Здоровые и Нездоровые отношения: 10 отличий

Большинство браков распадаются по причине нездоровых отношений между партнерами. Такие отношения делятся на две категории – созависимые (невротические) и тиранически-виктимные.

В первом случае взаимоотношения между партнерами строятся на удовлетворении потребностей, не полученных в детстве. Во втором случае отношения базируются на модели «тиран-жертва». Ознакомьтесь с десятью признаками, благодаря которым вы поймете, к какому именно типу относится ваш с партнером союз.

10 важных вопросов для пар

1. Какой у вас сценарий

Нормальные отношения могут построить только зрелые личности, которые не переносят в свою взрослую жизнь негативный опыт родителей. Такие отношения строятся на искренности.

В созависимом союзе происходит копирование родительского сценария. Роли определены, эмоциональной близости нет. Обычно в таких отношениях выстраивается треугольник – «агрессор – жертва – спаситель». То есть один партнер постоянно жалуется на другого третьей стороне, но при этом не предпринимает никаких активных действий для изменения ситуации, которая его не устраивает.

При тиранически-виктимном союзе главная роль достается одному партнеру (тирану), который за счет другого (жертвы) реализует свои желания. Жертва постоянно винит себя и всеми силами старается спасти отношения.

2. Как вы относитесь к насилию

Под насилием мы подразумеваем жестокие физические или сексуальные действия. На самом деле насилие бывает разным (психологическое или эмоциональное давление, полный контроль финансов, вербовка) и тот или иной его вид встречается в большинстве семей, за исключением ситуаций, когда у партнеров здоровый союз. Это обусловлено тем, что аутентичные люди очень ценят свою свободу и не посягают на свободу другого человека. В таких семьях люди заботятся друг о друге.

При созависимых отношениях обычно встречается эмоциональное насилие, которые маскируют под заботу, поэтому его не так легко определить. При таком виде насилия женщина может сделать вид, что соглашается с мужчиной, чтобы впоследствии им манипулировать. Доверьтесь собственным ощущениям, если вы не решаетесь сказать партнеру свое мнение, значит, в семье присутствует эмоциональный вид насилия. Если же вы можете откровенно сказать, что вам не нравиться и при этом партнер спокойно реагирует и идет вам на встречу, значит, ваш союз не носит насильственного характера.

В союзе тиран-жертва проявляются разные виды насилия, обычно нежность чередуется со злостью. Любые крики, оскорбления, принуждение к сексу, контролирование финансовых доходов и расходов – это насилие.

3. Как вы общаетесь с партнером

Нормальные отношения строятся на искренности, понимании, доверии. Здесь нет места манипуляциям. Партнеры спокойно делятся своими мечтами и строят планы на будущее.

Люди, находящиеся в созависимом союзе не разговаривают друг с другом искренне. Для достижения желаемого один партнеры используют различные манипуляционные техники – раздражаются, обижаются, злятся.

В отношениях тиран-жертва партнер, играющий главную роль, унижает и обесценивает любые достижения другого партнера, а также применяет другие техники для удовлетворения своих потребностей – игнорирование, пренебрежение, шантаж и прочие.

4. Как вы решаете конфликтные ситуации

Психологически зрелые люди редко допускают возникновение конфликтных ситуаций, но при случае решают споры спокойно. Партнеры могут обсудить противоречия и найти компромисс, что только сближает их.

Конфликты созависимых партнеров сопровождаются страхом, то есть люди не могут разговаривать откровенно, поскольку переживают, какое произведут впечатление. Такие люди предпочитают обижаться и молчать.

Если говорить об отношениях жертвы и тирана, то последний всегда добивается, чтобы партнер пошел на уступки. Добивается путем запугивания, обвинения или любым другим способом.

5. Каков эмоциональный фон ваших отношений?

Здоровые отношения развиваются без спешки, партнеры медленно проходят все стадии – от сближения до полного эмоционального союза. Разумеется, в таких отношениях могут быть конфликты, но в них нет никакого эмоционального дискомфорта, всегда присутствует ощущение поддержки и уважения.

Созависимые партнеры обычно создают негативный фон в плане сексуальной близости, то есть, играя роль «ребенок-родитель» они не любят свое тело, предпочитают избегать тесного контакта, часто путают красоту и сексуальность.

Постоянный негативный фон присутствует между тираном и жертвой, сначала создается иллюзия бурного и наполненного страстью романа, а завершается все трагической драмой.

6. Принимаете ли вы партнера?

Зрелые личности объективно смотрят друг на друга без идеализации, они видят все положительные и отрицательные качества, не пытаются что-то изменить, а напротив, используют свои сильные стороны для укрепления союза.

Будучи в созависимых отношениях люди склонны идеализировать друг друга.

Тиран всегда указывает на недостатки жертвы.

7. Уважаете ли вы личностные границы партнера?

Здоровый союз строиться на удобных для всех правилах и равных правах. Партнеры не ущемляют интересов и потребностей друг друга, не контролируют каждый шаг и могут строить планы на жизнь отдельно друг от друга.

При созависимом союзе нет понятия личностных границ, даже личные вещи считаются общими.

При тиранически-виктимном союзе тиран является безусловным лидером, он контролирует абсолютно все и применяет собственную систему наказаний с целью подавить волю жертвы.

8. Сколько сил и времени вы тратите на отношения?

Зрелые личности предпочитают заниматься собой, а не партнером. При здоровых отношениях отсутствует страх за судьбу союза, даже при разрыве нет никакой паники.

При созависимом союзе партнеры чувствуют себя в безопасности только рядом друг с другом. Не своевременный звонок или опоздание – уже повод для паники, а сама мысль о разрыве вызывает ужас. Причем все подобные ощущения не высказываются из-за страха обидеть или отдалить партнера.

В случае тиранически-виктимных отношений постоянно присутствуют «эмоциональные качели», то есть тиран то нежен, то груб и жертве из-за этого сложно адекватно оценить ситуацию. Со стороны кажется, будто между партнерами страстная любовь, но это не так. Разрыв таких отношений всегда травматичен, а учитывая, что финансами обычно руководит тиран, жертва, решаясь уйти, может остаться ни с чем.

9. Интересен ли вам партнер?

Аутентичные партнеры развиваются как личности, корректирует свои недостатки и не пытаются изменить друг друга.

При созависимом союзе партнеры не представляют жизнь друг без друга, они ощущают себя как единое целое и общаются, меняясь ролями «ребенок-родитель».

Тиран ограничивает развитие жертвы, он всегда критикует и обвиняет, по его мнению жертва должна всегда слушать его и соответствовать заявленным требованиям.

10. Какова цель ваших отношений?

Аутентичные люди стремятся создать крепкий союз, где царит уважение и равноправие. Их цель – прожить вместе счастливую жизнь и поэтому оба партнера работают над улучшением отношений.

При созависимом союзе люди являются опорой друг для друга. Женщина считает, что мужчина должен ее обеспечивать, а мужчина полагает, что женщина должна решать все бытовые вопросы. Такие люди надеяться, что появится некто, кто примет их со всеми недостатками и избавит от проблем.

В союзе тиран-жертва первый часто меняет правила, а последний – подстраивается. Цель тирана – завладеть ресурсами жертвы (интеллектуальными, материальными, сексуальными), чтобы удовлетворить собственные интересы.

Если после ознакомления со всеми отличительными признаками вы обнаружили, что находитесь в созависимом союзе, то вам необходимо поработать над собой и научиться решать свои проблемы самостоятельно. Если вы обнаружили, что рядом с вами тиран, в этом случае лучше обратиться к психотерапевту, чтобы он помог максимально безболезненно выйти из этих отношений. опубликовано econet

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