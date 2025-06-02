Зачем ты мне нужен?

Зачем, несмотря на непрерывно изменяющуюся цивилизацию, дающую все больше возможностей для автономного существования, вновь и вновь создаются пары? Давайте порассуждаем на эту тему...

Как часто в пылу семейных скандалов слышим мы этот гневный вопрос. Зачем ты мне? Что ты даешь мне? За ним обычно следует перечисление забитых гвоздей, приготовленных борщей, кто больше проводит времени с ребенком, у кого зарплата выше и от чьей бабушки квартира досталась. По законам этого жанра чужие старания нужно обесценить, а собственные усилия и страдания максимально превознести. Изможденные и разочарованные партнеры ни к чему не приходят - вбитые гвозди неловко соотносятся с борщами, а значимость заслуг перед другим стремительно приближается к нулю, ибо, как выясняется в боях, он вовсе не этого хотел все эти годы.

Так зачем же люди живут вместе?

И действительно, этот подход был обоснован для определенного исторического этапа. Для тех времен, когда мужчина должен был пахать землю, а женщина делать всю остальную многочисленную домашнюю работу, а в противном случае они просто не смогли бы выжить. Распределение ролей и четко обозначенный вклад каждого имел жизненно важное значение.

Но современная жизнь далеко ушла от таких реалий. Анализируя свою жизнь и возможности в настоящее время каждый человек понимает, что справится один, и справится вполне успешно, нужно только найти работу, приносящую приемлемый доход, а все остальное покупается за деньги. Покупаются готовая еда, услуги уборщицы, услуги няни, услуги такси. И те аргументы, что партнеры бросают в лицо друг другу, действительно не представляют собой ценности.

Так зачем же люди живут вместе? Зачем, несмотря на непрерывно изменяющуюся цивилизацию, дающую все больше возможностей для автономного существования, вновь и вновь создаются пары?

Здесь, пожалуй, одним из самых распространенных ответов будет инстинкт размножения. Долгое время основоположниками психоанализа считалось, что человек формирует привязанность к другому в 2 случаях - движимый голодом, так младенец стремится к матери, как к источнику пищи и жизни, и движимый потребностью удовлетворения сексуального влечения, под действием инстинкта размножения.

Но с середины 20-го века существует и другая точка зрения. Ряд психологов и психоаналитиков, включая, например, Джона Боулби, основоположника теории привязанности, исходят из того, что человек формирует привязанность к другому исходя из критериев безопасности. Партнер выступает в качестве безопасной опоры для другого. В поддержку этой точки зрения, мы можем видеть множество пар, объединившихся и продолжающих жить вместе без идеи иметь детей.

Люди всех возрастов наиболее счастливы и лучше могут проявить свои таланты, когда уверены, что за их спиной стоят те, которым они доверяют и которые придут им на помощь, если возникнут трудности, то есть, есть люди, которые обеспечивают их безопасной основой, исходя из которой можно действовать.

Дело в том, что потребность находиться в привязанности к другому человеку является такой же базовой потребностью человека, как потребность в пище или сне. Иными словами, для выживания на уровне инстинктов заложена необходимость есть, спать и не быть одному. Не быть одному прочно, устойчиво, безопасно, надолго. Обязательным же условием для такой привязанности является доверие, возможность положиться на партнера при определенных условиях, готовность партнера быть такой безопасной опорой в случае необходимости.

Механизм формирования привязанности и поиска подходящего для роли безопасной опоры партнера формируется в детстве. Если в детско-родительских отношениях мать успешно выполняла эту роль, во взрослой жизни человек умеет "распознавать" подходящих для опоры партнеров, умеет довериться им, а также может брать эту роль на себя, ведь жизненная ситуация постоянно меняется, и поддержка нужна попеременно то одному, то другому.

При нарушенном детстве, в котором безопасной опоры не было, человек и во взрослой жизни не умеет опереться на другого, не умеет довериться ему, не умеет выбрать безопасного партнера, не умеет сам быть такой опорой для другого.

В современном обществе многое можно купить, организовать, устроить, сделать. Но нельзя купить доверие "на час", уверенность в поддержке по абонементу.

Зачем я тебе нужен? Затем, что ты можешь положиться на меня и доверять мне, а я хочу иметь возможность положиться на тебя и доверять тебе.опубликовано econet

Автор Светлана Сташкова

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