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Женщина-Эхо

Источник: b17.ru 01 июля 2023 6764
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Многие женщины ошибочно полагают, что, во всем соглашаясь с мужчиной, растворяясь в его интересах, они будут больше нравиться. Как правило, у этих женщин занижена САМООЦЕНКА. Поэтому со временем такое поведение возлюбленной начинает мужчину раздражать.

Женщина-Эхо

Есть такие женщины, которые вступая в отношения с мужчиной и влюбляясь в него, настолько сильно хотят ему понравиться, что буквально стараются слиться с ним в единое целое и просто сами не замечают как со временем теряют свой собственный голос  и мнение. И вот тогда они становятся "женщинами-эхо", то есть только то и делают, что повторяют все то, что говорит их партнер.

Как женщина превращается в эхо

Им начинает нравиться все, что нравится и их мужчине, они уже не высказывают свое собственное мнение и позицию относительно чего-то, а просто повторяют  то, что говорит их мужчина, вечно во всем с ним соглашаясь. У таких женщин в основном очень заниженная самооценка и они настолько не уверены в себе, что всем своим поведением демонстрируют  и транслируют своему партнеру: «Без тебя я никто и ничто. Я могу быть только твоей бледной копией, твоим эхом».

Поэтому, конечно, совсем не удивительно, что со временем мужчину начинает раздражать такое поведение женщины. Ведь нормальный и адектваный мужчина не захочет, чтобы под него постоянно  подстраивались. Этого может захотеть только тиран, манипулятор или просто нарциссическая личность, привыкшая, что весь мир крутится только вокруг  него одного. А в противном случае - мужчина наоборот будет хотеть, чтобы у вас были собственные взгляды и убеждения.

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Женщина-Эхо

Поэтому если вы не хотите привлекать в свою жизнь различных тиранов и манипуляторов, тем самым ограничив свои шансы на то, чтобы быть действительно счастливимы и любимыми в отношениях с хорошим и порядочным мужчиной, то вам прежде всего необходимо "прокачать" и повысить собственную самооценку.

Знаю, что это не так просто как кажется, но если вы действительно этого захотите и поставите перед собой реальную цель, то все возможно. Тем более, что сейчас так много хороших и квалифицированных специалистов готовых вам в этом помочь.

Запомните, для того, чтобы построить действительно счастливые и гармоничные отношения не нужно постоянно под кого-то подстраиваться - нужно всего лишь искренне и безусловно полюбить и принять себя. И вот тогда от вас перестанет фонить этим всем «Без тебя я никто,  без тебя я просто пропаду. Помоги-спаси меня! »  Работайте над собой и тогда у вас обязательно все получится. Удачи вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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Источник: https://econet.kz/

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