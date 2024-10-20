Женщине мало внимания от мужчины

Мужчины и женщины устроены по-разному. Женщина переживает за отношения, мужчина переживает за дело. Отношения, жена и дети - для него идут немного после дела. Отсюда рождаются проблемы. Женщина ожидает от своего мужчины одного, а получает другое.

Женщины хотят мужского внимания, не получают, страдают и пишут мне письма. Например, вот такие: "Женщине хочется больше тепла, слов и знаков внимания, то есть выражения и внешних проявлений любви от Мужчины. Мужчина холодный и не привык всё это выдавать, молчит, но говорит, что любит и психует, когда от него требуются какие-то знаки внимания, уходит в себя. Начинается ссора и обиды с обеих сторон. Он такой холодный как Айсберг в океане, а ей хочется любви). Что делать обоим? Словесные просьбы не помогают".

Мужчины менее внимательны к отношениям, чем женщины

Или вот такие: "Он не говорит о своих чувствах, мне хочется, что б у него это шло искренне, а не когда я их вытаскиваю из него. Я чувствую, что в наших отношениях не хватает этой эмоциональной высказанности, в связи с его прошлым опытом. Я очень эмоциональна, мне не хватает от него эмоций, я перестаю чувствовать, что я для него ценна, меня это ранит. Подскажите, пожалуйста, что с этим делать".

Проще всего, конечно, в этой ситуации разговаривать не с женщинами, а с их мужчинами.

Отвести такого в сторону и сказать, дескать, ну не будь ты букой, выучи с десяток тёплых фраз и проявлений внимания, забей их в напоминалки своего телефона и делай, как только напоминалка выскочит. Скажем, едешь ты с работы — а тут тебе напоминалка «Купи жене цветов». Остановился, купил, привёз домой, вручил.

В другой раз билинькнула напоминалка «Скажи жене, что ты её любишь». Сказал, поцеловал.

В третий напоминалка напомнила «Обними жену прямо сейчас». Пошёл, обнял. Если в этот момент жены дома не было, написал смс, мол, любимая, соскучился, так хочу тебя обнять.

И всё. Жена счастлива, не пишет разных вопросов Зыгмантовичу, не жалуется на твою холодность. Красота!

Увы, такой способ не прокатит — пишут-то мне женщины, не мужчины. Решение нужно для женщин, не для мужчин.

Поэтому попробую испытанный метод — внесу ясность. Часто бывает, что появившаяся ясность, когда всё по полочкам, серьёзно снижает напряжение и страдание.

Начнём с главного — мужчины обычно менее внимательны к отношениям, чем женщины. Для большинства женщин обычно отношения — на первом месте. Для большинства мужчин обычно — на третьем (градация несколько условна и относится не ко всем, а только к большинству).

Женщина обычно беспокоится и переживает за отношения. Мужчина обычно беспокоится и переживает за дело (в широком смысле — за то, чем он занимается вне семьи). Отношения, жена и дети — для него идут несколько после дела (хотя, что важно, чаще всего дело нужно не ему лично, а именно семье). А у женщины — наоборот.

Это нормально — мужчины и женщины комплиментарны, то есть дополнительны. Наш союз позволяет нам закрывать больше, чем поодиночке.

Однако, отсюда и проблемы. Женщины ждут от мужчин одного, а получают другое. Мужчины ждут от женщин другое, а получают третье.

Какой выход? Конечно же, учитывать особенности друг друга.

Мужчинам полезно знать и помнить, что отношения для женщин в силу особенностей социализации обычно важны безмерно, поэтому они стоят на первом месте в списке приоритетов.

Женщинам полезно знать и помнить, что отношения для мужчин обычно находятся где-то на втором или третьем месте в списке приоритетов. Оное знание и «помнение» серьёзно облегчает жизнь.

Дальше.

Женщина хочет внимания по двум причинам — биологической и психологической. Биологически внимание приятно. Поглаживания, почёсывания, обнимания, ласковые интонации — это всё радует.

Психологически внимание обозначает — ты для меня единственная, по-прежнему. А женщина, я напомню, хочет быть не любимой, а единственной (ссылка на заметку об этом — в самом низу).

Поэтому когда женщина говорит о внимании, она может говорить это «из радости», потому что хочет приятностей. Или она может говорить «из страха», потому что боится, что перестала быть для мужчины единственной.

Как правило, говорят в основном «из страха». А когда говорят из страха, просьбы звучат обвинениями, намёки — упрёками, вопросы — наездами. Из-за страха.

Выход? Разобраться со своими страхами — что там внутри головы происходит, что вы начали бояться. Скажем, может быть, вы себе нафантазировали всякое, а у мужчины, как в анекдоте, просто мотоцикл не заводится? Может быть, то, что вы считаете холодностью, на самом деле, просто задумчивость?

Любовь мужчины увидеть легко — он стремиться облегчить вашу жизнь? Значит, любит. Он приходит домой? Приносит деньги? Помогает в разных делах? Значит, любит точно. Ну и что, что не говорит, — дела-то важнее слов.

Уважаемые дамы! Прежде чем страдать и печалиться, посмотрите на происходящее трезвым взглядом. Мужчина тянется к вам? Разговаривает с вами? Обнимает вас? Приходит к вам домой? Ночует с вами? Покупает вам сумку, сапоги и шестой iPhonePlus? Так, может быть, это проявление его любви и подчёркивание вашей уникальности для него? Может быть, это важно? Может быть, смотрите на это, а не свой страх?

Оставим эти вопросы без ответа — как риторические…опубликовано econet

Автор Павел Зыгмантович

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet