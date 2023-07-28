Вы у себя одна такая и ваше доброе и ласковое сердце не заслуживает того, чтобы каждый раз болеть и разбиваться вдребезги, а потом снова с большим трудом собираться в единое. Нет, ведь вы, как никто заслуживает настоящего уважения и любви.

Есть такие женщины, в подол платья или юбки которых так и хочется спрятаться от всех бед и невзгод. А они будут жалеть, гладить по головке и говорить, что все будет хорошо. Именно так и делают мужчины, которые встречают таких женщин.

Женщина-жилетка

Для них это женщина-приют. Та, которая всегда приютит, даст крышу над головой, накормит, спать уложит, поддержит и не исключено, что не только на словах, но и в материальном плане тоже. И ведь хорошо же то как! В первую очередь мужчине, конечно.

Но вот все дело в том, что такая женщина, со временем очень устает от всего этого, ведь её запас энергии постоянно уменьшается, а вот взаимообмен энергиями с мужчиной происходит в таком случае крайне редко, если происходит вообще.

Поэтому она, в основном, только просто отдает-отдает-отдает и абсолютно ничего не получает взамен, и это действительно очень выматывает её. Ведь такая женщина-приют просто не умеет беречь себя и свою ценную энергию. Она готова поделиться ею с каждым нуждающимся. Но вот отплатить ей тем же готов далеко не каждый.

Ведь всегда найдется тот, кто готов просто использовать её доброту и отзывчивость в своих корыстных целях и интересах. А потом оставить её с разбитым сердцем и неоправданными ожиданиями и надеждами. И когда она это все видит и понимает, конечно, это ранит её и без того ранимую и нежную душу…

Да, быть женщиной-приютом далеко не так просто и романтично, как может показаться на первый взгляд. Поэтому учитесь беречь и ценить себя. Не позволяйте каждому встречному вытирать о вас ноги. Не становитесь для мужчины просто удобной и временной гаванью в бурном океане жизни, где он как раз и может просто немного отдохнуть и переждать свой очередной шторм.

Ведь когда на его горизонте снова появится солнце, он и думать о вас забудет. Поэтому уважайте, берегите и любите себя. Всегда. И помните - вы у себя одна такая и ваше доброе и ласковое сердце не заслуживает того, чтобы каждый раз болеть и разбиваться вдребезги, а потом снова с большим трудом собираться в единое. Нет, ведь вы, как никто заслуживает настоящего уважения и любви.

Поэтому дайте её себе сперва сами. Дайте её себе сполна. А уже тогда вы обязательно встретите того, кто наконец оценит глубину и ширину всей вашей души. Кто оценит и полюбит вас так же безусловно и искренне, как эти умеют делать только те, у кого действительно большое и доброе сердце. Помните об этом и всегда берегите и цените себя. Удачи Вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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