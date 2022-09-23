Завершить НЕзавершенное: Техника «Выгрузка мозга»

Модное нынче выражение «незавершенный гештальт», думаю, слышали многие. Только не все знают историю его происхождения и суть.

Выдающийся психолог 20 века Курт Левин (открывший психологический эксперимент) очень любил общаться со своими студентами в неформальной обстановке. И вот однажды в кафе вместе с ним оказалась Блюма Вольфовна Зейгарник. Их внимание к себе привлек официант, который не записывал заказы посетителей, но выполнял их в точности. На вопрос, как ему удается все запоминать, официант ответил, что запоминает только заказанные блюда. Как только заказ выполнен, он становится для него уже не приоритетным и тут же забывается. Вспомнить информацию о заказах клиентов, которые недавно рассчитались и ушли, официант так и не смог.

Методика работы с незавершенными делами – техника «Выгрузка мозга»

Эта ситуация дала повод К. Левину предположить, что незаконченные действия или ситуации мы помним гораздо лучше, чем завершившиеся. А в 1927 году Блюма Зейгарник провела эксперимент. Испытуемым предложили выполнить определенный ряд задач за отведенное время. Но в какой-то момент их прерывали, не давая до конца выполнить все задания и объясняя нехваткой времени. Случайная последовательность прерванных и завершенных действий привела к следующим выводам. На вопрос участников, какие задания они запомнили, преобладали ответы, что те, которые не успели выполнить. Т.е. их испытуемые помнили в 2 раза лучше, чем те, которые успевали сделать.

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Данный психологический эффект назвали в честь Зейгарник. Люди лучше запоминают прерванные дела, чем завершенные. Почему? Вследствие нарушения мотивационного компонента памяти.

Работа Зейгарник стала одной из точек отсчета в формировании основного гештальт-принципа – завершенности и целостности. Т.е. любая прерванная задача или действие приводит к возникновению психологического напряжения. И чтобы это напряжение разрядить, субъект так или иначе стремится завершить ту или иную задачу, пытается сделать воспоминание или образ законченным, полным, пришедшим к логическому завершению.

Рассмотрим конкретные примеры незавершенных действий в жизни:

1) Ребенок играет с другими детьми и вдруг родитель резко прерывает игру (просмотр мультфильма и т.п.), потому что пора спать, уходить из гостей и т.п. – чтобы действие завершить, необходимо за 5-10 минут предупредить ребенка (напомнить), что они уходят, или что пора спать, чтобы он смог завершить игру, попрощаться с детьми и т.п. Иначе будут истерики, слезы, капризы, желание досмотреть, еще поиграть, т.к. напряжение будет искать выход

2) Родитель читает ребенку на ночь сказку и останавливает свой рассказ в самом интересном месте со словами «Завтра дочитаем» – в следующий раз ребенок с точностью вам воспроизведет, в каком месте вы остановились. Кстати, в сказке про Золушку, навязчивый поиск принцем сбежавшей незнакомки, потерявшей туфельку, представляет собой не что иное, как незакрытый гештальт.

3) Рекламная и медийная сфера, система маркетинга и продвижения (услуг, товаров и т.п.) – недосказанность рекламы или сюжета, интрига, чтобы отказавшись от просмотра, наоборот возникало ощущение незавершенности. Со зрителем (читателем, потенциальным клиентом и т.п.) ведется диалог, а в конце есть вопрос, который запоминается надолго. И нам хочется узнать ответ или самому ответить на этот вопрос, чтобы завершить незавершенное. Наверняка, вы часто видите тесты, опросы, посты и т.д. в социальных сетях, где вам предлагают что-то заполнить, что-то выбрать, на что-то ответить, а результаты позже, завтра и т.д. Например, «Хотите узнать, как стать….?», «Мечтаете о гладкой коже....?» Т.е. держат интригу, и вы помните об этом продукте, бренде, рекламе, производителе, компании и стремитесь завершить диалог. Например, посмотрев трейлер в кинотеатре, потом захотите посмотреть фильм, чтобы узнать, чем закончилась история и т.д. Вспомните, пожалуйста, какие фильмы вы помните лучше: с открытым финалом или где история завершается? Все эти психологические уловки позволяют «вести» потенциального покупателя на всей дистанции принятия им решений.

4) Сфера любви и отношений – когда долго не можем забыть и вычеркнуть из памяти человека, которого любили или с которым дружили, работали, поругались и т.п. Но, например, личного расставания не произошло. Когда человек ушел, ничего не сказав, неожиданно уволился, исчез, переехал в другой город или страну, не позвонил, или просто написал сообщение в Интернете, или погиб (умер) и т.п. Т.е. когда вы не смогли объясниться при личной встрече и эмоциональное напряжение осталось. Такие ситуации создают множество внутренних переживаний, что оставляет эффект незавершенного действия. Поэтому в том числе важны такие ритуалы, как проводы на пенсию, выпускные балы в саду (школе, университете), «посидеть на дорожку» перед отъездом и т.п.

Можно еще много примеров приводить, потому что мы постоянно в жизни сталкиваемся с разными ситуациями. Часто испытываем эмоции и чувства, которые не всегда умеем и можем выразить, не все дела и работу успеваем сделать, не все желания и мечты можем реализовать.

И как же быть с этим? Как завершить (и надо ли)? Используя специальные психологические методики либо самостоятельно, либо вместе со специалистом (психологом, терапевтом). Но в первую очередь, необходимо начать осознавать в своей жизни повторяющиеся ситуации, которые не получили завершения в прошлом. В настоящем они всегда будут стремиться к завершению, что-то будет заставлять вас проигрывать один и тот же сценарий.

Одной из самых простых методик с работой по незавершенным делам является техника «Выгрузка мозга». Она займет около получаса-час. Ее суть заключается в том, что вам необходимо выписать на бумагу все, что есть в вашей голове. Например, купить молоко, записаться на прием к доктору, забронировать отель, похудеть на 15 кг, позвонить маме, купить подарок, поговорить с тренером ребенка и т.п.

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Важно:

1) Писать абсолютно все подряд, ничего не анализируя. Не надо думать, как вы это будете делать, когда и т.п., просто напишите, что у вас крутиться в голове, какие задачи, дела и вопросы. Очищаем оперативную память нашего головного мозга.

2) Лучше делать это упражнение в пятницу вечером (в конце рабочей недели) или в конце недели в воскресенье

3) Пишем от руки, на листике и ручкой. Различные гаджеты не дадут нужный эффект. А если еще писать левой рукой, чтобы задействовать правое полушарие мозга, включая подсознание, эффект будет более сильный. Вспомните то, что, казалось, давно забыли.

4) Написать как минимум 30-40 пунктов.

5) Писать до состояния пустоты, когда в голове будет гулять ветер.

После всей этой проделанной работы необходимо пересмотреть каждый пункт отдельно. Либо задача вообще не актуальная на сегодня и мы ее вычеркиваем и отказываемся от выполнения, либо ставим конкретную дату, когда готовы поработать с этим, либо когда сделаем.

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Если в вашей жизни мало внутренней энергии, много беспокойства, тревоги, лени, апатии, обид, а память часто возвращает в прошлые ситуации и к старым отношениям, в голове крутятся одни и те же мысли по кругу, значит, есть большое количество неотреагированных эмоций и незавершенных отношений. И пришло время попрощаться с ними, чтобы жить свободнее и лучше.опубликовано econet.ru.

Автор Ольга Левко

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