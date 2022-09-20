Запрещенные фразы в воспитании девочки

Родители с раннего возраста начинают формировать у ребенка определенные установки. То, что они говорят, воспринимается детьми как истина. И если повторять эти фразы своей дочери, то из девочки непременно вырастет тревожная женщина.

Ниже топ токсичных родительских фраз при воспитании девочки. Некий путеводитель из Девочки в Тревожную Женщину. Другими словами - не надо так. Ниже объясню почему.

То, чего не стоит говорить своей дочке

«Такая наша женская доля». Вид тревожной женщины-мученица

Времена женщин, останавливающих коня на скаку уже закончились. Сегодня женщина может организовать свой быт с минимальными затратами собственных сил. Клининг, доставка продуктов, стиральная и посудомоечные машины - все это создано в помощь женщине.

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И да, на все это нужны деньги. Отсюда вытекает фундаментальная задача родителей - рассказать дочери о необходимости зарабатывать деньги для комфортной жизни. Самой для себя. А лучшим примером для девочки будет мама, которая покажет, как организовать свой день с пользой, при этом оставив время для себя.

«Я ради тебя всем пожертвовала». Вид ТЖ- жертва

Если мама (и любой человек) чем-то жертвует «ради ребёнка» - это исключительно её сознательный выбор. «Не поехать в отпуск, а оплатить курсы ребёнку», «не сходить в парикмахерскую, но купить новую одежду дочке» и так далее. Решение принимает мама.

Тут важно понять, что сам ребёнок не просит этих жертв. Их приходится делать из-за ограниченности собственных ресурсов (и не только финансовых). Со временем девочка начинает чувствовать себя обязанной родителям и забывает о своих интересах, пытаясь отдать незримый «долг» маме. Что, естественно, не проходит бесследно. Попадаясь на такую манипуляцию девочка жертвует своими желаниями и перестаёт слышать себя. И да, жертвенность порождает жертвенность.

«В нашем роду красавиц нет». Вид ТЖ- Неуверенная в себе женщина

Ни одна родительская фраза с осуждением внешности девочки не останется незамеченной. «Ну не красавица», «опять что-то потолстела», «какие смешные ушки» - мгновенно попадает в уязвимое место и меняет самовосприятие.

Девочка перестает проявлять себя, начинает стесняться (это в лучшем случае) или ненавидеть себя.

Если вы хотите вырастить девочку со здоровой самооценкой, то покажите своей дочери какая она красивая.

Восхищайтесь ей.

Позвольте наслаждаться своей красотой и молодостью. И нет, вы не испортите ее.

Вы расправите ей крылья.

«Мы хотели мальчика». Вид ТЖ- женщина, заслуживающая любовь

Сложно понять для чего родители вообще говорят об этом своим дочерям, ведь этот факт порождает в девочке сразу два вида переживаний:

1. Неоправданные ожидания - "Я только родилась, а уже не такая" / "Мне здесь не рады"/ "Я не достойна своих родителей" и тд.

Как следствие - желание заслужить любовь родителей, бесконечно что-то доказывая и пытаясь быть лучше. Такие девочки и во взрослой жизни продолжают жить с ощущением "что бы ты не сделала- этого недостаточно".

Эта же модель поведения переносится и в отношения с партнером в дальнейшем.

2. Девочка так сильно хочет заслужить любовь родителей и решает «быть мальчиком». Проявляет интерес ко всему мужскому, больше времени проводит с мальчишками, с папой и как следствие приходит к отрицанию своей женской части, что часто чревато многими проблемами в отношениях и репродуктивной сфере в дальнейшем.

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«Главное в жизни- удачно выйти замуж»

Часто это проекция мам - бабушек, у которых не сложилась личная жизнь и они видят причину в неудачном браке. Девочка, которой с ранних лет внушили, что замуж- самоцель, став взрослой, строит свою жизнь вокруг мужчин.

Постарайтесь донести девочке, что главное - быть ценной для самой себя -это в разы важнее и на всю жизнь.Сначала создай отношения с собой, а затем с мужчиной.

И да, марафоны по привлечению мужчин не работают.

«Мужа тебе богатого»

В продолжение к прошлому пункту. Безусловно, материальная составляющая - это важно. Но папики и их «домохозяйки» остались в 90-х, мир движется вперед и мы приходим к понятию self-made woman. Женщина, создавшая себя сама. Из такой позиции можно создать крепкие отношения где оба партнера самодостаточные личности, которые находятся в отношениях, потому что им хорошо вместе, а не потому, что кто-то в этой паре относительно богатый.

И это лишь часть. Здесь не упоминаются сравнения и оскорбления, манипуляции и откровенный родительский абъюз.опубликовано econet.ru

Автор Токарь Яна

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