надежде заслужить и выпросить любовь - это еще хуже.

Отношения: женщина, которая согласна на все

Такие женщины добровольно соглашаются на буквально любые условия, которые выдвигает им мужчина, чтобы он их оценил и повнимательней к ним присмотрелся. То есть со стороны это выглядит так, как будто мужчина выбирает себе не любимую женщину и мать своих будущих детей, а просто выбирает себе очередную машину или подбирает хорошую квартиру, которую он впоследствии захочет купить.

Но перед этим он устраивает так называемый "тест-драйв", то есть он пытается его устроить и если женщина ему это позволяет и даже наоборот - сразу начинает себя "рекламировать" и показывать все свои плюсы и преимущества, почему он должен выбрать именно ее, вот тога-то уже мужчина и "берет" эту женщину в аренду и в основном на неопределенный срок. А она в это время продолжает из кожи вон лезть, лишь бы он уже наконец "сделал покупку".

В жизни эта «аренда» в основном проявляется в сожительстве, которая длится годами, в течение которых мужчина продолжает "кормить" женщину обещаниями "вот-вот" на ней жениться, а она продолжает ждать и стараться еще больше, чтобы у него уж точно не остались никаких сомнений , что "надо брать".

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А мужчина в это время спокойно себя продолжает "аренду" и даже не думает, что можно что-то изменить и "сделать покупку", ведь зачем что-то менять, раз и так все устраивает, ну по крайней мере его ...? «Да, и женщину, наверное, тоже все устраивает, раз она до сих пор еще со мной и вроде и не собирается никуда уходить…» - примерно так может рассуждать мужчина и преспокойно жить себе дальше.

Поэтому, милые мои женщины, хватит уже заслуживать, выпрашивать и ждать любви там, где, как вы видите ее нет. Не надо соглашаться на все условия и делать все, что говорит вам мужчина только бы он вас наконец по - достоинству оценил. Это так не работает, поэтому прежде всего - уважайте себя и свои желания и потребности сами, а там уже и все остальные "подтянутся".

Если вы, например, хотите семью и брак, но видите, что мужчина просто морочит вам голову и не разделяет ваших желаний, поблагодарите его за все хорошее, что между вами было и идите дальше. Не тратьте свое время на то, чтобы показать ему, какие вы классные.

Поверьте, он это и так знает, как и то, что вы хотите за него замуж, раз вы уже не раз ему об этом говорили. А иногда он еще и может пользоваться этим вашем желанием в своих собственных интересах, например, продолжать «кормить» вас обещаниями, чтобы вы никуда от него не ушли.

Но в основном у него сейчас могут просто быть немного другие цели и планы, чем у вас. В жизни так бывает и с этим ничего не поделаешь. Поэтому не нужно позволять кому-то годами себя "арендовать" в надежде, что вам это потом "окупится".

Вы не товар, не вещь и даже не трофей, который нужно еще завоевать. Вы просто женщина, которая хочет любить и быть любимой - не больше и не меньше. Женщина, которая заслуживает этого и без всех этих «тест-драйвов», которые уже длятся годами и которым еще конца-края не видно.

Поэтому, или наслаждайтесь отношениями, которые у вас уже есть - без ожиданий и «выпрашиваний любви», или же, если вам такое не подходит, ищите мужчину с такими же желаниями и потребностями, как и у вас – взаимная любовь, семья и дети в ближайшем будущем, а не только через 5-10 лет. И вот тогда вы действительно будете чувствовать себя счастливыми и спокойными в отношениях с мужчиной, а ведь это самое главное. Удачи вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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