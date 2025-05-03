Женщина никогда НЕ забывает обид

Женщина может забыть сюжет недавнего фильма, она может забыть, как зовут классного руководителя сына, она может даже забыть купить в магазине что-то важное. Но обиду она не забудет.

Сидим однажды на кухне: друг, его жена и я. Мы все знакомы давно, у нас очень много воспоминаний. И вечер такой милый-милый, пушистый снег за окном. Заговорили об их сыне Паше, припомнили, как он родился – как мы все радовались, какой он был смешной и ушастенький…

Женщины обиды не забывают

Таня, жена друга, нарезает всем торт. Внезапно она поворачивается, держа нож в руке, меняется в лице:

– А ты помнишь, – говорит мужу. – Как уехал на свои дурацкие спортивные сборы, когда я была на девятом месяце?

Муж чуть морщится:

– Тань, ну это тут причем сейчас? Я же приехал к рождению Пашки.

– Нет, но я была на девятом месяце! – размахивает Таня ножом. – А тебя понесло на сборы! Ты ведь мог и не ездить, ты вообще уже был мастер спорта!

– Тань, ну хорош. Что за фигня? Я вообще забыл об этом.

– А я не забыла!

Самое забавное: их сыну в тот момент уже было 25 лет, женат, давно жил отдельно. То есть Таня припомнила событие четвертьвековой давности. Это казалось очень смешным, дурацким, нелепым. Но – с точки зрения нас, мужчин, которые не обращают внимания на «пустяки». То, что для нас фигня – для женщины дико важно и порой болезненно.

На самом деле, я лишний раз убедился в тот вечер: женщины никогда не забывают старых обид. А женскую логику никто не отменял, женщина может припомнить эту обиду в самый неожиданный момент. И обидеться еще раз, пусть миновало четверть века. Настолько в ней это всё живо.

С одним приятелем был вовсе удивительный случай. Хотя нет, об этом в конце, на десерт.

Любая женщина – это хранилище старых обид. (Хорошо, почти любая.) И с возрастом обид все больше, больше, больше. Но ни одну женщина не выбрасывает, она бы, может, и рада избавиться от хлама, но не получается. Никакие коучеры-психологи ей не помогут. И в этот подвал своей души женщина может свалиться в любой момент, схватить с полки вон ту обидку, давнюю, пыльную. Потереть и вытащить на свет.

Нет, речь не о мстительности. Женщина просто не забывает ситуации, которые причинили ей боль, или даже не боль – а были неприятны. Мы забываем – они никогда.

Однажды мы болтали с моей давней подружкой. У нас с Аней случился роман, когда обоим было по 17 лет. Миновала целая жизнь. Аня была замужем два раза, я тоже был два раза женат. Мы с ней просто друзья, старые друзья. И вдруг Аня говорит с усмешкой: «А помнишь, как ты не пошел меня тогда провожать утром? Тебе очень хотелось спать…». Я сказал, что не помню совсем. Аня быстро обрисовала всю ситуацию: мы ночевали на даче у друзей, утром ей надо было на электричку. Аня пыталась меня будить – я что-то вяло отвечал. Она собралась и ушла одна. Да, я вспомнил этот сюжет. В общем, фигня и пустяк. Накануне я обещал Аню проводить, но не проводил. Проблемы никакой: до станции пешком 15 минут, и это ясное утро, а не темная ночь. Но Ане было чуть досадно: ей надо на учебу, а я нагло дрыхну! Хотя обещал… И эту обиду она пронесла через всю жизнь. Вот как вышла тогда свежим утром к станции, завернула обиду в бумажку, положила в сумку, так и несет больше тридцати лет.

Женщина может забыть сюжет недавнего фильма, она может забыть, как зовут классного руководителя сына, она может даже забыть купить в магазине что-то важное. Но обиду она не забудет.

Да, женщина умеет прощать. Женщина – она вообще гибкая, она приспосабливается к обстоятельствам и старается выбрать то решение, которое сейчас для нее разумней и проще. Женщина – она не упертая, в отличие от мужчины. Она может простить мужчине даже измену, хотя это самое ужасное преступление с женской точки зрения. Но она никогда ничего не забывает. Она всё сносит в свой тайный подвал. И если особенно припрет – она вытащит оттуда столько, что мало не покажется.

Любой мужчина знает, как жена в гневе иногда припоминает такое, что он удивляется про себя: «Она же никогда про этот случай не говорила. Значит, помнит!»

Да, помнит всё. Как ей не дали купить милое колечко пять лет назад; как ее маму не пригласили в гости – десять лет назад; как ее назвали «толстой» – пятнадцать лет назад.

А теперь обещанный забавный случай с приятелем. Он явился устраиваться на работу, он хороший айтишник. И увидел, что начальницей в этой фирме девушка Ира. То есть она была совсем уже не девушка, а важная дама. Но за двадцать лет до того этот приятель ее соблазнил, юную. Поматросил и бросил. На самом деле, их отношения продолжались месяца два. Чепуха! Пустяк. Ну какая-то девчонка. И для нее это было лишь мелкое приключение. И вот он узнал ту девчонку в этой даме с брильянтовыми серьгами и темно-синем костюме. Чуть струхнул. Но Ирина Васильевна провела собеседование, была очень любезна, сказала: «Пишите заявление». Приятель обрадовался: не узнала! Он действительно изменился: располнел и обрюзг.

Работает себе, Ирина Васильевна иногда просит заглянуть к ней, помочь с компьютером. Говорит, что им очень довольна, выписывает хорошие премии. Прошел год. Ирина Васильевна снова вызывает приятеля: у нее завис компьютер. Тот усаживается, стучит по клавишам… Ирина Васильевна на диванчике, напротив, листает журнал. И так, сквозь журнал, вдруг говорит: «Дим, ты думаешь я тебя не узнала? И всё забыла?»

Тут уже завис приятель. Даже перестал дышать. Ира опускает журнал, улыбается: «Давай, чини! Компьютер – это гораздо проще, чем женщина».опубликовано econet

Автор Алексей Беляков

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