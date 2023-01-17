Есть чувства, о которых не принято говорить. Совсем не принято. Ну совсем. Но они есть. Одно из таких чувств - зависть.

В зависти сложно сознаться, даже самому себе. И почти не возможно понять и принять тот факт, что мать может завидовать своему ребенку. Да ребенок и не способен это понять: ему просто нельзя такое понять - это страшное понимание разрушит основу основ, основу выживания - веру в то, что родители - "самые-самые" - хорошие, добрые, сильные, умные. Особенно мама.

Про зависть матери и противоядие от этого

Зависть матери к дочери существовала всегда, как и запрет на осознание этого чувства. Не даром в сказках с таким постоянством присутствует образ доброй матери и злой мачехи. В сказках мачеха ненавидит свою падчерицу, старается сжить ее со света - на то она и мачеха-злодейка. Удивительнее всего то, что это одна и та же фигура, фигура Матери, расщепленная на Добрую и Злую. Мама и ее Тень. Все, что не приемлемо для образа Матери - приписано Мачехе.

Но это в сказке. А в жизни?

Зависть. Родительское послание - "Не будь ребенком!"

Это послание передается детям обоего пола. В контексте темы зависти это послание от отца или матери звучит так:

"Здесь есть место только для одного ребенка, и этим ребенком буду я!"

"Но я готов терпеть тебя, если ты будешь вести себя как взрослый."

И ребенок очень точно это запомнит - просто потому, что это условие его выживания. Нельзя быть ребенком: смеяться громко, радоваться сильно, плакать "без причины", бояться, просить, слишком сильно чего-то хотеть тоже нельзя.

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Это послание исходит от незрелых родителей, внутренний ребенок которых боится "конкуренции" с собственным ребенком или не хочет уступать своих привилегий - например, быть центром внимания семьи.

вечно твои капризы! ты уже большая!

ты сама не знаешь, чего хочешь! а ведь тебе пять лет!

мне все надоело, почему я должна играть с тобой?

Вы видели детей, которые в шесть лет рассудительны, как старушки на лавочке? Это очень хорошие, "удобные" дети. Как дядя Федор ("Трое из Простоквашино") .(Кстати, именно мама - истинный ребенок в этом мультфильме.)

Он в четыре года читать научился, а в шесть сам себе суп варил. Удобно, правда?

Он вырастет, выучиться. Сумеет многое, кроме одного - радоваться жизни: веселиться, восхищаться, играть, грустить, изумляться...В жизни не будет ярких красок, но будет много "ответственности."

Такая девочка-старушка не сможет понять своего собственного радостного ребенка. Но это в детстве? А что же дальше?

Зависть - ревность.

А дальше - когда ребенок станет чуть старше, когда девочка подрастет, все будет еще хуже. Конкуренция обостриться - теперь возникнет иная угроза - угроза потери статуса самой красивой женщины в семье. Дочь-подросток пока еще готова признавать и подчеркивать своей нескладностью превосходство красоты матери.

"Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?" И скоро Зеркальце ответит: "Нет. Не ты!"

И тогда мать пускает вход все известные женские уловки - колкости, намеки, замечания - все то, что пока еще не доступно дочери:

- Да... у нашей дуры ни лица, ни фигуры...

- Ничего, что ты не красивая. Ну не в меня ты пошла, не в нашу породу...Так с лица ж не воду пить, главное, учись хорошо.

- В кого ж ты уродилась такая? Вроде бы мы с папой умные...а ты ....Говорить не хочу. Тройка по алгебре...

- Да кто ж тебя за муж то возьмет? С такой-то фигурой? Ноги как спички! А длинная -то...

- Ну что ты? Ну то так одевается-то? И так вся бледная, страшная, еще темное одела!

И девочка усвоит все: она некрасивая, глупая, худая/толстая, не такая...

Никто не возьмет ее замуж... Куда уж тут мечтать о Принцах, хоть бы кто-то обратил внимание...

Усвоит, потому что еще слишком доверяет матери и не может даже помыслить о таком феномене, как зависть матери.

Так возникают интроекты - установки окружающих, включенные во внутренний мир человека. В данном случае - без критического осмысления.

Ненависть матери - это ее зависть

Мокрые от слез подушки, детские тайны, прошептанные маме и рассказанные мамой же "по секрету" всему свету... Мучительное чувство стыда за себя и за маму - это уже в прошлом. А теперь говорят взрослые женщины.

"Мне кажется, моя мама меня не любит. Что бы я ни сказала - все не то и не так, называет меня не иначе как "бестолочь", а претензий то - целый воз...То худая была, теперь толстая, была "неучь" - теперь три диплома о высшем образовании - но все равно - "Кому нужны твои знания? Все равно ты как бестолковая была, так и есть!"

"Мама любит делать мне замечания - прилюдно, так, чтобы все слышали, и дети, и муж..."Ну кто же так блины-то печет? Эх, плохая ты хозяйка...Вот погоди, сбежит от тебя мужик..."

"Когда мы идем по улице, мама и сейчас, как в детстве, может ударить меня в спину - чтобы я не сутулилась... А люди вокруг смотрят... Мне так стыдно... И говорить ей что-то бесполезно!"

Но вот в чем секрет - это не про то, что "меня мама не любит". Это о другом. О зависти.

Зависть матери особенно явно проявляется, когда дочь покидает родительский дом. Начинается настоящая драма: дочь спешит рассказать о радостном событии - например, повышении в должности - в ответ - холодное, равнодушное: "Ну и что же? Подумаешь....А когда ты замуж выйдешь? "

Дочь вышла замуж и счастлива в браке - мама с упоением рассказывает ей о том, сколько недостатков она увидела в собственном зяте, как далек он от совершенства и как ее родная дочь могла выйти замуж за это чудовище!

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Мать, которая всю жизнь работала на нелюбимой работе, жила с нелюбимым человеком, испытывает непереносимую зависть по отношению к дочери.

Дочь разом перечеркнула все установки - осмелилась быть успешной. Посмела быть счастливой, сломала запрет на наслаждение жизнью...

Многоликая зависть проявляется:

в резкой, острой критике, по поводу и без, в саркастических и язвительных замечаниях:

Ну как ты выглядишь! В этом платье ты как корова под седлом!

в мастерском обесценивании всех успехов и достижений:

Я слышала, ты победила в конкурсе "Учитель года"? Поздравляю! Хотя...конечно, сейчас хороших учителей нет...с кем соревноваться-то?

в искусном вызывании жалости и чувства вины:

Вы где? На лыжах катаетесь? Хорошо, когда здоровье есть...я то свое здоровье на вас потратила...

в попытках доказать, что дочь (реже - сын), живет "не правильно".

Не так общается с супругом, не так воспитывает детей, не так думает, не то чувствует.

- Я лучше знаю, что будет дальше! Наплачешься ты с таким мужем, помяни мое слово!

Зависть родителей. Противоядие

Достаточно понимания - мне просто завидуют - достаточно для того, чтобы:

не вылезать вон из кожи, раздумывая, почему родная мать (или родной отец), обращается со мной так,

остановить бесконечный поиск своей вины перед мамой (папой) и не пытаться в 1501 раз все исправить и заслужить, наконец, одобрение,

избавиться от напряженного ожидания "укола ядом" в виде новой порции комментариев: "Да что ты можешь вообще, бестолочь тридцатилетняя? Да я в твои годы..."

Итак, слово найдено. Зависть.

Если - зависть - это яд, то есть и противоядие:

Итак, шаг первый - осознание того, что это просто зависть. Зависть, чувство дефицитарное. Чувство со знаком "минус". Означает оно огромный недостаток чего-либо: зрелости, объективной самооценки, способов получать "позитивное" внимание. Иными словами - зависть - это яд, который изнутри разъедает завистника. Кроме того, зависть - признак несчастливого человека.

Что это дает? Пора прекратить обвинять себя или демонизировать мать или отца.

Это просто очень несчастный человек. Она не сильнее, она слабее Вас - поэтому и пользуется манипуляциями. Да и не умеет она по-другому.

Второе - не стоит вести борьбу или перевоспитывать родителя, доказывать что-то или объяснять. Лучшая битва эта та, которой не было. Вы вольны выйти из этой "войны шпилек" тогда, когда Вы захотите. Достаточно изменить собственную реакцию на колкие реплики мамы (папы). Как это сделать? Да очень просто. Соглашайтесь. Да. Серьезно. Соглашайтесь. Более того, "умножайте" абсурдное обвинение...

- Как тебе не повезло с мужем!

- Да, действительно не повезло. Ты права, мама.

- Ну, что про вас говорить - два сапога пара! Друг друга стоите!

- Конечно, стоим! Я так вообще - не понятно, как у такой мамы такая дочь выросла!

После этих слов зачастую повисает пауза.

В приведенном примере использованы приемы психологического айкидо (см. книгу М. Литвака "Психологический вампиризм").

Смысл этого приема - гасить любой назревающий конфликт, не давая привычной разрядки противнику. Привычная разрядка - это Ваша обида или громкая ссора, или то и другое. Не получая системно привычную разрядку, человек вынужден менять стиль общения на более здоровый, без манипуляций.

Помню на приеме женщину лет 55-ти, которая со слезами рассказывала про свекровь. Моя клиентка ходила к свекрови раз или два в неделю помогать по хозяйству. Свекровь, женщина преклонных лет, но еще полная энергии, при ее появлении укладывалась на диван, и пока невестка гладила белье и мыла полы, свекровь жалостливо рассказывала, как она больна, как тяжело ей жить и как несправедлива к ней жизнь. При этом, отказываясь от медицинской помощи ("Что эти врачи знают-то?"), от сочувствия ("Да знаю, смерти моей ждете-не дождетесь...) и т.д. К концу диалога у невестки возникал сильнейший приступ головной боли, а свекровь вспархивала птичкой с дивана.

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Мы обсудили возможные варианты развития событий, и в следующих раз у невестки и свекрови произошел такой диалог:

- Ой, что-то мне плохо сегодня...в голове шумит...

- Мария Ивановна, ложитесь! Я сейчас померю Вам давление. Если оно повышено - немедленно вызову доктора.

- Да что ты! Лена, да что врачи-то понимают....

- Да, Вы правы! Что эти участковые понимают... Пожалуй, нужна "Скорая помощь". Чтобы в больницу и на обследование...

- Не поеду я в больницу!!!

- Марья Ивановна... Вы уж простите меня. Столько раз Вы рассказывали о Вашем плохом самочувствии ! А я полы мыла вместо того, чтобы по-настоящему Вам помочь...Пора, наконец, все исправить! Так где тонометр?

Надо ли рассказывать, что свекровь очень скоро "почувствовала себя гораздо бодрее", давление тоже оказалось нормальным?...И больше "приступов" в присутствии работающей невестки не случалось.

Третье. Минимум информации о себе и своей семье. Общаться желательно на нейтральные темы. Меньше знаешь - крепче спишь! Не пытайтесь поделиться радостью или разделить печаль - не выйдет, к сожалению. Примите это как факт. Вы уже достаточно взрослый человек, чтобы это принять.

И последнее. Родители - это родители. Такие, какие есть. Исправить их нельзя. Понять, что они такие - можно. Каждый конфликт, каждая стычка с родителем - это Ваше поражение. Задевая, раня родных людей мы неизбежно раним себя.

Кто из Вас будет мудрее? Выбор за Вами.опубликовано econet

Автор Светлана Говриченкова

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