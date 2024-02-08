Зависть – результат самообмана

Завидовать нехорошо. Так нам объясняли с самого детства. Поэтому мы привыкаем прятать свою зависть или подменять ее другими чувствами: стремлением к справедливости, раздражением, даже агрессией. Зависть мешает нам жить. Вот как можно избавиться от этого разрушительного чувства.

Вполне естественно, что зависть вызывают любовь, красота, удача. Но случается так, что завистник испытывает это пагубное чувство постоянно.

Как избавиться от зависти

Зависть всегда считалась порочным чувством. Оно, действительно, ранит и того, на кого обращено, и своего обладателя – тоже. В обществе принято считать, что завидовать нехорошо.

Зависть порочна

Философ Спиноза считал чувство зависти неудовольствием от чужого благополучия. Зависть грозит своему обладателю «эго-истощением», вызывает состояние психоусталости. Испытывая зависть, человек вполне может не скрывать свои переживания. Он не сдерживает негатив, агрессию, сарказм по отношению к объекту этого чувства. Существует так же скрытая зависть, она в разы опаснее.

Любой человек на протяжении своей жизни испытывал зависть или что-то сродни этому. Мы думаем, что других одаривает удача, что кто-то более счастлив, молод, красив, богат. Что делать, если вы замечаете за собой симптомы зависти по отношению к окружающим?

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Да, мы тоже испытываем зависть время от времени, и скрывать этот факт бессмысленно! И, чтоб не «нарваться» на негативную оценку окружающих, мы подавляем или маскируем это чувство.

Понимая, что вот сейчас мы завидуем, мы обманываем себя и прикрываем зависть разными вещами. Например, о персоне, которой завидуем, мы скажем, что «она просто раздражает, бесит». Мы отыскиваем массу причин и аргументов: что нам не нравятся, что в этом человеке неправильно. Но, по правде говоря, за всем этим скрывается банальная зависть.⠀

Как излечиться от зависти к другим?⠀

На самом деле мы завидуем исключительно тому, что можем иметь сами. Мы не испытываем зависти к тому, что для нас недосягаемо.

Сосредоточьтесь на себе, своем благополучии. Посвятите больше времени активной деятельности, любимому делу.

Сфокусируйтесь на собственной персоне. Вместо того, чтобы постоянно следить за чужими победами и достижениями, ухаживайте за собой. И это касается не только внешности.

Культивируйте в себе сильные черты. Приложите усилия и добейтесь хотя бы маленького финансового успеха. Приумножайте то, что имеете: душевные, материальные, нравственные качества. ⠀

Но позитивного результата можно добиться при одном условии: наберитесь смелости и признайтесь самому себе в том, что вы завидуете. опубликовано econet

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