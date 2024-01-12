Закон благодарности: как научиться быть благодарным

Благодарность является сильнейшей эмоцией, способной изменить ваше внутреннее состояние и привлечь в вашу жизнь еще большие блага. Но многие думают только о том, чего им не хватает, и совершенно не умеют благодарить судьбу за то, что уже имеют. Как именно работает Закон благодарности и как научиться благодарить, чтобы стать успешнее и богаче? Ответы на эти вопросы вы найдете здесь.

Некоторые не понимают, что благодарить жизнь необходимо не только за лучшие моменты, но и за полученные уроки, приобретенный опыт. Когда вы научитесь быть благодарными за все, сработает Закон притяжения и достаток станет основной частью вашей жизни.

Как работает Закон благодарности

Постарайтесь получать удовольствие от самых незначительных вещей. Выполнение любой работы должно быть в радость, будь то наведение порядка в квартире либо ремонт автомобиля. Прежде чем выбрасывать старые вещи, думайте о них с благодарностью, что они прослужили вам столько лет. Любые трудности стоит воспринимать как важные уроки, позволяющие получить новые навыки. Именно за счет благодарности вы можете получить энергию, необходимую для достижения успеха!

Учимся быть благодарными

По теме влияния благодарности на состояние счастья было проведено масса исследований и все они показали одинаковый результат. В этом мире все взаимосвязано. Даже если в течении одного месяца благодарить жизнь за все положительные и отрицательные моменты, уровень счастья существенно повысится. Научиться этому может каждый.

Если человек интересуется саморазвитием, то его главная цель – стать сегодня лучше, чем вчера. Но иногда это превращается в бессмысленную гонку за счастьем, особенно если человек забывает о благодарности и отдыхе. Неудивительно, что в этой ситуации не удается добиться никаких особых результатов. Не нужно пытаться контролировать каждый момент своей жизни, это не приведет ни к чему, кроме постоянного недовольства. Мир постоянно меняется, это происходит каждый день и человек тоже меняется, поэтому достичь конкретного состояния и сохранить результат надолго практически невозможно. Истинное счастье внутри нас.

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Но не стоит путать благодарность с ленью. Есть люди, которые как бы довольны своей жизнью, но большего не хотят, потому что им попросту лень что-либо менять. Такое противоречие вполне нормально. Но для достижения настоящего успеха нужно постоянно двигаться вперед и развивать в себе навык благодарности.

Сделать это можно разными способами:

1. Заведите специальный блокнот и запишите в нем все, за что стоит благодарить судьбу и то, что вы хотели бы получить в будущем. Удивительно, но такой список обладает мощнейшей силой, он поможет вам сконцентрироваться на главном, перестать себя жалеть и начать действовать. Благодарить жизнь нужно искренне за все события и материальные вещи, за то, кем вы являетесь и за то, кем хотите стать. Мечтайте чаще и масштабнее, думайте о достатке и изобилие. Тогда у вас появится вдохновение и вы будете чувствовать себя по-настоящему счастливым человеком.

2. Составьте список из 100 вещей, за которые вы благодарны судьбе. Это упражнение очень интересно, поскольку в конце списка вы будете писать о том, о чем ранее вовсе не задумывались. Когда перечитаете этот список заново, то поймете, что уже многим обладаете, и что свою жизнь уже стоит за это ценить.

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3. Благодарите Вселенную ментально. Еще одно очень интересное упражнение, которое лучше выполнять сразу после пробуждения. Мысленно поблагодарите судьбу за любую мелочь, к примеру, что проснулись сегодня, что здоровы и можете позволить себе выпить чашечку ароматного кофе в тихой, спокойной обстановке. Начинайте с незначительного и вскоре вы заметите, как ваш уровень удовлетворенности жизнью существенно вырос.

Развитие навыка благодарности позволит вам стать счастливым и жить той жизнью, о которой вы мечтаете! опубликовано econet

Художник Jaroslaw Kukowski

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