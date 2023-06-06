Зачем вам мужчина, которому его принципы и глупая гордость важнее вас и поэтому он в жизни вам первым сам не напишет или не позвонит, ведь как это так - "это же покажет мою слабость и её преимущество надо мной. А я же мужик, так что не бывать этому! ".

Зачем вам мужчина, который не верит в вас и не поддерживает, а только вечно вас критикует и поучает? Зачем вам мужчина, который совсем глух к вашим словам, просьбам и пожеланиям?

А нужен ли он вам?..

Зачем вам мужчина, который может легко исчезать и пропадать с вашей жизни, а потом снова появляться, как ни в чем не бывало, ведь его не очень-то и интересует как вы там вообще и что у вас нового?

Зачем вам такой мужчина, который не знакомит вас с важными для него людьми – со своими друзьями и родными, а только иногда с вами встречается, чтобы удовлетворить свои потребности?

Зачем вам такой мужчина, который даже не помнит, когда у вас День рождения и что вы вообще любите или о чем мечтаете в этой жизни...?

Зачем вам мужчина, который совсем не заботится о Вас, а всегда думает только про себе любимом?

Зачем вам мужчина, который не может сказать вам "я люблю тебя" даже после нескольких лет, что вы уже вместе и встречаетесь? Ведь он так боится, что это уже будет серьезным шагом, серьезным заявлением и дороги назад уже не будет, ведь "сказал же..." и поэтому он молчит, чтобы всегда иметь возможность "дать заднюю". Молчит и держит вас "про запас".

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Зачем вам мужчина, который ни одним своим поступком еще не показал, что действительно любит, ценит и бережет вас?

Зачем вам мужчина, который не целует вас со страстью и не обнимает вас с неподдельной и искренней нежностью и трепетом? Который не смотрит на вас с теплотой и плохо скрываемым восхищением, а как будто вообще часто просто избегает вашего взгляда ...?

Зачем вам мужчина, который никогда не дарит вам цветов и даже не говорит комплиментов?

Зачем вам мужчина, для которого вы постоянно "недостаточно" - недостаточно красивая, умная, хозяйственная и т.д.? Зачем вам мужчина, с которым вы так себя чувствуете?

Мужчина, который постоянно хочет вас как-то усовершенствовать и даже часто сравнивает вас с другими, причем далеко не в вашу пользу?

Зачем вам мужчина, который, возможно, когда-нибудь потом и станет добрым и любящим к вам, ведь "надежда умирает последняя"? Но зачем вам мужчина, так сказать, "на перспективу", ведь живете и встречаетесь-то вы с ним сейчас?

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Просто честно ответьте себе: зачем вам нужен такой мужчина? Ведь он даже не рядом, а так, как будто просто фоном у вашей жизни. Как будто есть, но на самом деле его же нет рядом… Подумайте об этом. Удачи Вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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